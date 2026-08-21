Comment obtenir des billets pour Bayer Leverkusen - Union Berlin : prix en Bundesliga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Le Bayer Leverkusen affronte l’Union Berlin le samedi 5 septembre 2026 à la BayArena de Leverkusen.

Leverkusen aborde ce match en pleine confiance après sa préparation estivale, avec quatre victoires en cinq matches amicaux, dont des succès contre Newcastle United et Séville. De son côté, l’Union Berlin tentera de rebondir après une pré-saison compliquée, marquée par trois défaites en cinq rencontres.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations à connaître pour obtenir des billets pour Borussia Bayer Leverkusen vs Union Berlin, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle date a lieu le coup d’envoi de Bayer Leverkusen vs Union Berlin en Bundesliga ?

Le Bayer Leverkusen reçoit l’Union Berlin à la BayArena de Leverkusen dans le cadre d’un match de Bundesliga, avec un horaire de coup d’envoi qui sera confirmé à l’approche de la rencontre.

Bundesliga - Journée 2 5 sept. 2026 - 09:30 BayArena

Comment acheter des billets pour Bayer Leverkusen vs Union Berlin en Bundesliga ?

Les billets pour Bayer Leverkusen vs Union Berlin peuvent être achetés via des canaux officiels et des options secondaires :

Portail officiel de billetterie de Leverkusen : achetez directement sur la billetterie en ligne du Bayer 04, où les membres officiels du club bénéficient d’un accès prioritaire à la prévente avant que les billets restants ne soient mis à disposition du grand public.

Bourse officielle de revente (Ticketbörse) : lorsque le match affiche complet, les billets au prix officiel remis en vente par les abonnés sont disponibles sur la plateforme officielle de revente de Leverkusen.

Quota visiteurs : les supporters de l’Union Berlin peuvent acheter leurs billets via le système de billetterie officiel de l’Union Berlin, qui exige généralement une adhésion au club ou un historique de points de fidélité liés à l’achat de billets.

Marchés secondaires et offres VIP : des billets peuvent également être trouvés via des plateformes de billetterie tierces ou par le biais d’options officielles d’hospitalité et de packages VIP comme StubHub .

Combien coûtent les billets pour Bayer Leverkusen vs Union Berlin en Bundesliga ?

Les prix des billets pour le match de Bundesliga Bayer Leverkusen vs Union Berlin varient selon que vous achetiez des billets au prix officiel ou que vous passiez par des plateformes secondaires de revente :

Tarifs officiels : les billets standards pour adultes à la BayArena se situent généralement entre 15 € et 55 € . Les options les moins chères (places debout/terraces) se trouvent dans la Nordkurve ou dans les tribunes sud, tandis que les tribunes latérales centrales (Osttribüne et Westtribüne) affichent les prix les plus élevés.

Plateformes secondaires de revente : sur des places de marché secondaires comme Stubhub, les prix des billets commencent actuellement aux alentours de 53 $ à 59 $ (50 € à 55 €) , avec des prix moyens de revente autour de 225 $ à 245 $ selon la catégorie de place et la demande.

Bayer Leverkusen vs Union Berlin en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Bayer Leverkusen et de l’Union Berlin

Le Bayer Leverkusen aborde la nouvelle saison avec quatre victoires en cinq matches amicaux de pré-saison. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une victoire 2-1 contre Newcastle United le 15 août, et il a également battu Séville 2-1 et écrasé Genk 4-0 durant l’été. Sa seule défaite est intervenue contre Nottingham Forest, vainqueur 2-1 le 12 août. Sur ces cinq matches, Leverkusen a inscrit 12 buts et en a encaissé quatre.

La pré-saison de l’Union Berlin raconte une tout autre histoire. L’équipe de Lustrinelli a perdu trois de ses cinq matches amicaux, dont une défaite 4-2 contre Ipswich Town le 15 août et des revers consécutifs face au Dynamo Dresde puis à Aarau entre fin juillet et début août. Son unique victoire est arrivée contre l’Aris Limassol, avec un succès 3-2 le 9 août. L’Union a marqué neuf buts sur ces cinq rencontres, mais en a encaissé dix, un bilan défensif qui inquiétera son staff à l’approche d’un premier rendez-vous compliqué.

Bayer Leverkusen vs Union Berlin : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s’est terminée par une victoire 1-0 de l’Union Berlin à domicile le 21 février 2026, en Bundesliga. Avant cela, Leverkusen s’était imposé 2-0 à la BayArena en octobre 2025. Sur les cinq dernières confrontations en Bundesliga, Leverkusen présente le meilleur bilan avec trois victoires contre une pour l’Union, tandis qu’un match s’est terminé sur un score nul et vierge. Leverkusen a marqué sept buts lors de ces cinq rencontres, tandis que l’Union en a inscrit trois.

Bayer Leverkusen vs Union Berlin : classement

Au classement de Bundesliga, le Bayer Leverkusen occupe la deuxième place tandis que l’Union Berlin est 16e.