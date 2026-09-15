La légende bosnienne Edin Dzeko s’apprête à mettre un terme à sa carrière internationale à Zenica, le vendredi 2 octobre, après une brillante carrière de 19 ans. La Bosnie-Herzégovine reçoit la Suède ce soir-là en Ligue des nations de l’UEFA. Ne manquez pas cet événement marquant, réservez vos billets dès aujourd’hui.

Avant cette rencontre, la Bosnie-Herzégovine lancera sa campagne de Ligue des nations de l’UEFA avec deux déplacements consécutifs en Pologne et en Roumanie. Les Zmajevi (les Dragons) affronteront ces trois équipes en matches aller-retour pendant la phase de ligue, soit six matches au total.

Les vainqueurs de chaque groupe seront promus en Ligue des nations A de l’UEFA 2028-2029, tandis que l’équipe classée quatrième de chaque groupe sera reléguée en Ligue des nations C de l’UEFA 2028-2029. En outre, les équipes classées deuxièmes et troisièmes de chaque groupe se qualifieront pour les barrages de promotion/relégation, disputés en aller-retour sur deux manches.

GOAL vous dit tout ce qu’il faut savoir pour obtenir dès maintenant vos billets pour Bosnie-Herzégovine vs Suède en Ligue des nations de l’UEFA, y compris les prix, la disponibilité et les meilleurs endroits où acheter.

Quand a lieu le match de Ligue des nations de l’UEFA Bosnie-Herzégovine vs Suède ?

Bosnie-Herzégovine vs Suède se joue au stade Bilino Polje de Zenica le vendredi 2 octobre, avec un coup d’envoi prévu à 20 h 45 (CET).

UEFA Nations League B - Journée 3 2 oct. 2026 - 14:45 Bilino Polje Stadium

Comment acheter des billets pour Bosnie-Herzégovine vs Suède en Ligue des nations de l’UEFA

Les billets officiels pour Bosnie-Herzégovine vs Suède ont été mis à disposition via le portail de la Fédération de football de Bosnie-Herzégovine (NFSBIH). Les fenêtres de vente principales pour les matches internationaux bosniens ouvrent environ 4 à 6 semaines avant le jour du match.

Pour obtenir des places de dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme Ticombo.

Transferts garantis : Ticombo protège tous les transferts et achats de billets grâce à son programme de sécurité intégré appelé TixProtect. Ce programme garantit que vous recevrez vos billets à temps et qu’ils seront valables pour votre événement, ou vous serez remboursé à 100 %.

Combien coûtent les billets pour Bosnie-Herzégovine vs Suède en Ligue des nations de l’UEFA ?

Les billets officiels au tarif facial via le portail NFSBIH allaient d’environ 20 € à 25 € pour les places derrière les lignes de touche courtes, jusqu’à 55 € à 80 € pour les places premium le long des grandes lignes de touche.

Les places du stade Bilino Polje sont réparties en catégories selon la vue sur le terrain :

Catégorie 1 (latérales / tribunes principales) - Située le long des lignes de touche principales (Zapad/Ouest et Istok/Est), elle offre les meilleures vues sur le terrain (fourchette de prix : 55 €-80 €)

Catégorie 2 (coins et tribunes supérieures) - Placée dans les sections courbes des coins ou dans les tribunes les plus hautes du stade. (fourchette de prix : 35 €-45 €)

Catégorie 3 (coins et tribunes supérieures) - Située derrière les buts (Sjever/Nord et Jug/Sud), généralement là où prennent place les supporters locaux les plus bruyants et les sections visiteurs désignées. (fourchette de prix : 35 €-45 €)

Gardez un œil sur les sites officiels de l’équipe nationale à l’approche du match pour plus d’informations, ainsi que sur des sites secondaires de revente comme Ticombo pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout ce qu’il faut savoir sur le stade Bilino Polje

Le stade Bilino Polje est le foyer historique du football en Bosnie-Herzégovine, célèbre pour être l’ultime « forteresse » de l’équipe nationale malgré sa localisation hors de la capitale du pays.

Situé dans la ville industrielle de Zenica, le long de la rivière Bosna, il dispose actuellement d’une capacité entièrement assise d’environ 13 600 à 15 000 spectateurs. Le stade est le domicile permanent du club local NK Čelik Zenica et est largement célébré pour son atmosphère intense, intimidante et passionnée.

Construit en 1972, il n’a fallu que 6 à 8 mois pour l’édifier. Le projet a été en grande partie financé par l’usine sidérurgique locale, Željezara, afin d’offrir un divertissement sportif de qualité à la population industrielle travailleuse de la ville.

