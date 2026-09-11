L’Autriche reste à domicile après son match d’ouverture de l’UEFA Nations League contre Israël, puisqu’elle reçoit le Kosovo à Vienne le dimanche 27 septembre, lors de la 2e journée de la phase de ligue de la compétition. Vous pouvez réserver vos billets dès aujourd’hui.

Outre Israël et le Kosovo, l’Autriche partage également son groupe avec la République d’Irlande (groupe 3 de la ligue B). Elle affrontera ces trois sélections à domicile et à l’extérieur durant la phase de ligue, soit six matches au total.

Les vainqueurs de chaque groupe seront promus en UEFA Nations League A 2028-2029, tandis que l’équipe classée quatrième de chaque groupe sera reléguée en UEFA Nations League C 2028-2029. En outre, les équipes classées deuxième et troisième de chaque groupe disputeront les barrages de promotion/relégation, joués à domicile et à l’extérieur sur deux manches.

GOAL vous explique tout ce qu’il faut savoir pour obtenir vos billets pour Autriche-Kosovo en UEFA Nations League, y compris les prix, la disponibilité et les meilleurs endroits où acheter.

Quand se joue le match Autriche-Kosovo en UEFA Nations League ?

Autriche-Kosovo se joue à l’Ernst-Happel-Stadion (Vienne), le dimanche 27 septembre, avec un coup d’envoi prévu à 18 heures (CET).

UEFA Nations League B - Journée 2 27 sept. 2026 - 12:00 Ernst Happel Stadion

Comment acheter des billets pour Autriche-Kosovo en UEFA Nations League

Les billets officiels pour ce match d’UEFA Nations League ont d’abord été mis en vente au début du mois de juin.

Les supporters autrichiens pouvaient acheter les leurs directement auprès de la Fédération autrichienne de football (ÖFB) ou de son partenaire billetterie officiel, Oeticket.

Les supporters du Kosovo souhaitant acheter des billets dans le parcage visiteurs désigné à l’Ernst-Happel-Stadion devaient se les procurer via la Fédération de football du Kosovo (FFK).

Pour obtenir des places de dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Transferts garantis : chaque achat sur StubHub est couvert par le programme FanProtect de la plateforme, offrant aux acheteurs la garantie que les billets sont valides et arriveront à temps pour le jour du match.

Combien coûtent les billets pour Autriche-Kosovo en UEFA Nations League ?

Les billets officiels pour le match Autriche-Kosovo en UEFA Nations League vont de 16 € à 70 €, selon la catégorie de place et votre âge.

L’Ernst-Happel-Stadion est divisé en différents secteurs de couleur, des secteurs A à F, avec des prix qui reflètent votre proximité avec le terrain :

Tribunes latérales (secteurs B, C, D, E) : il s’agit des places premium le long de la touche, parallèles au terrain. Les billets adultes les plus chers dans ces zones de premier choix peuvent atteindre 70 €.

Secteurs visiteurs (secteurs A et F) : réservés spécifiquement aux supporters kosovars des « Dardans ». Les billets adultes officiels dans ces secteurs coûtent au maximum 38 €.

Réduction enfants : des billets jeunes à bas prix, pour les enfants jusqu’à 14 ans, sont proposés à partir de 16 €.

Gardez un œil sur les sites officiels des sélections nationales à l’approche du match pour obtenir des informations complémentaires, ainsi que sur les sites de revente secondaires tels que StubHub pour la disponibilité actuelle.

Tout ce qu’il faut savoir sur l’Ernst-Happel-Stadion

L’Ernst-Happel-Stadion, situé dans le quartier verdoyant du parc du Prater à Vienne, est le plus grand stade sportif d’Autriche. Avec une capacité de 50 865 places assises, il est le domicile historique de l’équipe nationale autrichienne de football et sert également de site majeur pour les grands concerts.

Inauguré en 1931, le stade a été reconstruit et considérablement agrandi en 1956, après avoir été lourdement bombardé durant la Seconde Guerre mondiale. Après la mort du légendaire joueur et entraîneur autrichien Ernst Happel, l’enceinte a été officiellement rebaptisée en son honneur en 1992.

Moments marquants à l’Ernst-Happel-Stadion :

La talonnade légendaire (1987) : en finale de la Coupe d’Europe, Rabah Madjer, de Porto, a inscrit un célèbre et audacieux but de la talonnade contre le Bayern Munich, contribuant à guider le club portugais vers une victoire historique 2-1.

