Comment obtenir des billets pour Borussia Dortmund - Paderborn : prix en Bundesliga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Le Borussia Dortmund affronte Paderborn le samedi 12 septembre 2026 au Signal Iduna Park de Dortmund.

Les deux équipes aborderont cette journée avec l’objectif de prendre de l’élan en ce début de saison et de décrocher des points cruciaux au classement de l’élite allemande. Les confrontations compétitives entre les deux camps ont historiquement donné lieu à des matches prolifiques, ce qui rend cette affiche particulièrement intéressante pour les supporters de football.

Laissez GOAL vous donner tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Borussia Dortmund - Paderborn, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Borussia Dortmund - Paderborn en Bundesliga ?

Le Borussia Dortmund reçoit Paderborn au Signal Iduna Park de Dortmund, avec un coup d’envoi programmé pour la journée d’ouverture de Bundesliga.

Bundesliga - Journée 3 12 sept. 2026 - 09:30 Signal Iduna Park

Comment acheter des billets pour Borussia Dortmund - Paderborn en Bundesliga ?

Pour acheter des billets pour Borussia Dortmund - SC Paderborn 07 en Bundesliga, vous disposez de deux options principales selon que le match se joue au Signal Iduna Park (Dortmund) ou à la Home Deluxe Arena (Paderborn) :

Borussia Dortmund (match à domicile) : achetez directement via la billetterie officielle du BVB sur le site du club (bvb.de). Les billets sont généralement d’abord mis à disposition des membres du club du BVB avant que les places restantes ne soient mises en vente au grand public.

SC Paderborn 07 (match à l’extérieur) : achetez via la billetterie en ligne officielle de Paderborn (scp07.de). Si vous souhaitez vous installer dans le parcage visiteurs à Paderborn, les billets visiteurs sont distribués via le système officiel de vente de billets à l’extérieur du Borussia Dortmund.

Plateformes secondaires de billetterie si les billets sont épuisés sur les canaux officiels des clubs, vous pouvez chercher des places en revente sur des plateformes secondaires de billetterie comme StubHub. Gardez à l’esprit que les prix sur les plateformes secondaires peuvent être plus élevés que leur valeur faciale.

Combien coûtent les billets pour Borussia Dortmund - Paderborn en Bundesliga ?

Les prix des billets pour Borussia Dortmund - SC Paderborn varient selon que vous achetez des billets principaux à leur valeur faciale directement via le club ou des billets en revente sur des plateformes secondaires :

Prix principaux / officiels du club (valeur faciale) prix officiels du Borussia Dortmund :

Places debout (Yellow Wall / Südtribüne) : environ 16 £ (18,50 €).

Catégorie 6 (places assises en tribune basse) : environ 30 £ (35,00 €).

Catégorie 5 (places assises standard) : environ 43 £ (50,00 €).

Catégories 2 à 4 (places assises en tribune latérale) : environ 49 £ à 60 £ (57,00 € à 70,00 €).

Catégorie 1 et places premium : environ 73 £ à 82 £ (85,00 € à 95,00 €).

Prix du marché secondaire et de la revente en raison d’une forte demande et d’une disponibilité limitée pour les non-membres, les prix sur les plateformes secondaires de billetterie autorisées (comme StubHub) fluctuent selon la demande du marché :

Revente d’entrée de gamme / places debout : à partir d’environ 40 £ à 55 £ .

Places assises de catégorie standard : généralement entre 85 £ et 130 £ .

Catégorie 1 et emplacements premium : peuvent aller de 150 £ à 210 £+ .

Borussia Dortmund - Paderborn en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Borussia Dortmund et de Paderborn

Le Borussia Dortmund aborde la saison de Bundesliga sur une série récente difficile, avec une victoire, un match nul et trois défaites sur ses cinq derniers matches. Son seul succès est venu lors d’un match amical contre le FC Tokyo, remporté 1-0. Dortmund a ensuite fait match nul 2-2 contre la Roma en pré-saison avant de s’incliner 2-3 face à Arsenal en amical, puis 1-2 contre le Bayern Munich en Supercoupe le 22 août. Sur ces cinq matches, Dortmund a marqué sept buts et en a encaissé huit.

Les cinq derniers résultats de Paderborn montrent deux victoires, deux matches nuls et une défaite. Sa sortie la plus récente a été une victoire 4-2 en DFB-Pokal contre le 1. FC Phoenix Luebeck le 23 août. Le club a fait deux fois match nul contre le Werder Brême, les deux rencontres se terminant sur le score de 2-2, et a battu Osnabrueck 2-0 en pré-saison. Sa seule défaite est intervenue contre Magdeburg, 0-2, fin juillet. Paderborn a inscrit dix buts et en a concédé six sur ces cinq rencontres.

Borussia Dortmund - Paderborn : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs remonte à la DFB-Pokal du 2 février 2021, lorsque le Borussia Dortmund a battu Paderborn 3-2. Sur les cinq dernières confrontations directes enregistrées, Dortmund en a remporté trois, pour un match nul et une victoire de Paderborn. Le résultat le plus déséquilibré est intervenu lors d’un match de Bundesliga le 31 mai 2020, quand Paderborn recevait Dortmund et s’est incliné 1-6, et un match amical en janvier 2017 a produit le même score en faveur de Dortmund.