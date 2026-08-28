Auxerre affronte Brest le samedi 19 septembre 2026 au stade de l'Abbé-Deschamps, à Auxerre.

Auxerre aborde cette affiche avec une dynamique positive à domicile après avoir battu Brest 3–0 dans ce même stade lors de leur dernière confrontation en mars 2026. Brest tentera d’inverser sa récente dynamique à l’extérieur à Auxerre, après avoir subi deux défaites consécutives 3–0 lors de ses deux derniers déplacements au stade de l'Abbé-Deschamps.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Auxerre contre Brest, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Auxerre - Brest en Ligue 1 ?

Auxerre - Brest se joue au stade de l'Abbé-Deschamps, à Auxerre, avec un coup d’envoi programmé à l’heure confirmée indiquée ci-dessous.

Ligue 1 - Journée 5 19 sept. 2026 - 11:00 Stade de l'Abbé-Deschamps

Comment acheter des billets pour Auxerre - Brest en Ligue 1 ?

Pour acheter des billets pour le match de Ligue 1 entre Auxerre et Brest le 19 septembre au stade de l'Abbé-Deschamps, vous disposez de quelques options classiques :

Plateforme officielle de billetterie en ligne de l’AJ Auxerre : Le moyen le plus sûr et le plus direct d’acheter des billets à domicile est de passer par le portail billetterie du site officiel de l’AJ Auxerre. Les billets sont généralement mis en vente au grand public quelques semaines avant la date du match, les abonnés bénéficiant d’une priorité.

Guichets du stade : Si les billets ne sont pas épuisés en ligne à l’avance, vous pouvez acheter les places restantes directement aux guichets du stade de l'Abbé-Deschamps, à Auxerre, avant le match ou le jour de la rencontre.

Services officiels VIP & hospitalité : Pour des sièges premium ou des offres hospitalité, l’AJ Auxerre propose des billets hospitalité officiels, comme l’accès au Club Europe ou au Club Yonne, directement via son canal officiel de billetterie corporate.

Revendeurs de billets sur le marché secondaire : Des plateformes secondaires comme StubHub proposent des billets à la revente, même si les prix sont souvent plus élevés que la valeur faciale et que la disponibilité dépend de vendeurs tiers.

Combien coûtent les billets pour Auxerre - Brest en Ligue 1 ?

Les prix des billets pour le match de Ligue 1 entre Auxerre et Brest le 19 septembre au stade de l'Abbé-Deschamps varient selon l’endroit et le moment où vous les achetez :

Vente directe officielle (guichet / site officiel) : Les tarifs standards en valeur faciale pour les matches à domicile au stade de l'Abbé-Deschamps commencent généralement autour de 10 € à 25 € pour l’admission générale ou les tribunes derrière le but, et vont de 35 € à 60 € pour des places centrales en tribune principale.

Plateformes de revente secondaires : Sur les places de marché secondaires et chez des revendeurs tiers comme StubHub, les prix des billets pour cette rencontre commencent actuellement entre 66 € et 102 € pour une entrée standard, tandis que les options premium ou les places centrales peuvent grimper jusqu’à 120 € à 150 €+ selon la demande et les frais du vendeur.

Auxerre - Brest en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Auxerre et Brest

Auxerre a enregistré une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une lourde défaite 5-2 contre Lens en Ligue 1 le 22 août, après une victoire 1-0 en amical contre le Werder Brême. Les deux résultats précédents étaient des nuls 1-1 contre Troyes et Sochaux, avec une défaite 1-2 face à Orleans pour compléter la série. Auxerre a inscrit cinq buts et en a encaissé dix sur ces cinq matches, le résultat contre Lens représentant l’essentiel de ces dégâts défensifs.

Brest a remporté une victoire, fait deux nuls et subi deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent a été un nul 2-2 contre Le Mans en Ligue 1 le 22 août, sa première sortie compétitive de la nouvelle saison. Avant cela, Brest s’est incliné 2-0 contre Nottingham Forest en amical et a fait match nul 2-2 avec Venezia dans une autre rencontre de préparation. Brest a marqué huit buts sur ces cinq matches et en a concédé neuf, avec un nul 3-3 contre Guingamp qui reflète une série de rencontres ouvertes et prolifiques tout au long de la pré-saison.

Auxerre - Brest : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu le 21 mars 2026, quand Auxerre a battu Brest 3-0 au stade de l'Abbé-Deschamps en Ligue 1. Sur les cinq dernières confrontations, Auxerre possède un net avantage avec trois victoires contre une pour Brest, ainsi qu’un match nul. Auxerre a marqué dix buts lors de ces cinq matches, notamment avec deux victoires consécutives 3-0 à domicile, tandis que l’unique succès de Brest sur cette série est intervenu avec une victoire 2-0 en janvier 2026.