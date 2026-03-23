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Comment obtenir des billets pour Bad Bunny 2026 : informations, tarifs et plus encore sur la tournée mondiale « DeBi TiRAR MaS FOToS »

Voici comment assister au concert de l'artiste qui se produira au Super Bowl dans le cadre de sa tournée mondiale cette année

Bad Bunny (ou Benito Antonio Martinez Ocasio pour ses proches) s'est attiré une nouvelle vague de fans depuis son spectacle exceptionnel à la mi-temps du Super Bowl en février. 

La star portoricaine a donné le coup d'envoi de sa tournée mondiale « DeBi TiRAR MaS FOToS » en République dominicaine en novembre dernier, et la partie européenne démarre en mai de cette année, avec des dates dans de nombreuses villes, dont Barcelone, Madrid, Londres et Milan.

GOAL vous donne toutes les informations dont vous avez besoin, notamment le prix des billets et où vous pouvez les acheter.

Billets pour la tournée mondiale de Bad BunnyRéserver des billets

Quand a lieu la tournée mondiale « DeBi TiRAR MaS FOToS » de Bad Bunny ?

Les dates restantes de la tournée mondiale « DeBi TiRAR MaS FOToS » pour 2026 sont indiquées ci-dessous :

DateLieu (ville)Billets
Vendredi 22 maiEstadi Olimpic Lluis Companys (Barcelone, Espagne)Billets
Samedi 23 maiEstadi Olimpic Lluis Companys (Barcelone, Espagne)Billets
Mardi 26 maiEstadio da Luz (Lisbonne, Portugal)Billets
Mercredi 27 maiEstadio da Luz (Lisbonne, Portugal)Billets
Samedi 30 maiRiyadh Air Metropolitano (Madrid, Espagne)Billets
Dimanche 31 maiRiyadh Air Metropolitano (Madrid, Espagne)Billets
Mardi 2 juinRiyadh Air Metropolitano (Madrid, Espagne)Billets
Mercredi 3 juinRiyadh Air Metropolitano (Madrid, Espagne)Billets
Samedi 6 juinRiyadh Air Metropolitano (Madrid, Espagne)Billets
Dimanche 7 juinRiyadh Air Metropolitano (Madrid, Espagne)Billets
Mercredi 10 juinRiyadh Air Metropolitano (Madrid, Espagne)Billets
Jeudi 11 juinRiyadh Air Metropolitano (Madrid, Espagne)Billets
Dimanche 14 juinRiyadh Air Metropolitano (Madrid, Espagne)Billets
Lundi 15 juinRiyadh Air Metropolitano (Madrid, Espagne)Billets
Samedi 20 juinMekur Spiel-Arena (Düsseldorf, Allemagne)Billets
Dimanche 21 juinMekur Spiel-Arena (Düsseldorf, Allemagne)Billets
Mardi 23 juinGelreDome (Arnhem, Pays-Bas)Billets
Mercredi 24 juinGelreDome (Arnhem, Pays-Bas)Billets
Samedi 27 juinTottenham Hotspur Stadium (Londres, Angleterre)Billets
Dimanche 28 juinTottenham Hotspur Stadium (Londres, Angleterre)Billets
Mercredi 1er juilletVélodrome (Marseille, France)Billets
Samedi 4 juilletParis La Défense Arena (Nanterre, France)Billets
Dimanche 5 juilletParis La Défense Arena (Nanterre, France)Billets
Vendredi 10 juilletStrawberry Arena (Stockholm, Suède)Billets
Samedi 11 juilletStrawberry Arena (Stockholm, Suède)Billets
Mardi 14 juilletPGE Narodowy (Varsovie, Pologne)Billets
Vendredi 17 juilletIppodromo Snai La Maura (Milan, Italie)Billets
Samedi 18 juilletIppodromo Snai La Maura (Milan, Italie)Billets
Mercredi 22 juilletStade Roi Baudouin (Bruxelles, Belgique)Billets

Comment acheter des billets pour la tournée mondiale « DeBi TiRAR MaS FOToS » de Bad Bunny

Les billets officiels pour Bad Bunny sont disponibles à l'achat sur le site de la tournée ainsi qu'auprès de revendeurs tels que Live Nation et Ticketmaster. 

Pour certaines dates, comme celles à Londres, les billets peuvent également être achetés directement auprès de la salle (Tottenham Hotspur Stadium).

Des périodes de prévente ont été proposées pour de nombreuses dates européennes de 2026 sur le site de Live Nation, avant l'ouverture de la vente générale en mai de l'année dernière.

Si les fans ont manqué la vente générale des billets pour la tournée mondiale « DeBi TiRAR MaS FOToS » sur les sites officiels, ils peuvent envisager de se tourner vers des sites de revente tels que StubHub, qui pourraient leur offrir la meilleure chance d'obtenir des billets. 

Les prix peuvent être plus élevés sur les sites de revente, mais si vous rêvez de voir Bad Bunny en concert, ils pourraient être la meilleure option pour obtenir ces billets très convoités.

Combien coûtent les billets pour la tournée mondiale « DeBi TiRAR MaS FOToS » de Bad Bunny ?

Lorsque les billets officiels pour la tournée mondiale « DeBi TiRAR MaS FOToS » de Bad Bunny ont été mis en vente pour la première fois, les places standard étaient proposées à partir d'environ 90 €. Cependant, en raison de l'utilisation généralisée de la tarification dynamique, les prix des billets variaient considérablement. 

Il existait également des formules VIP, dont les prix commençaient à 575 €.

N'oubliez pas de consulter régulièrement le site officiel de la tournée de Bad Bunny pour obtenir plus d'informations, ainsi que des sites de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles des billets.

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À quoi s'attendre de la tournée mondiale « DeBi TiRAR MaS FOToS » de Bad Bunny

La tournée actuelle de Bad Bunny, « DeBí TiRAR MáS FOToS », est la sixième fois qu’il part en tournée dans plusieurs pays depuis 2018.

« Le roi du Latin Trap » passe véritablement à la vitesse supérieure cette fois-ci, diffusant sa musique magique à travers le monde. La plupart de ses cinq tournées précédentes se sont limitées aux Amériques, mais cette fois-ci, il se rend pour la toute première fois en Asie et en Océanie, et passe également trois longs mois (29 dates) en Europe.

Bad Bunny a déjà enflammé de nombreuses villes à travers le monde au cours de la première moitié de la tournée DeBí TiRAR MáS FOToS, notamment San José, Buenos Aires, Sydney et lors d’une série épique de 8 jours à Mexico. Il s’apprête désormais à débarquer en Europe, avec une série exceptionnelle de 10 jours au Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

Sans surprise, le rappeur aux records de vente interprétera lors de son concert les tubes de son sixième album solo, *Debi Tirar Mas Fotos*, tels que « DTMF » et « Baile Inolvidable ». Ses fans de longue date, Los Conejos (Les Lapins), apprécieront toutefois également de retrouver certains de ses anciens classiques, comme « La Cancion » et « Dakiti ».