Fin 2025, la Fédération de football de Bosnie-Herzégovine a dévoilé un plan de reconstruction par phases pour transformer Bilino Polje en stade national ultramoderne, entièrement couvert, de 18 000 places.

Moments marquants au stade Bilino Polje :

Naissance d’une équipe nationale (1996) : Après l’indépendance, la Bosnie-Herzégovine y a disputé son tout premier match international officiel à domicile, un nul historique 0-0 contre l’Albanie.

La forteresse de 10 ans : Pendant une décennie incroyable, de 1996 à 2006, l’équipe nationale est restée invaincue pendant 15 matches à Bilino Polje avant de finalement s’incliner contre la Hongrie.

La magie de la Coupe du monde : Le stade a accueilli les matches historiques qui ont assuré au pays sa place à la Coupe du monde de la FIFA 2014, ainsi qu’une légendaire victoire aux tirs au but contre l’Italie lors d’un barrage de la Coupe du monde 2026.

Racines médiévales : Le nom « Bilino Polje » se traduit par « champ blanc ». Il s’agit d’un site profondément historique où la célèbre abjuration de Bilino Polje a été signée en 1203, un événement crucial de l’histoire médiévale bosnienne, bien avant l’existence du football.

Comment s’y rendre

Si vous venez de la capitale, Sarajevo, prendre un bus régional est l’option la plus efficace et la plus populaire. Comme le stade se situe en plein centre-ville de Zenica, il est exceptionnellement facile de s’y rendre à pied une fois arrivé dans la ville.

En bus : C’est la meilleure option depuis Sarajevo. Prendre un autocar interurbain est largement considéré comme le meilleur choix en raison des départs fréquents.

Montez dans un bus à la gare routière principale de Sarajevo, Autobuska Stanica. Des compagnies comme Centrotrans Eurolines exploitent des lignes horaires. Le trajet dure un peu plus d’une heure et coûte entre 8 € et 15 €.

En train : Si votre budget est serré et que vous souhaitez un trajet pittoresque, le train est une excellente alternative.

Exploité par les Chemins de fer de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (ŽFBH). Les trains partent de Sarajevo pour Zenica. Le trajet dure environ 1 heure et 35 à 45 minutes et coûte 5 € à 7 €.

En voiture : Si vous venez de Sarajevo en voiture, prenez l’autoroute A1 en direction du nord. Le trajet est d’environ 70 km et prend autour de 45 à 50 minutes. Des parkings payants sont disponibles tout autour du stade.

Match Bosnie-Herzégovine vs Suède en Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

Bosnie-Herzégovine vs Suède : forme récente

Classement FIFA : Bosnie-Herzégovine (#61) vs Suède (#37)

En atteignant la phase à élimination directe de la Coupe du monde cet été, la Bosnie-Herzégovine a dépassé sa meilleure performance précédente sur la scène mondiale. Avant la Coupe du monde, les Dragons restaient sur trois matches sans défaite à domicile, dont une célèbre victoire aux tirs au but contre l’Italie.

La Suède a également quitté la Coupe du monde de la FIFA 2026 au stade des 32es de finale, en s’inclinant 3-0 contre la France. Malgré une victoire éclatante 5-1 lors de son entrée en lice en Coupe du monde en Amérique du Nord, elle n’a pas su capitaliser sur ce bon départ, s’inclinant 5-1 contre les Pays-Bas puis faisant match nul 1-1 contre le Japon lors des rencontres suivantes de groupe.

Bosnie-Herzégovine vs Suède : bilan récent des confrontations directes

La Suède a remporté le seul match précédent disputé entre les deux pays. Elle s’est imposée 4–2 lors d’un match amical international en mai 2010.

Ola Toivonen, Martin Olsson (deux fois) et Marcus Berg ont marqué pour les Suédois, tandis que Sejad Salihović et Ermin Zec ont trouvé le chemin des filets pour la Bosnie-Herzégovine.

Face à face Nul 0 0 1 Matchs Amicaux Suède SWE 4 Bosnie-Herzégovine BIH 2 FDM 2 Buts marqués 4 Matchs au-delà des 2.5 buts 1 / 1 Les deux équipes ont marqué 1 / 1

Grp. 4 Forme # P V N D BP A +/- Pts Forme 1 Bosnie-Herzégovine BIH 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Pologne POL 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Roumanie ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Suède SWE 0 0 0 0 0 0 0 0 Promotion Barrage Promotion Barrage Relégation Relégation



