La Bosnie-Herzégovine affronte la Pologne dans un match passionnant du groupe B4 de la Ligue des nations de l’UEFA au stade Bilino Polje de Zenica, le 5 octobre 2026. Cette affiche de haut niveau met aux prises deux sélections européennes passionnées, en lutte pour des points cruciaux dans le groupe.

GOAL vous livre tous les détails essentiels dont vous avez besoin pour réserver votre place au stade Bilino Polje. Découvrez les points de vente officiels, les options du marché secondaire, les informations sur les prix et comment obtenir vos billets dès aujourd’hui.

Quand a lieu le coup d’envoi de Bosnie-Herzégovine - Pologne en Ligue des nations B de l’UEFA ?

La rencontre Bosnie-Herzégovine - Pologne se déroule au stade Bilino Polje de Zenica, avec un coup d’envoi qui sera confirmé à l’approche de la date du match.

UEFA Nations League B - Journée 4 5 oct. 2026 - 14:45 Bilino Polje Stadium

Où acheter des billets pour Bosnie-Herzégovine - Pologne ?

Les billets officiels pour le match peuvent être achetés directement via la billetterie en ligne de la Fédération de football de Bosnie-Herzégovine (NFSBIH), qui gère la vente primaire des matches internationaux à domicile. Le portail officiel est votre destination principale pour obtenir des billets au prix facial pendant les phases de prévente et de vente générale au public.

Si les billets proposés sur le site officiel sont épuisés, des plateformes secondaires comme Ticombo sont une option à privilégier.

Combien coûtent les billets pour Bosnie-Herzégovine - Pologne ?

Les prix standard des billets sur la billetterie officielle de la NFSBIH commencent généralement à 20 € pour des places en entrée générale derrière les buts, avec des coûts qui augmentent selon le secteur et la vue au sein du stade Bilino Polje.

Sur les places de marché secondaires comme Ticombo, les prix des billets sur le marché secondaire commencent actuellement à 48 € par place, avec des tarifs finaux fluctuant selon le secteur, l’emplacement et la demande du marché en temps réel.

Bosnie-Herzégovine - Pologne en Ligue des nations B de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

Forme de la Bosnie-Herzégovine et de la Pologne

La Bosnie-Herzégovine a enregistré une victoire, deux matches nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 2-0 contre les États-Unis à la Coupe du monde, même si elle avait battu le Qatar 3-1 plus tôt dans le tournoi. Sur ces cinq rencontres, la Bosnie a marqué huit buts et en a encaissé sept, sans enchaîner deux victoires de suite.

Les cinq derniers matches de la Pologne ont donné une victoire, un match nul et trois défaites. Son résultat le plus récent a été un nul 2-2 contre le Nigeria en amical, après une défaite 0-2 face à l’Ukraine. L’équipe d’Urban a marqué sept buts et en a encaissé six sur cette série de cinq matches, les victoires contre l’Albanie et Malte lors des qualifications pour la Coupe du monde constituant les seuls motifs de satisfaction.

Bosnie-Herzégovine - Pologne : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte à octobre 2020, lorsque la Pologne s’était imposée 3-0 lors d’un match de Ligue des nations A de l’UEFA à Varsovie. Avant cela, la Bosnie-Herzégovine avait battu la Pologne 1-2 lors du match retour à Sarajevo le même mois. Sur les cinq confrontations directes recensées, la Pologne présente le meilleur bilan, avec trois victoires contre une pour la Bosnie, tandis qu’un match s’est terminé sur un nul.

Classement de Bosnie-Herzégovine - Pologne