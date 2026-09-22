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Comment obtenir des billets pour Belgique-Italie : prix de la Ligue des nations de l’UEFA A, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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La Belgique affronte l’Italie en Ligue des nations de l’UEFA A. Voici comment vous pouvez obtenir vos billets

Deux géants du football européen se retrouvent alors que la Belgique accueille l’Italie pour un choc à fort enjeu de l’UEFA Nations League au stade Roi-Baudouin de Bruxelles. Les matches entre ces poids lourds du football international offrent régulièrement une qualité technique de premier ordre, une vraie intrigue tactique et des moments forts sur la scène internationale.

Avec une forte demande attendue des deux camps de supporters, obtenir une place dans le stade nécessite d’agir vite. GOAL vous livre tous les détails essentiels du match, le calendrier de la rencontre, les informations sur les prix et les liens directs pour obtenir vos billets dès maintenant.

À quelle date a lieu le coup d’envoi de Belgique-Italie en Ligue des nations A de l’UEFA ?

Belgique-Italie se joue au stade Roi-Baudouin de Bruxelles, avec un horaire de coup d’envoi qui sera confirmé à l’approche de la date du match.

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UEFA Nations League A - Journée 6
Koning Boudewijnstadion

Où acheter des billets pour Belgique-Italie ?

Les billets officiels du match sont distribués via le portail de l’Union royale belge des sociétés de football association et les canaux officiels de billetterie de l’UEFA. Les fenêtres de vente générale ouvrent généralement quelques semaines avant le coup d’envoi, mais les principaux contingents sont écoulés rapidement en raison de la forte demande à travers l’Europe.

Si les offres sur le site officiel sont épuisées, les plateformes secondaires StubHub votre solution pour obtenir des places avant le coup d’envoi.

Combien coûtent les billets pour Belgique-Italie ?

Les prix des billets sur les plateformes officielles commencent autour de 35 € pour des places en admission générale dans les tribunes supérieures derrière les buts, tandis que les sections centrales au bord du terrain sont plus chères selon l’emplacement dans le stade et la catégorie.

Si les contingents officiels de vente générale sont épuisés, les plateformes secondaires de revente StubHub une option alternative pour obtenir des places de dernière minute, avec des prix à partir d’environ 42 €.

Belgique-Italie en Ligue des nations A de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Belgique et de l’Italie

La Belgique arrive dans une forme correcte, avec trois victoires sur ses cinq derniers matches. Sa campagne de Coupe du monde a produit des succès contre les États-Unis, le Sénégal et la Nouvelle-Zélande avant une défaite en quart de finale contre l’Espagne, et elle a fait match nul 0-0 avec l’Iran en phase de groupes. Sur ces cinq rencontres, elle a inscrit sept buts et en a concédé trois, la défaite contre l’Espagne étant son seul revers avec un but d’écart.

La récente série de l’Italie raconte une autre histoire. Mancini hérite d’une équipe qui a gagné deux fois et perdu deux fois lors de ses cinq derniers matches, avec également un nul sur cette période. Les deux victoires amicales contre la Grèce et le Luxembourg en juin ont apporté un peu d’encouragement sur le tard, mais les défaites face à la Norvège et à la Bosnie-Herzégovine plus tôt dans le cycle de qualification soulignent pourquoi cette reconstruction est nécessaire. L’Italie a marqué cinq buts et en a encaissé six durant cette série.

BEL

BEL - Forme

IRN
N0-0
NZL
V1-5
SEN
V3-2
E-U
V1-4
ESP
D2-1
But marqué (encaissé)
13/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
ITA

ITA - Forme

NOR
D1-4
NIR
V2-0
BIH
D1-1
LUX
V0-1
GRÈ
V0-1
But marqué (encaissé)
6/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Belgique-Italie : historique récent des confrontations directes

La confrontation la plus récente entre ces deux sélections a tourné à l’avantage de l’Italie, avec une victoire 1-0 à l’extérieur pour la Squadra Azzurra en Ligue des nations en novembre 2024. Ce résultat faisait suite à un match nul 2-2 lors de la manche retour à Bologne le mois précédent, une rencontre qui a rappelé à quel point ces deux équipes se valent ces dernières années. Sur les cinq dernières confrontations directes, entre Ligue des nations et Championnat d’Europe, l’Italie possède le meilleur bilan avec trois victoires contre une pour la Belgique, pour un nul. L’Italie n’a encaissé que quatre buts sur ces cinq matches.

Face à face

BelgiqueNulItalie
0
1
4
UEFA Nations League A
Belgique badge
Belgique
BEL
0
Italie badge
Italie
ITA
1
FDM
UEFA Nations League A
Italie badge
Italie
ITA
2
Belgique badge
Belgique
BEL
2
FDM
UEFA Nations League A
Italie badge
Italie
ITA
2
Belgique badge
Belgique
BEL
1
FDM
Championnats d'europe
Belgique badge
Belgique
BEL
1
Italie badge
Italie
ITA
2
FDM
Championnats d'europe
Belgique badge
Belgique
BEL
0
Italie badge
Italie
ITA
2
FDM
4Buts marqués9
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué3/5



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