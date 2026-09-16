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Comment obtenir des billets pour Borussia Dortmund - Werder Brême : prix en Bundesliga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Le Borussia Dortmund affronte le Werder Brême en Bundesliga. Voici comment réserver vos billets

Le Borussia Dortmund affronte le Werder Brême le samedi 10 octobre 2026 au Signal Iduna Park de Dortmund.

Lors de leur dernière confrontation en championnat, le 16 mai 2026, Dortmund s’est imposé 2-0 à l’extérieur sur la pelouse du Werder Brême. Sur leurs cinq derniers face-à-face, Dortmund a dominé cette affiche avec trois victoires, contre un seul succès pour Brême, ainsi qu’un match nul.

Laissez GOAL vous donner tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Borussia Dortmund contre Werder Brême, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle date a lieu le coup d’envoi de Borussia Dortmund - Werder Brême en Bundesliga ?

Borussia Dortmund - Werder Brême débute au Signal Iduna Park de Dortmund, le samedi 10 octobre 2026.

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Bundesliga - Journée 5
Signal Iduna Park

Comment acheter des billets pour Borussia Dortmund - Werder Brême en Bundesliga ?

Pour acheter des billets pour Borussia Dortmund - Werder Brême au Signal Iduna Park, vous disposez de quatre principales options via les canaux officiels et secondaires :

1. Boutique officielle de billetterie du BVB (vente principale)

  • Les billets sont mis en vente directement sur le portail officiel de billetterie du Borussia Dortmund environ 4 à 6 semaines avant le match. Les membres officiels du Borussia Dortmund bénéficient d’un accès prioritaire pour acheter des billets 1 à 2 jours avant que les billets restants ne soient mis en vente au grand public. S’il reste des billets après la prévente réservée aux membres, ils sont alors proposés au grand public. Cependant, les affiches de Bundesliga les plus demandées sont souvent épuisées dès la phase réservée aux membres.

2. Marché secondaire de billets du BVB (revente officielle)

  • Si la prévente classique est épuisée, les détenteurs d’abonnements et de billets à la journée qui ne peuvent pas assister au match peuvent proposer leurs billets en toute légalité via le marché secondaire officiel du BVB sur le site du club. Ces billets sont validés et réémis électroniquement par le club, ce qui garantit qu’ils sont officiels, sûrs et vendus à leur valeur faciale.

3. Packages VIP et hospitalité

  • Les offres officielles d’hospitalité et les packages VIP peuvent être achetés directement sur le site du club sans nécessiter d’adhésion au club. Ces offres comprennent les billets de match ainsi qu’un accès aux salons du stade, des services de restauration et de boissons, bien qu’elles soient proposées à un tarif plus élevé que les places classiques.

4. Plateformes de billetterie secondaire

  • Si la vente officielle principale est épuisée, des billets sont souvent disponibles via des plateformes secondaires de billetterie telles que StubHub, bien que les prix puissent varier en fonction de la demande.

Combien coûtent les billets pour Borussia Dortmund - Werder Brême en Bundesliga ?

Les prix officiels des billets pour les matches à domicile du Borussia Dortmund au Signal Iduna Park se situent généralement entre 19 € et 80 € pour des billets standards adulte à l’unité sur la billetterie officielle du BVB.  

Prix officiels des billets (valeur faciale)

  • Places debout (Südtribüne / Yellow Wall) : ~19 € à 25 €
  • Places assises : ~35 € à 80 € (varie selon la catégorie et le niveau du stade)
  • Billets jeunes / enfants (moins de 14 ans) : ~10 €  
  • Packages VIP et hospitalité : ~200 € à 500 €+ selon le pack salon sélectionné

Marché secondaire et options de revente

  • Marché officiel de revente du BVB : vend aux tarifs standards de valeur faciale (19 € à 80 €) puisque les billets sont réémis par les détenteurs d’abonnements.  
  • Plateformes secondaires de revente : les prix sur les plateformes secondaires de billetterie comme Stubhub fluctuent en fonction de la demande, en commençant généralement autour de 75 € à 170 € pour les catégories de places assises standards.  

