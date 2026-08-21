Les supporters qui auront décroché des places pour la rencontre de Premier League entre Bournemouth et Brentford au Vitality Stadium, le samedi 12 septembre, espéreront assister à un thriller riche en action. Vous pouvez vous aussi y être en réservant vos billets dès aujourd’hui.

Bournemouth a peut-être un nouvel homme à sa tête en la personne de Marco Rose, mais le club voudra conserver à domicile l’élan affiché la saison dernière. Après une défaite spectaculaire 3-2 contre Arsenal sur sa pelouse de la côte sud le 3 janvier, les Cherries sont restés invaincus au Vitality Stadium jusqu’à la fin de la saison.

Il ne sera toutefois pas facile pour Bournemouth de museler Brentford. Les Bees se montrent très en verve offensivement ces derniers temps. Ils ont inscrit 11 buts lors de leurs deux derniers matches amicaux de pré-saison, puis en ont marqué trois contre Tottenham en Premier League et six à l’extérieur face à Birmingham en Carabao Cup.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Bournemouth-Brentford, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match de Premier League entre Bournemouth et Brentford ?

Bournemouth-Brentford se joue au Vitality Stadium (Bournemouth) le samedi 12 septembre, avec un coup d’envoi programmé à 15 heures BST.

Premier League - Journée 4 12 sept. 2026 - 10:00 Vitality Stadium

Comment acheter des billets pour Bournemouth vs Brentford en Premier League

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison en passant par les offres hospitalité, le tout géré via le portail officiel de billetterie de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale énorme, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés et détenteurs de debentures : Les abonnés existants conservent leur place ou remettent au club les matches auxquels ils ne peuvent pas assister.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d’attente en ligne traditionnelles selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des loteries à tirage aléatoire pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses d’échange officielles de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets remis en vente à leur valeur faciale via la Ticket Exchange officielle du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont quasiment inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour ceux qui cherchent des billets de dernière minute, les supporters peuvent aussi en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Bournemouth vs Brentford ?

Le prix d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par catégories entre adultes, juniors (généralement U18 ou U21), étudiants et seniors, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres en catégories (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches face aux rivaux du top 6 ou les derbies relèvent de la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales le long de la touche et en tribune basse sont vendues à prix premium, tandis que les sièges en tribune haute derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, la quasi-totalité des clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante et active afin de participer aux tirages au sort ou aux échanges de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, avec confirmation au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils font partie des plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et généralement vendus exclusivement aux abonnés les plus prioritaires, disposant du maximum de points de fidélité. Ils ne parviennent quasiment jamais à la vente générale ni aux tirages pour les adhésions de base.

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