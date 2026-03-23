Comment obtenir des billets pour Bad Bunny 2026 : informations, tarifs et plus encore sur la tournée mondiale « DeBi TiRAR MaS FOToS »

Bad Bunny (ou Benito Antonio Martinez Ocasio pour ses proches) s'est attiré une nouvelle vague de fans depuis son spectacle exceptionnel à la mi-temps du Super Bowl en février.

La star portoricaine a donné le coup d'envoi de sa tournée mondiale « DeBi TiRAR MaS FOToS » en République dominicaine en novembre dernier, et la partie européenne démarre en mai de cette année, avec des dates dans de nombreuses villes, dont Barcelone, Madrid, Londres et Milan.

GOAL vous donne toutes les informations dont vous avez besoin, notamment le prix des billets et où vous pouvez les acheter.

Quand a lieu la tournée mondiale « DeBi TiRAR MaS FOToS » de Bad Bunny ?

Les dates restantes de la tournée mondiale « DeBi TiRAR MaS FOToS » pour 2026 sont indiquées ci-dessous :

Date Lieu (ville) Billets Vendredi 22 mai Estadi Olimpic Lluis Companys (Barcelone, Espagne) Billets Samedi 23 mai Estadi Olimpic Lluis Companys (Barcelone, Espagne) Billets Mardi 26 mai Estadio da Luz (Lisbonne, Portugal) Billets Mercredi 27 mai Estadio da Luz (Lisbonne, Portugal) Billets Samedi 30 mai Riyadh Air Metropolitano (Madrid, Espagne) Billets Dimanche 31 mai Riyadh Air Metropolitano (Madrid, Espagne) Billets Mardi 2 juin Riyadh Air Metropolitano (Madrid, Espagne) Billets Mercredi 3 juin Riyadh Air Metropolitano (Madrid, Espagne) Billets Samedi 6 juin Riyadh Air Metropolitano (Madrid, Espagne) Billets Dimanche 7 juin Riyadh Air Metropolitano (Madrid, Espagne) Billets Mercredi 10 juin Riyadh Air Metropolitano (Madrid, Espagne) Billets Jeudi 11 juin Riyadh Air Metropolitano (Madrid, Espagne) Billets Dimanche 14 juin Riyadh Air Metropolitano (Madrid, Espagne) Billets Lundi 15 juin Riyadh Air Metropolitano (Madrid, Espagne) Billets Samedi 20 juin Mekur Spiel-Arena (Düsseldorf, Allemagne) Billets Dimanche 21 juin Mekur Spiel-Arena (Düsseldorf, Allemagne) Billets Mardi 23 juin GelreDome (Arnhem, Pays-Bas) Billets Mercredi 24 juin GelreDome (Arnhem, Pays-Bas) Billets Samedi 27 juin Tottenham Hotspur Stadium (Londres, Angleterre) Billets Dimanche 28 juin Tottenham Hotspur Stadium (Londres, Angleterre) Billets Mercredi 1er juillet Vélodrome (Marseille, France) Billets Samedi 4 juillet Paris La Défense Arena (Nanterre, France) Billets Dimanche 5 juillet Paris La Défense Arena (Nanterre, France) Billets Vendredi 10 juillet Strawberry Arena (Stockholm, Suède) Billets Samedi 11 juillet Strawberry Arena (Stockholm, Suède) Billets Mardi 14 juillet PGE Narodowy (Varsovie, Pologne) Billets Vendredi 17 juillet Ippodromo Snai La Maura (Milan, Italie) Billets Samedi 18 juillet Ippodromo Snai La Maura (Milan, Italie) Billets Mercredi 22 juillet Stade Roi Baudouin (Bruxelles, Belgique) Billets

Comment acheter des billets pour la tournée mondiale « DeBi TiRAR MaS FOToS » de Bad Bunny

Les billets officiels pour Bad Bunny sont disponibles à l'achat sur le site de la tournée ainsi qu'auprès de revendeurs tels que Live Nation et Ticketmaster.

Pour certaines dates, comme celles à Londres, les billets peuvent également être achetés directement auprès de la salle (Tottenham Hotspur Stadium).

Des périodes de prévente ont été proposées pour de nombreuses dates européennes de 2026 sur le site de Live Nation, avant l'ouverture de la vente générale en mai de l'année dernière.

Si les fans ont manqué la vente générale des billets pour la tournée mondiale « DeBi TiRAR MaS FOToS » sur les sites officiels, ils peuvent envisager de se tourner vers des sites de revente tels que StubHub, qui pourraient leur offrir la meilleure chance d'obtenir des billets.

Les prix peuvent être plus élevés sur les sites de revente, mais si vous rêvez de voir Bad Bunny en concert, ils pourraient être la meilleure option pour obtenir ces billets très convoités.

Combien coûtent les billets pour la tournée mondiale « DeBi TiRAR MaS FOToS » de Bad Bunny ?

Lorsque les billets officiels pour la tournée mondiale « DeBi TiRAR MaS FOToS » de Bad Bunny ont été mis en vente pour la première fois, les places standard étaient proposées à partir d'environ 90 €. Cependant, en raison de l'utilisation généralisée de la tarification dynamique, les prix des billets variaient considérablement.

Il existait également des formules VIP, dont les prix commençaient à 575 €.

N'oubliez pas de consulter régulièrement le site officiel de la tournée de Bad Bunny pour obtenir plus d'informations, ainsi que des sites de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles des billets.

À quoi s'attendre de la tournée mondiale « DeBi TiRAR MaS FOToS » de Bad Bunny

La tournée actuelle de Bad Bunny, « DeBí TiRAR MáS FOToS », est la sixième fois qu’il part en tournée dans plusieurs pays depuis 2018.

« Le roi du Latin Trap » passe véritablement à la vitesse supérieure cette fois-ci, diffusant sa musique magique à travers le monde. La plupart de ses cinq tournées précédentes se sont limitées aux Amériques, mais cette fois-ci, il se rend pour la toute première fois en Asie et en Océanie, et passe également trois longs mois (29 dates) en Europe.

Bad Bunny a déjà enflammé de nombreuses villes à travers le monde au cours de la première moitié de la tournée DeBí TiRAR MáS FOToS, notamment San José, Buenos Aires, Sydney et lors d’une série épique de 8 jours à Mexico. Il s’apprête désormais à débarquer en Europe, avec une série exceptionnelle de 10 jours au Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

Sans surprise, le rappeur aux records de vente interprétera lors de son concert les tubes de son sixième album solo, *Debi Tirar Mas Fotos*, tels que « DTMF » et « Baile Inolvidable ». Ses fans de longue date, Los Conejos (Les Lapins), apprécieront toutefois également de retrouver certains de ses anciens classiques, comme « La Cancion » et « Dakiti ».