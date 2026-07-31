Comment obtenir des billets pour Brentford-Tottenham Hotspur : prix de Premier League 2026/27, informations sur le match, heure du coup d’envoi et plus encore

Brentford lance sa saison avec un derby londonien au Gtech Community Stadium, où le club accueillera le très dépensier Tottenham Hotspur le samedi 22 août.

Les Bees, qui restent sur leur meilleure campagne en Premier League à égalité après avoir terminé 9es, n’aborderont pas ce rendez-vous inaugural avec crainte, eux qui ont notamment fait tomber Aston Villa, Manchester United et Liverpool à domicile la saison dernière.

Après avoir évité de justesse la redoutée relégation, Tottenham espère désespérément vivre une saison plus positive sous la direction de Roberto De Zerbi. Le club a sorti le chéquier pour des joueurs comme Sandro Tonali, Mateus Fernandes et Jan Paul van Hecke durant l’été et espère démarrer sur les chapeaux de roue.

Laissez GOAL vous fournir tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Brentford contre Tottenham Hotspur, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match de Premier League Brentford - Tottenham Hotspur ?

Brentford contre Tottenham Hotspur se joue au Gtech Community Stadium de Londres, avec un coup d’envoi programmé à 17 h 30 BST.

Premier League - Journée 1 22 août 2026 - 12:30 Gtech Community Stadium

Comment acheter des billets pour Brentford - Tottenham Hotspur en Premier League

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison en passant par les offres hospitality, gérées via le portail officiel de billetterie de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illégale et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés et détenteurs de debentures : Les abonnés existants conservent leur siège ou remettent au club les matches qu’ils n’utiliseront pas.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d’attente traditionnelles en ligne selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des loteries aléatoires réservées aux membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie plusieurs semaines avant le match afin de participer au tirage.

Bourses officielles aux billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets remis en vente à leur valeur faciale via la plateforme officielle Ticket Exchange du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont pratiquement inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour ceux qui cherchent des billets de dernière minute, les supporters peuvent aussi en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Brentford - Tottenham Hotspur ?

Le prix d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club recevant, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par paliers entre adultes, juniors (généralement U18 ou U21), étudiants et seniors, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple catégories A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales le long de la touche et celles du niveau inférieur sont proposées à des tarifs premium, tandis que les sièges en hauteur derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active afin de participer aux tirages au sort ou aux bourses de revente.

Tarification et disponibilité des billets à l’extérieur

La Premier League a officiellement prolongé le plafonnement obligatoire à 30 £ du prix des billets à l’extérieur jusqu’à la saison 2026/27, et l’a confirmé au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets à l’extérieur sont plafonnés à 30 £, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et généralement vendus exclusivement aux abonnés les mieux classés disposant du maximum de points de fidélité. Ils n’arrivent quasiment jamais en vente générale ni dans les tirages réservés aux adhésions de base.

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