Bournemouth a peut-être un nouveau leader sur son banc, en la personne de l’ancien entraîneur du RB Leipzig Marco Rose, mais le club cherchera à conserver son impressionnante forme à domicile de la saison dernière lors de son premier match de Premier League au Vitality Stadium cette saison, contre Everton, le samedi 29 août.

Incroyablement, Bournemouth reste actuellement sur une série de neuf matches sans défaite à domicile, un record qui remonte au 3 janvier, et l’équipe avait même bien joué lors de cette défaite, s’inclinant 3-2 face au futur champion, Arsenal.

En fait, les Cherries n’ont perdu que deux fois en championnat toute la saison au Vitality. Un petit motif d’inquiétude toutefois : l’autre équipe à les avoir battus était Everton. Peuvent-ils prendre leur revanche sur cette défaite ?

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Bournemouth contre Everton, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu la rencontre de Premier League entre Bournemouth et Everton ?

Bournemouth contre Everton doit débuter à 15 h 00 BST le samedi 29 août, au Vitality Stadium de Bournemouth.

Premier League - Journée 2 29 août 2026 - 10:00 Vitality Stadium

Comment acheter des billets de Premier League pour Bournemouth contre Everton

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison et aux offres hospitalité, gérées via le portail officiel de billetterie de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une énorme demande mondiale, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés et détenteurs de debentures : Les abonnés existants conservent leur place ou remettent au club les matches auxquels ils ne peuvent pas assister.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d’attente en ligne traditionnelles selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des loteries aléatoires réservées aux membres payants du club (par exemple, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Plateformes officielles d’échange de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter les billets retournés à leur valeur faciale via la plateforme officielle Ticket Exchange du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont quasiment inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour ceux qui cherchent des billets de dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Bournemouth contre Everton ?

Le coût d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club recevant, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par catégories pour les adultes, juniors (généralement U18 ou U21), étudiants et seniors, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres en plusieurs niveaux (par exemple, catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales le long de la touche et celles du niveau inférieur sont proposées à des tarifs premium, tandis que les sièges situés dans les tribunes supérieures derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active au club pour participer aux tirages au sort ou aux échanges de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, et l’a confirmé au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils font partie des plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et généralement vendus exclusivement aux abonnés les plus prioritaires disposant du maximum de points de fidélité ; ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages réservés aux adhésions de base.

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