Comment obtenir des billets pour Belgique - France : prix de la Ligue des nations de l’UEFA A, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

La Belgique reçoit la France au stade Roi-Baudouin, à Bruxelles, le lundi 28 septembre, avant que les deux équipes ne se retrouvent une semaine plus tard pour le match retour au Stade de France, à Saint-Denis. Les deux rencontres s’inscrivent dans un calendrier relevé du groupe A1 de la Ligue A, qui comprend également l’Italie et la Turquie, avec un derby franco-belge qui a toujours une saveur particulière compte tenu de l’histoire entre les deux nations.

GOAL vous dit tout ce qu’il faut savoir pour obtenir vos billets Belgique-France dès maintenant, notamment les prix, la disponibilité et les meilleurs endroits où les acheter.

À quand le coup d’envoi de Belgique-France en Ligue des nations A de l’UEFA ?

Belgique-France se joue au Koning Boudewijnstadion de Bruxelles, avec un horaire de coup d’envoi encore à confirmer.

UEFA Nations League A - Journée 2 28 sept. 2026 - 14:45 Koning Boudewijnstadion

Où acheter des billets pour Belgique-France ?

Les billets pour le match aller à Bruxelles sont d’abord mis à disposition via les canaux de billetterie officiels de la Fédération royale belge de football, avec une priorité généralement accordée aux membres avant qu’un éventuel quota restant ne soit mis en vente au grand public. Les canaux officiels de la Fédération française de football (FFF), y compris les ventes directes via le Stade de France, constituent l’équivalent pour le match retour à Saint-Denis.

StubHub est la solution à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées. La plateforme propose un large éventail de places pour le match d’ouverture au stade Roi-Baudouin de Bruxelles, ainsi que des offres pour le retour au Stade de France.

Voici quelques éléments utiles à connaître avant d’acheter des billets pour cette affiche :

Vente générale officielle : elle ouvre après la fermeture des fenêtres de priorité réservées aux membres, généralement à l’approche de chaque match

Disponibilité limitée : les offres officielles pour le match de Bruxelles montrent qu’il ne reste qu’une petite fraction des billets, avec une demande qui augmente rapidement

Transferts garantis : chaque achat sur StubHub est couvert par le programme FanProtect de la plateforme, ce qui assure aux acheteurs que les billets sont valides et arriveront à temps pour le match

Marché secondaire : StubHub est la solution à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées

Compte tenu de la vitesse à laquelle le match de Bruxelles se remplit, il est vivement recommandé de réserver tôt pour les deux manches de ce derby.

Combien coûtent les billets pour Belgique-France ?

Les tarifs officiels pour le match de Bruxelles sont fixés via les canaux de billetterie de la Fédération royale belge de football, avec toute la gamme allant des places standard aux places premium proposée au prix facial dans la limite des stocks disponibles. Les tarifs officiels de la FFF et du Stade de France s’appliquent de la même manière pour la manche de Saint-Denis.

StubHub est la solution à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées, et voici un aperçu des prix auxquels vous attendre sur la plateforme :

Places les moins chères (Bruxelles) : à partir d’environ 50 €, généralement dans les tribunes supérieures derrière les buts au stade Roi-Baudouin

Places de milieu de gamme (Bruxelles) : des sièges centraux le long de la ligne médiane, à un tarif nettement plus élevé

Match retour à Saint-Denis : les prix au Stade de France devraient suivre une tendance similaire compte tenu du profil de derby de cette affiche, avec une demande qui augmente à mesure que le match approche

Comme pour tout derby très demandé, les prix peuvent évoluer rapidement. Réserver votre place le plus tôt possible est donc généralement l’option la plus sûre si vous avez un budget précis.

Belgique-France en Ligue des nations A de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Belgique et de la France

La Belgique aborde cette rencontre avec trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 2-1 contre l’Espagne en quarts de finale de la Coupe du monde. Avant cela, elle avait enregistré une victoire 1-4 contre les États-Unis et un succès 3-2 face au Sénégal, tandis qu’un 1-5 infligé à la Nouvelle-Zélande a constitué son résultat le plus convaincant de cette série. Un match nul 0-0 contre l’Iran a complété cette séquence de cinq matches. La Belgique a marqué 11 buts et en a encaissé huit sur cette période.

Les cinq derniers matches de la France ont produit trois victoires et deux défaites. Son résultat le plus récent a été une défaite 4-6 contre l’Angleterre en demi-finales de la Coupe du monde. Elle s’est également inclinée 0-2 contre l’Espagne lors du match pour la troisième place, mais ses succès précédents contre le Maroc (2-0), le Paraguay (1-0) et la Suède (3-0) ont montré sa capacité à maîtriser les rencontres. La France a marqué dix buts et en a encaissé huit sur ces cinq matches.

Belgique-France : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s’est terminée sur le score de 1-2 en faveur de la France, lors d’un match de Ligue des nations A de l’UEFA disputé à Bruxelles en octobre 2024. Sur les cinq derniers affrontements, la France s’est imposée à quatre reprises contre une victoire belge, l’unique succès de la Belgique étant intervenu lors d’une demi-finale de Coupe du monde 2018 qui s’est achevée sur un 0-1 en faveur de la France lors de la rencontre retour. La France a dominé l’histoire récente entre les deux nations.

Classement de Belgique-France

Dans le groupe 1 de la Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA, la Belgique occupe actuellement la première place tandis que la France est deuxième.