Borussia Dortmund - Werder Brême en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Borussia Dortmund et du Werder Brême

Le Borussia Dortmund a remporté trois de ses cinq derniers matches, pour une défaite et un nul. Son résultat le plus récent est une victoire 3:2 sur la pelouse de Hoffenheim en Bundesliga, après avoir également battu Hambourg 2:0 lors de la journée d’ouverture et HEBC Hamburg 5:0 en DFB-Pokal. Sa seule défaite sur cette série a été un revers 1:2 contre le Bayern Munich en Supercoupe. Sur ces cinq matches, Dortmund a inscrit 12 buts et en a encaissé sept.

Le Werder Brême a remporté deux de ses cinq derniers matches, pour deux défaites et un nul. Son résultat le plus récent est une victoire 3:1 contre le RB Leipzig en Bundesliga lors de la 2e journée, après une défaite 4:1 à Fribourg lors de la journée d’ouverture. Brême a également battu SK Hansa Lüneburg 3:0 en DFB-Pokal pendant cette série. Sur ses cinq derniers matches, l’équipe a montré une capacité à marquer, mais elle a aussi encaissé régulièrement.

BVB

BVB - Forme

HSV
V2-0
HAM
V0-5
TSG
V2-3
VIL
V3-2
SCP
V3-0
But marqué (encaissé)
16/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
SVW

SVW - Forme

AJA
D0-1
LSK
V0-3
SCF
D4-1
RBL
V3-1
KOE
N1-1
But marqué (encaissé)
8/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Borussia Dortmund - Werder Brême : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu le 16 mai 2026 en Bundesliga, lorsque le Borussia Dortmund s’est imposé 2:0 sur le terrain du Werder Brême. En regardant les cinq dernières confrontations directes, Dortmund détient un net avantage avec trois victoires contre une pour le Werder, avec un match qui s’est terminé sur un nul. Le résultat le plus déséquilibré de cette série a été une victoire 3:0 de Dortmund en janvier 2026.

Face à face

Borussia DortmundNulWerder Brême
3
2
0
Bundesliga
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Werder Brême
SVW
0
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
FDM
Bundesliga
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Borussia Dortmund
BVB
3
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Werder Brême
SVW
0
FDM
Bundesliga
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Borussia Dortmund
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2
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SVW
2
FDM
Bundesliga
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Werder Brême
SVW
0
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
0
FDM
Bundesliga
Werder Brême badge
Werder Brême
SVW
1
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
FDM
9Buts marqués3
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué2/5
#PVNDBPA+/-PtsForme
1
FribourgFribourgSCF
3300101+99
V
V
V
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
330082+69
V
V
V
3
AugsbourgAugsbourgFCA
321093+67
N
V
V
4
Bayern MunichBayern MunichFCB
321072+57
V
N
V
5
RB LeipzigRB LeipzigRBL
320193+66
V
D
V
6
ElversbergElversbergELV
320187+16
D
V
V
7
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
311185+34
N
V
D
8
MayenceMayenceM05
311163+34
D
V
N
9
Eintracht FrancfortEintracht FrancfortSGE
311178-14
V
D
N
10
Werder BrêmeWerder BrêmeSVW
311156-14
N
V
D
11
Schalke 04Schalke 04S04
311134-14
V
N
D
12
CologneCologneKOE
311157-24
N
D
V
13
HoffenheimHoffenheimTSG
310267-13
V
D
D
14
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
310268-23
D
V
D
15
PaderbornPaderbornSCP
301204-41
D
D
N
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
3012410-61
D
D
N
17
M'GladbachM'GladbachBMG
3003312-90
D
D
D
18
HambourgHambourgHSV
3003012-120
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

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