Brentford lance sa saison avec un derby londonien au Gtech Community Stadium, en accueillant Tottenham Hotspur, dépensier sur le marché, le samedi 22 août.

Les Bees, qui restent sur leur meilleure campagne en Premier League, à égalité, après une 9e place, n’aborderont pas ce premier rendez-vous avec crainte, eux qui ont notamment fait tomber Aston Villa, Manchester United et Liverpool à domicile la saison dernière.

Après avoir évité de justesse la redoutée relégation, Tottenham sera désireux de vivre une saison plus positive sous la direction de Roberto De Zerbi. Le club a dépensé sans compter pour s’attacher les services de Sandro Tonali, Mateus Fernandes et Jan Paul van Hecke pendant l’été et espère démarrer sur les chapeaux de roue.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Brentford vs Tottenham Hotspur, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu la rencontre de Premier League entre Brentford et Tottenham Hotspur ?

Brentford vs Tottenham Hotspur se déroule au Gtech Community Stadium, à Londres, avec un coup d’envoi prévu à 17 h 30 BST le samedi 22 août.

Premier League - Journée 1 22 août 2026 - 12:30 Gtech Community Stadium

Comment acheter des billets pour Brentford vs Tottenham Hotspur en Premier League

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison et aux packages hospitalité, gérés via le portail officiel de billetterie de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés de saison & debentures : Les abonnés existants conservent leur siège ou rétrocèdent au club les rencontres auxquelles ils ne peuvent pas assister.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d’attente en ligne traditionnelles selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des loteries à tirage aléatoire pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Échanges officiels de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter les billets retournés à leur valeur faciale via le Ticket Exchange officiel du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont pratiquement inexistantes pour les matches de Premier League.

Si vous cherchez à obtenir des billets de dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Brentford vs Tottenham Hotspur ?

Le coût d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

Tranches d’âge & tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par catégories pour les adultes, les juniors (généralement moins de 18 ou 21 ans), les étudiants et les seniors, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple, catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige face à des rivaux du top 6 ou lors d’un derby relèvent de la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales le long du terrain et celles du niveau inférieur sont proposées à des tarifs premium, tandis que les sièges en niveau supérieur derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, la quasi-totalité des clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active au club afin de participer aux tirages au sort ou aux plateformes de revente.

Tarification et disponibilité des billets à l’extérieur

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets à l’extérieur jusqu’à la saison 2026/27, avec confirmation au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets à l’extérieur sont plafonnés à 30 £, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et généralement vendus exclusivement aux abonnés de haut niveau disposant du maximum de points de fidélité ; ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages réservés aux adhésions de base.

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