Le match fantôme (1970) : en raison de pluies torrentielles, moins de 10 000 supporters se sont déplacés pour la finale de la Coupe des vainqueurs de coupe entre Manchester City et Gornik Zabrze, remportée 2-1 par le club anglais. Le stade affichait alors une capacité massive de 91 000 places.

Le début de l’âge d’or de l’Espagne (2008) : le stade a été le joyau de l’UEFA Euro 2008. Il a accueilli la finale où Fernando Torres a inscrit le but de la victoire, offrant un succès 1-0 à l’Espagne contre l’Allemagne.

Toit neutre en émissions : l’immense structure ondulée de la toiture du stade a été ajoutée au milieu des années 1980. Récemment, une vaste installation de panneaux solaires a été construite sur le toit. Combinée à des sondes géothermiques souterraines, elle rend l’ensemble du complexe du stade totalement neutre en émissions.

Comment s’y rendre

L’Ernst-Happel-Stadion est extrêmement bien desservi et facile d’accès. Comme il se trouve à l’intérieur du parc du Prater, dans le 2e arrondissement de Vienne (Leopoldstadt), la ville a conçu le réseau de transport pour faire entrer et sortir très rapidement des dizaines de milliers de personnes.

Le métro (U-Bahn) : le réseau de métro viennois est abordable, sûr, et met en circulation des trains supplémentaires pendant les matches et les concerts.

Ligne U2 (ligne violette) : prenez la U2 directement jusqu’à la station Stadion. La sortie de la station débouche juste devant l’enceinte du stade. Il faut ensuite 2 minutes à pied, sans dénivelé, pour rejoindre les portes.

Ligne U3 (ligne orange) : prenez la U3 jusqu’à la station Schlachthausgasse. De là, comptez 15 minutes de marche agréable à travers le pont Stadionallee et le parc jusqu’au stade.

En bus : les bus représentent une excellente alternative si vous venez des parties est ou nord de la ville.

Lignes 77A et 84A : ces deux lignes de bus locales s’arrêtent directement à l’arrêt Stadion.

Ligne 11A : cette ligne part du nord de Vienne et s’arrête à Stadion (Meiereistraße), juste à côté de l’enceinte.

À vélo ou à pied : Vienne est réputée pour ses pistes cyclables plates et sûres. Si le temps est clément, c’est le moyen le plus relaxant d’arriver.

En voiture : se rendre directement au stade en voiture les jours d’événement est très compliqué. La route principale (Meiereistraße) est généralement bloquée par la police, et les embouteillages sont importants. Si vous devez absolument venir en voiture, n’essayez pas de vous garer au stade. Utilisez plutôt un parking Park & Ride (P+R) plus éloigné, puis prenez la ligne U2 du métro.

Match Autriche-Kosovo en UEFA Nations League : tout ce qu’il faut savoir

Autriche-Kosovo : forme récente

Classement FIFA : Autriche (23e) contre Kosovo (78e)

Les deux équipes ont affiché des résultats mitigés lors de leurs cinq derniers matches, même si l’Autriche a affronté une opposition nettement plus relevée en raison de son parcours estival lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

L’Autriche a atteint les seizièmes de finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026 avant d’être éliminée par l’Espagne (3-0). Elle n’a réussi aucun clean sheet lors de ses matches en Amérique du Nord.

Le Kosovo a manqué de peu une qualification pour la Coupe du monde, s’inclinant 1-0 contre la Turquie en finale des barrages en mars. On l’a vu pour la dernière fois en action lors d’une victoire 3-0 contre l’Andorre en amical en juin.

Autriche-Kosovo : historique récent des confrontations directes

L’Autriche et le Kosovo ne se sont jamais affrontés dans le football international masculin senior. Après leur toute première rencontre à l’Ernst-Happel-Stadion de Vienne le 27 septembre, ils se retrouveront ensuite au Prishtina City Stadium, dans la capitale du Kosovo, le 4 octobre.

Grp. 3 Forme # P V N D BP A +/- Pts Forme 1 Autriche AUT 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Irlande IRL 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Israël ISR 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Kosovo KOS 0 0 0 0 0 0 0 0 Promotion Barrage Promotion Barrage Relégation Relégation



