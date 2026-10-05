Comment obtenir des billets pour Bosnie-Herzégovine - Pologne : prix de la Ligue des nations B de l’UEFA, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

La Bosnie-Herzégovine affronte la Pologne dans un match passionnant du groupe B4 de l’UEFA Nations League au stade Bilino Polje de Zenica le 5 octobre 2026. Cette affiche de haut niveau met aux prises deux sélections européennes passionnées, en lutte pour des points cruciaux dans le groupe.

GOAL vous fournit tous les détails essentiels pour obtenir votre place au stade Bilino Polje. Découvrez les points de vente officiels, les options sur le marché secondaire, les informations sur les prix et comment obtenir vos billets dès aujourd’hui.

À quelle date a lieu le coup d’envoi de Bosnie-Herzégovine - Pologne en Ligue des nations de l’UEFA B ?

Bosnie-Herzégovine - Pologne se déroule au stade Bilino Polje de Zenica, avec un horaire de coup d’envoi qui sera confirmé à l’approche de la date.

UEFA Nations League B - Journée 4 5 oct. 2026 - 14:45 Bilino Polje Stadium

Où acheter des billets pour Bosnie-Herzégovine - Pologne ?

Les billets officiels pour le match peuvent être achetés directement via le portail de billetterie de la Fédération de football de Bosnie-Herzégovine (NFSBIH), qui gère les ventes primaires pour les matches internationaux à domicile. Le portail officiel est votre destination principale pour obtenir des billets au prix facial pendant les périodes de prévente et de vente générale au public.

Si les offres sur le site officiel sont épuisées, des plateformes secondaires comme Ticombo sont la solution à privilégier.

Combien coûtent les billets pour Bosnie-Herzégovine - Pologne ?

Les prix standard des billets sur le portail officiel de billetterie de la NFSBIH commencent généralement à 20 € pour les places d’entrée générale derrière les buts, avec des tarifs qui augmentent selon le secteur et la vue au sein du stade Bilino Polje.

Sur les marchés secondaires tels que Ticombo, les prix des billets sur le marché secondaire commencent actuellement à 48 € par place, avec des tarifs finaux variant selon le secteur, l’emplacement et la demande du marché en temps réel.

Bosnie-Herzégovine - Pologne en Ligue des nations de l’UEFA B : tout ce qu’il faut savoir

Forme de la Bosnie-Herzégovine et de la Pologne

La Bosnie-Herzégovine a enregistré une victoire, deux matches nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 2-0 contre les États-Unis à la Coupe du monde, même si elle avait battu le Qatar 3-1 plus tôt dans le tournoi. Sur ces cinq rencontres, la Bosnie a inscrit huit buts et en a encaissé sept, sans enchaîner deux victoires de suite sur cette série.

Les cinq derniers matches de la Pologne ont produit une victoire, un match nul et trois défaites. Son résultat le plus récent a été un match nul 2-2 contre le Nigeria en amical, après une défaite 0-2 face à l’Ukraine. L’équipe d’Urban a marqué sept buts et en a concédé six sur cette série de cinq matches, avec des victoires contre l’Albanie et Malte durant les qualifications à la Coupe du monde comme seuls points positifs.

Bosnie-Herzégovine - Pologne : bilan des confrontations récentes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte à octobre 2020, lorsque la Pologne s’est imposée 3-0 lors d’un match de Ligue des nations de l’UEFA A à Varsovie. Avant cela, la Bosnie-Herzégovine avait battu la Pologne 1-2 lors du match retour à Sarajevo, le même mois. Sur les cinq confrontations directes répertoriées, la Pologne affiche le meilleur bilan, avec trois victoires contre une pour la Bosnie, tandis qu’un match s’est terminé par un nul.

Classement de Bosnie-Herzégovine - Pologne