Le Borussia Mönchengladbach affronte Elversberg le samedi 5 septembre 2026 au Borussia-Park, à Mönchengladbach.

Cette rencontre à domicile offre à Mönchengladbach une occasion en début de saison de prendre des points importants, tandis qu’Elversberg, en déplacement, vise à prendre ses marques dans l’élite. Les deux équipes ne se sont affrontées qu’une seule fois en compétition chez les seniors, avec une large victoire 5-0 de Mönchengladbach contre Elversberg au deuxième tour de la DFB-Pokal en décembre 2020.

Laissez GOAL vous donner tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Borussia Mönchengladbach vs Elversberg, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Borussia Mönchengladbach vs Elversberg en Bundesliga ?

Le Borussia Mönchengladbach reçoit Elversberg au Borussia-Park, à Mönchengladbach, lors de la première journée de la saison de Bundesliga.

Bundesliga - Journée 2 5 sept. 2026 - 09:30 Ista-Borussia-Park

Comment acheter des billets pour Borussia Mönchengladbach vs Elversberg en Bundesliga ?

1. Vente officielle du club à domicile (Borussia Mönchengladbach)

Achetez directement via le portail officiel de billetterie en ligne de l’équipe qui reçoit.

Les membres du club bénéficient de fenêtres de réservation prioritaires avant l’ouverture des billets restants au grand public.

Si les places standard sont épuisées, consultez la plateforme officielle de revente de billets sur le site du club pour des reventes à prix facial directement proposées par les abonnés.

2. Parcage visiteurs (SV Elversberg)

Les supporters visiteurs doivent acheter leurs billets directement via la billetterie officielle du SV Elversberg afin d’obtenir des places dans le secteur visiteurs désigné au BORUSSIA-PARK.

3. Plateformes de revente tierces

Des plateformes secondaires de billetterie comme Stubhub proposent des offres disponibles, même si les prix sont généralement majorés au-delà de la valeur faciale officielle selon la demande.

Combien coûtent les billets pour Borussia Mönchengladbach vs Elversberg en Bundesliga ?

Pour le match de Bundesliga entre Borussia Mönchengladbach et SV Elversberg au BORUSSIA PARK, les prix des billets sur les marchés officiels et secondaires sont les suivants :

Prix officiels : Directement via le portail du club, les billets standard hors VIP vont généralement de 15 € à 55 € selon les catégories standard.

Marché de la revente : Sur des plateformes tierces comme Stubhub, les prix d’entrée commencent généralement autour de 20 € à 50 € , tandis que les annonces secondaires moyennes se situent entre 170 € et 300 € selon la demande par secteur et la disponibilité.

Borussia Mönchengladbach vs Elversberg en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Borussia Mönchengladbach et d’Elversberg

Le Borussia Mönchengladbach aborde l’ouverture de la Bundesliga avec cinq victoires en cinq matches amicaux de pré-saison, 20 buts marqués et seulement deux encaissés sur cette série. Sa sortie la plus récente a été une victoire 2-1 contre Aston Villa le 15 août, tandis que son résultat le plus marquant a été un 8-0 infligé à Velbert. Cette série représente un sans-faute sur l’ensemble de son programme de préparation estivale.

Elversberg a enregistré trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches de pré-saison. Le club a battu Lorient 4-1 lors de son dernier amical le 15 août et avait auparavant inscrit cinq buts contre Strasbourg dans une victoire 5-2. Sa seule défaite est survenue contre Viktoria Köln 1904 à la mi-juillet. Sur ces cinq rencontres, l’équipe a marqué 12 buts et en a encaissé six.

Borussia Mönchengladbach vs Elversberg : historique récent des confrontations directes

Les deux clubs ne se sont affrontés qu’une seule fois dans les archives disponibles, avec une victoire 5-0 à l’extérieur du Borussia Mönchengladbach sur la pelouse d’Elversberg en DFB-Pokal en décembre 2020. Ce résultat constitue la seule donnée de confrontation directe entre ces équipes, ce qui signifie qu’il existe peu de contexte historique avant leur première rencontre en Bundesliga.

Face à face Nul 1 0 0 DFB-Pokal Elversberg ELV 0 M'Gladbach BMG 5 FDM 5 Buts marqués 0 Matchs au-delà des 2.5 buts 1 / 1 Les deux équipes ont marqué 0 / 1

Borussia Mönchengladbach vs Elversberg : classement

Au classement de la Bundesliga, le Borussia Mönchengladbach occupe actuellement la cinquième place, tandis qu’Elversberg est septième.