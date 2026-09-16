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Comment obtenir des billets pour Belgique-Turquie : prix de la Ligue des nations de l’UEFA A, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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La Belgique affronte la Turquie en Ligue des nations de l’UEFA A. Voici comment vous pouvez obtenir vos billets

La Belgique reçoit la Turquie dans un choc palpitant de phase de groupes de l’UEFA Nations League au Stade Maurice Dufrasne de Liège, le 2 octobre 2026. Cette affiche très intense met aux prises deux sélections européennes dynamiques, en quête de points précieux dans le tournoi.

GOAL vous donne toutes les informations nécessaires pour réserver votre place pour ce match. Découvrez où acheter vos billets, les informations sur les prix et comment obtenir vos billets dès aujourd’hui.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Belgique - Turquie en UEFA Nations League A ?

Belgique - Turquie se joue au Stade Maurice Dufrasne de Liège, avec un horaire de coup d’envoi qui reste à confirmer.

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UEFA Nations League A - Journée 3
Stade Maurice Dufrasne

Où acheter des billets pour Belgique - Turquie ?

Les billets officiels du match peuvent être achetés directement via le portail billetterie de la Fédération royale belge de football (RBFA), qui fait office de principal distributeur pour les matches à domicile. Le portail officiel est votre premier point de passage pour obtenir des billets au prix facial pendant les phases de prévente et de vente générale.

Si les offres sur le site officiel sont épuisées, des plateformes secondaires comme StubHub sont une option à privilégier.

Combien coûtent les billets pour Belgique - Turquie ?

Les prix des billets standards sur le site officiel de la RBFA commencent à 35 € pour une entrée en admission générale, avec des tarifs qui varient selon le secteur et la vue dans l’enceinte du Stade Maurice Dufrasne.

Sur les marchés secondaires tels que StubHub, les prix des billets commencent actuellement à 60 € par place, et fluctuent en fonction de la disponibilité en temps réel et de la demande.

Belgique - Turquie en UEFA Nations League A : tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Belgique et de la Turquie

La Belgique a remporté trois de ses cinq derniers matches, pour un nul et une défaite. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 2-1 contre l’Espagne en quarts de finale de la Coupe du monde, mais auparavant elle avait enregistré une victoire 1-4 contre les États-Unis et un succès 3-2 face au Sénégal. Son résultat le plus convaincant sur cette série a été une victoire 1-5 contre la Nouvelle-Zélande. Sur ces cinq matches, la Belgique a marqué 11 buts et en a concédé huit.

La Turquie a remporté deux matches, en a perdu deux et a fait un nul sur ses cinq dernières rencontres. Son résultat le plus récent a été une victoire 3-2 contre les États-Unis à la Coupe du monde, le 26 juin, après des défaites en phase de groupes contre l’Australie et le Paraguay. Plus tôt, des succès contre le Venezuela et la Macédoine du Nord ont montré sa capacité à prendre de l’élan avant le tournoi. La Turquie a marqué huit buts et en a concédé sept sur ces cinq matches.

BEL

BEL - Forme

IRN
N0-0
NZL
V1-5
SEN
V3-2
E-U
V1-4
ESP
D2-1
But marqué (encaissé)
13/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
TUR

TUR - Forme

MKD
V4-0
VEN
V2-1
AUS
D2-0
PAR
D0-1
E-U
V3-2
But marqué (encaissé)
9/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Belgique - Turquie : les précédentes confrontations

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s’est terminée sur le score de 1-1, lors d’un match de qualification au Championnat d’Europe disputé en Belgique le 3 juin 2011. Sur les cinq dernières confrontations directes, le bilan est parfaitement équilibré, avec une victoire de la Belgique, une victoire de la Turquie et trois matches nuls. Ces cinq rencontres ont produit un total de 13 buts, dont un nul 3-3 lors d’un match amical en 2006 et une victoire 3-2 de la Turquie dans un match qualificatif en 2010.

Face à face

BelgiqueNulTurquie
1
3
1
European Championship Qualification
Belgique badge
Belgique
BEL
1
Turquie badge
Turquie
TUR
1
FDM
European Championship Qualification
Turquie badge
Turquie
TUR
3
Belgique badge
Belgique
BEL
2
FDM
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
Belgique badge
Belgique
BEL
2
Turquie badge
Turquie
TUR
0
FDM
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
Turquie badge
Turquie
TUR
1
Belgique badge
Belgique
BEL
1
FDM
Matchs Amicaux
Belgique badge
Belgique
BEL
3
Turquie badge
Turquie
TUR
3
FDM
9Buts marqués8
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué4/5


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