La Belgique affronte la France dans un énorme choc de Ligue des nations de l’UEFA au stade Roi Baudouin de Bruxelles, le 28 septembre 2026. Ce derby très attendu met aux prises deux poids lourds du football européen, en quête des premières places dans leur groupe.

GOAL vous donne toutes les informations nécessaires pour mettre la main sur des billets pour cette affiche de prestige. Découvrez où acheter vos places, les informations sur les prix et comment obtenir vos billets dès aujourd’hui.

Quand a lieu le coup d’envoi de Belgique - France en Ligue des nations A de l’UEFA ?

Belgique - France se joue au Koning Boudewijnstadion de Bruxelles, avec une heure de coup d’envoi qui reste à confirmer.

UEFA Nations League A - Journée 2 28 sept. 2026 - 14:45 Koning Boudewijnstadion

Où acheter des billets pour Belgique - France ?

Les billets officiels pour le match peuvent être achetés directement via la billetterie en ligne de la Fédération royale belge de football (RBFA), qui gère la vente primaire pour les matches à domicile de la Belgique. Le portail officiel est votre premier point de passage pour sécuriser des billets au prix facial lors des phases de prévente et de vente générale.

Si les offres sur le site officiel sont épuisées, des plateformes secondaires comme StubHub sont la solution à privilégier.

Combien coûtent les billets pour Belgique - France ?

Les prix standard des billets sur le site officiel de la RBFA commencent à 35 € pour une entrée en admission générale, avec des tarifs variables selon la section et la vue dans l’enceinte du stade Roi Baudouin.

Sur les marchés secondaires comme StubHub, les prix des billets commencent actuellement à 115 € par place, et fluctuent selon la disponibilité en temps réel et la demande du marché.

Belgique - France en Ligue des nations A de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Belgique et de la France

La Belgique a enregistré trois victoires, un match nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 2-1 contre l’Espagne en quarts de finale de la Coupe du monde. Avant cela, elle avait battu les États-Unis 4-1 et le Sénégal 3-2, et son résultat le plus convaincant sur cette série a été un succès 5-1 face à la Nouvelle-Zélande. La Belgique a marqué 11 buts et en a encaissé huit sur ces cinq rencontres.

La France a elle aussi remporté trois matches et en a perdu deux sur ses cinq dernières rencontres. Son résultat le plus récent a été une défaite 6-4 contre l’Angleterre en demi-finales de la Coupe du monde, après une défaite 2-0 contre l’Espagne lors du match pour la troisième place. Plus tôt dans le tournoi, elle avait battu le Maroc 2-0, le Paraguay 1-0 et la Suède 3-0, marquant dix buts et en encaissant huit sur l’ensemble des cinq matches.

Belgique - France : les confrontations récentes

La rencontre la plus récente entre ces deux sélections s’est terminée sur un score de 2-1 en faveur de la France, lors d’un match de Ligue des nations A de l’UEFA disputé à Bruxelles en octobre 2024. Sur les cinq dernières confrontations directes, la France s’est imposée à quatre reprises contre une seule victoire de la Belgique, le seul succès belge étant survenu en demi-finale de la Coupe du monde 2018. La France est la force dominante dans cette affiche ces dernières années.



