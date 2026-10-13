Comment obtenir des billets pour Boca Juniors-River Plate : Prix en Liga Profesional, informations sur le Superclásico et plus encore

Le Superclásico entre Boca Juniors et River Plate est largement considéré comme la rivalité entre clubs la plus intense et la plus électrique du football mondial. Disputé à Buenos Aires, ce choc oppose les deux clubs les plus titrés d’Argentine devant des dizaines de milliers de supporters qui chantent et battent du tambour.

À quelle heure débute le match de Liga Profesional entre Boca Juniors et River Plate ?

Note : Dans le football argentin, les dates et heures des matches peuvent changer à la dernière minute en raison des impératifs de diffusion et des consignes de sécurité locales. Vérifiez toujours l’horaire définitif 72 à 96 heures avant le coup d’envoi.

Comment acheter des billets pour Boca Juniors-River Plate ?

Pour comprendre les conditions d’accès au Superclásico, il faut connaître trois règles institutionnelles :

Priorité aux membres du club (socios) : Boca Juniors fonctionne avec un système d’adhésion ( Soy Socio ). L’accès aux matches est attribué aux membres actifs ( socios activos ) en fonction de leur historique de présence aux matches ( filtros ). La demande des membres dépassant la capacité totale du stade, les billets ne sont pas mis en vente auprès du grand public aux guichets du club. Contrôle d’identité (Tribuna Segura) : Le ministère argentin de la Sécurité applique le programme Tribuna Segura à tous les points d’accès au stade. Chaque spectateur doit présenter aux contrôles de police une pièce d’identité officielle avec photo (DNI national pour les Argentins ; passeport original au format physique pour les visiteurs étrangers) correspondant aux informations enregistrées dans la base de données de la billetterie. Format du titre d’accès : L’entrée s’effectue au moyen d’une carte de membre électronique, d’une carte magnétique physique ou d’un QR code nominatif, selon la catégorie de place et la tribune attribuées.

Boca Juniors-River Plate en Liga Profesional : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de Boca Juniors et de River Plate

Boca Juniors compte quatre victoires et un match nul lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, sans aucune défaite sur cette période. Son résultat le plus récent est une victoire 3-1 contre Central Cordoba de Santiago en Liga Profesional, le 12 septembre, après un succès 1-0 contre Sao Paulo en Copa Sudamericana le 9 septembre. Le match nul 2-2 face à Gimnasia Mendoza, le 5 septembre, est le seul match de cette série où Boca a laissé échapper des points. Boca a marqué sept buts et en a encaissé trois lors de ces cinq rencontres.

River Plate a remporté trois de ses cinq derniers matches, pour un nul et une défaite. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 2-1 sur le terrain d’Atletico Tucuman en Liga Profesional, le 12 septembre. River a également battu Independiente Rivadavia 3-1 et Banfield 3-2 à l’extérieur durant cette série. Son unique défaite a eu lieu contre Santa Fe en Copa Sudamericana. River a marqué neuf buts et en a encaissé six lors de ces cinq rencontres.

Boca Juniors-River Plate : Les dernières confrontations directes

La dernière rencontre entre les deux clubs a eu lieu en Liga Profesional le 19 avril 2026 : River Plate recevait Boca Juniors et s’est incliné 1-0. Auparavant, Boca avait battu River 2-0 à domicile en novembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations directes recensées, Boca Juniors a l’avantage avec trois victoires contre une pour River, ainsi qu’un match nul, une victoire 3-2 de Boca sur le terrain de River en Copa de la Liga Profesional en avril 2024.