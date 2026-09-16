Le Borussia Dortmund affronte le Werder Brême le samedi 10 octobre 2026 au Signal Iduna Park de Dortmund.

Lors de leur dernière confrontation en championnat, le 16 mai 2026, Dortmund s’est imposé 2-0 à l’extérieur sur la pelouse du Werder Brême. Sur leurs cinq derniers face-à-face, Dortmund a dominé cette affiche avec trois victoires, contre un seul succès pour Brême, ainsi qu’un match nul.

Laissez GOAL vous donner tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Borussia Dortmund contre Werder Brême, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle date a lieu le coup d’envoi de Borussia Dortmund - Werder Brême en Bundesliga ?

Borussia Dortmund - Werder Brême débute au Signal Iduna Park de Dortmund, le samedi 10 octobre 2026.

Bundesliga - Journée 5 9 oct. 2026 - 14:30 Signal Iduna Park

Comment acheter des billets pour Borussia Dortmund - Werder Brême en Bundesliga ?

Pour acheter des billets pour Borussia Dortmund - Werder Brême au Signal Iduna Park, vous disposez de quatre principales options via les canaux officiels et secondaires :

1. Boutique officielle de billetterie du BVB (vente principale)

Les billets sont mis en vente directement sur le portail officiel de billetterie du Borussia Dortmund environ 4 à 6 semaines avant le match. Les membres officiels du Borussia Dortmund bénéficient d’un accès prioritaire pour acheter des billets 1 à 2 jours avant que les billets restants ne soient mis en vente au grand public. S’il reste des billets après la prévente réservée aux membres, ils sont alors proposés au grand public. Cependant, les affiches de Bundesliga les plus demandées sont souvent épuisées dès la phase réservée aux membres.

2. Marché secondaire de billets du BVB (revente officielle)

Si la prévente classique est épuisée, les détenteurs d’abonnements et de billets à la journée qui ne peuvent pas assister au match peuvent proposer leurs billets en toute légalité via le marché secondaire officiel du BVB sur le site du club. Ces billets sont validés et réémis électroniquement par le club, ce qui garantit qu’ils sont officiels, sûrs et vendus à leur valeur faciale.

3. Packages VIP et hospitalité

Les offres officielles d’hospitalité et les packages VIP peuvent être achetés directement sur le site du club sans nécessiter d’adhésion au club. Ces offres comprennent les billets de match ainsi qu’un accès aux salons du stade, des services de restauration et de boissons, bien qu’elles soient proposées à un tarif plus élevé que les places classiques.

4. Plateformes de billetterie secondaire

Si la vente officielle principale est épuisée, des billets sont souvent disponibles via des plateformes secondaires de billetterie telles que StubHub, bien que les prix puissent varier en fonction de la demande.

Combien coûtent les billets pour Borussia Dortmund - Werder Brême en Bundesliga ?

Les prix officiels des billets pour les matches à domicile du Borussia Dortmund au Signal Iduna Park se situent généralement entre 19 € et 80 € pour des billets standards adulte à l’unité sur la billetterie officielle du BVB.

Prix officiels des billets (valeur faciale)

Places debout (Südtribüne / Yellow Wall) : ~19 € à 25 €

Places assises : ~35 € à 80 € (varie selon la catégorie et le niveau du stade)

Billets jeunes / enfants (moins de 14 ans) : ~10 €

Packages VIP et hospitalité : ~200 € à 500 €+ selon le pack salon sélectionné

Marché secondaire et options de revente

Marché officiel de revente du BVB : vend aux tarifs standards de valeur faciale ( 19 € à 80 € ) puisque les billets sont réémis par les détenteurs d’abonnements.

Plateformes secondaires de revente : les prix sur les plateformes secondaires de billetterie comme Stubhub fluctuent en fonction de la demande, en commençant généralement autour de 75 € à 170 € pour les catégories de places assises standards.

Borussia Dortmund - Werder Brême en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Borussia Dortmund et du Werder Brême

Le Borussia Dortmund a remporté trois de ses cinq derniers matches, pour une défaite et un nul. Son résultat le plus récent est une victoire 3:2 sur la pelouse de Hoffenheim en Bundesliga, après avoir également battu Hambourg 2:0 lors de la journée d’ouverture et HEBC Hamburg 5:0 en DFB-Pokal. Sa seule défaite sur cette série a été un revers 1:2 contre le Bayern Munich en Supercoupe. Sur ces cinq matches, Dortmund a inscrit 12 buts et en a encaissé sept.

Le Werder Brême a remporté deux de ses cinq derniers matches, pour deux défaites et un nul. Son résultat le plus récent est une victoire 3:1 contre le RB Leipzig en Bundesliga lors de la 2e journée, après une défaite 4:1 à Fribourg lors de la journée d’ouverture. Brême a également battu SK Hansa Lüneburg 3:0 en DFB-Pokal pendant cette série. Sur ses cinq derniers matches, l’équipe a montré une capacité à marquer, mais elle a aussi encaissé régulièrement.

Borussia Dortmund - Werder Brême : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu le 16 mai 2026 en Bundesliga, lorsque le Borussia Dortmund s’est imposé 2:0 sur le terrain du Werder Brême. En regardant les cinq dernières confrontations directes, Dortmund détient un net avantage avec trois victoires contre une pour le Werder, avec un match qui s’est terminé sur un nul. Le résultat le plus déséquilibré de cette série a été une victoire 3:0 de Dortmund en janvier 2026.