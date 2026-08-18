Comment obtenir des billets pour Bournemouth-Everton : prix de la Premier League 2026/27, informations sur le match, heure du coup d’envoi et plus encore

Bournemouth a peut-être un nouveau leader sur le banc, en la personne de l’ancien entraîneur du RB Leipzig Marco Rose, mais le club cherchera à maintenir son impressionnante forme à domicile de la saison passée lors de son premier match de Premier League au Vitality Stadium cette saison, contre Everton, le samedi 29 août.

Incroyablement, Bournemouth reste actuellement sur une série de neuf matches sans défaite à domicile, un total qui remonte au 3 janvier, et l’équipe avait même bien joué lors de cette défaite, en s’inclinant 3-2 face au futur champion, Arsenal.

En fait, les Cherries n’ont perdu que deux fois en championnat toute la saison au Vitality. Un point toutefois un peu inquiétant pour eux : la seule autre équipe à les avoir battus était Everton. Peuvent-ils prendre leur revanche sur cette défaite ?

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Bournemouth-Everton, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand se joue la rencontre de Premier League entre Bournemouth et Everton ?

Bournemouth-Everton doit débuter à 15h00 BST le samedi 29 août, au Vitality Stadium de Bournemouth.

Premier League - Journée 2 29 août 2026 - 10:00 Vitality Stadium

Comment acheter des billets pour Bournemouth-Everton en Premier League

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison en passant par les offres hospitality, gérées via le portail officiel de billetterie de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés de saison et debentures : Les détenteurs actuels d’un abonnement conservent leur siège ou remettent les matches qu’ils ne peuvent pas utiliser au club.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d’attente en ligne traditionnelles selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Échanges officiels de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets retournés à leur valeur faciale via le Ticket Exchange officiel du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont quasiment inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour ceux qui cherchent des billets de dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Bournemouth-Everton ?

Le coût d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie de la rencontre :

Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par paliers pour les catégories Adulte, Junior (généralement moins de 18 ans ou moins de 21 ans), Étudiant et Senior, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales le long du terrain et celles situées en tribune basse sont proposées à des prix premium, tandis que les places en tribune haute derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante et active au club afin de participer aux tirages au sort ou aux échanges de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, et l’a confirmé au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils font partie des billets les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux abonnés de saison les mieux classés, avec le maximum de points de fidélité. Ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages réservés aux adhésions de base.

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