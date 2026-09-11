L’Autriche reste à domicile après son match d’ouverture de l’UEFA Nations League contre Israël, puisqu’elle reçoit le Kosovo à Vienne le dimanche 27 septembre, à l’occasion de la 2e journée de la phase de ligue de la compétition. Vous pouvez réserver vos billets dès aujourd’hui.

Outre Israël et le Kosovo, l’Autriche partage également son groupe avec la République d’Irlande (groupe 3 de la Ligue B). Elle affrontera ces trois équipes à domicile et à l’extérieur pendant la phase de ligue, soit six matches au total.

Les vainqueurs de chaque groupe seront promus en UEFA Nations League A 2028-2029, tandis que l’équipe classée quatrième de chaque groupe sera reléguée en UEFA Nations League C 2028-2029. En outre, les équipes classées deuxièmes et troisièmes de chaque groupe disputeront les barrages de promotion/relégation, joués en matches aller-retour.

GOAL vous dit tout ce qu’il faut savoir pour obtenir dès maintenant vos billets pour Autriche-Kosovo en UEFA Nations League, notamment les prix, la disponibilité et les meilleurs endroits où acheter.

Quand se joue le match de l’UEFA Nations League entre l’Autriche et le Kosovo ?

Autriche-Kosovo aura lieu à l’Ernst-Happel-Stadion (Vienne), le dimanche 27 septembre, avec un coup d’envoi prévu à 18 heures (CET).

UEFA Nations League B - Journée 2 27 sept. 2026 - 12:00 Ernst Happel Stadion

Comment acheter des billets pour Autriche-Kosovo en UEFA Nations League

Les billets officiels pour ce match d’UEFA Nations League ont été mis en vente pour la première fois au début du mois de juin.

Les supporters locaux pouvaient acheter les leurs directement auprès de la Fédération autrichienne de football (ÖFB) ou de son partenaire billetterie officiel, Oeticket.

Les supporters du Kosovo souhaitant acheter des billets dans le parcage visiteurs désigné à l’Ernst-Happel-Stadion devaient passer par la Fédération de football du Kosovo (FFK).

Pour obtenir des places de dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Transferts garantis : chaque achat sur StubHub est couvert par le programme FanProtect de la plateforme, ce qui permet aux acheteurs d’avoir l’assurance que les billets sont valides et arriveront à temps pour le jour du match.

Combien coûtent les billets pour Autriche-Kosovo en UEFA Nations League ?

Les billets officiels pour le match d’UEFA Nations League entre l’Autriche et le Kosovo vont de 16 € à 70 €, selon la catégorie de place et votre âge.

L’Ernst-Happel-Stadion est divisé en différents secteurs de couleur (secteurs A à F), les prix variant selon votre proximité avec l’action :

Long côté (secteurs B, C, D, E) : il s’agit des places premium le long de la touche, parallèles au terrain. Les billets adultes les plus chers dans ces zones de premier choix peuvent atteindre 70 €.

Secteurs supporters visiteurs (secteurs A et F) : réservés spécifiquement aux supporters kosovars, les « Dardans ». Les billets officiels adultes dans ces secteurs coûtent au maximum 38 €.

Réduction enfants : des billets jeunes à bas prix, pour les enfants jusqu’à 14 ans, sont disponibles à partir de 16 €.

Consultez les sites officiels des sélections nationales à l’approche du match pour obtenir des informations supplémentaires, ainsi que les sites secondaires de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout ce qu’il faut savoir sur l’Ernst-Happel-Stadion

L’Ernst-Happel-Stadion, situé dans le quartier verdoyant du Prater à Vienne, est le plus grand stade sportif d’Autriche. Avec une capacité de 50 865 places assises, il est le domicile historique de l’équipe nationale autrichienne de football et sert aussi de lieu majeur pour les grands concerts.

Inauguré en 1931, le stade a été reconstruit et considérablement agrandi en 1956, après avoir été lourdement bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale. Après la mort du légendaire joueur et sélectionneur autrichien Ernst Happel, l’enceinte a été officiellement rebaptisée en son honneur en 1992.

Moments marquants à l’Ernst-Happel-Stadion :

Le légendaire extérieur du talon (1987) : en finale de la Coupe d’Europe, Rabah Madjer, de Porto, a inscrit un célèbre et audacieux but du talon contre le Bayern Munich, aidant le club portugais à décrocher une victoire historique 2-1.

Le match fantôme (1970) : en raison d’une pluie torrentielle, moins de 10 000 supporters se sont présentés pour la finale de la Coupe des vainqueurs de coupe entre Manchester City et Gornik Zabrze, remportée 2-1 par le club anglais. Le stade avait alors une capacité massive de 91 000 places.

Le début de l’âge d’or de l’Espagne (2008) : le stade a été le joyau de l’UEFA Euro 2008. Il a accueilli la finale au cours de laquelle Fernando Torres a inscrit le but de la victoire, offrant un succès 1-0 à l’Espagne contre l’Allemagne.

Toit neutre en émissions : l’immense toiture ondulée du stade a été ajoutée au milieu des années 1980. Récemment, une vaste installation de panneaux solaires a été construite sur le toit. Associée à des sondes géothermiques souterraines, elle rend l’ensemble du complexe entièrement neutre en émissions.

Comment s’y rendre

L’Ernst-Happel-Stadion est extrêmement bien desservi et facile d’accès. Comme il se situe dans le parc du Prater, dans le 2e arrondissement de Vienne (Leopoldstadt), la ville a conçu le réseau de transport pour faire entrer et sortir très rapidement des dizaines de milliers de personnes.

Le métro (U-Bahn) : le métro viennois est peu cher, sûr, et fait circuler des rames supplémentaires pendant les matches et les concerts.

Ligne U2 (ligne violette) : prenez la U2 directement jusqu’à la station Stadion. La sortie de la station se trouve juste devant le stade. Il faut ensuite 2 minutes de marche sur terrain plat jusqu’aux portes.

Ligne U3 (ligne orange) : prenez la U3 jusqu’à la station Schlachthausgasse. De là, il faut compter 15 minutes de marche agréable en traversant le pont Stadionallee puis le parc jusqu’au stade.

En bus : les bus constituent une excellente alternative si vous venez des parties est ou nord de la ville.

Lignes 77A et 84A : ces deux lignes de bus locales s’arrêtent directement à l’arrêt Stadion.

Ligne 11A : cette ligne vient du nord de Vienne et s’arrête à Stadion (Meiereistraße), juste à côté de l’enceinte.

À vélo ou à pied : Vienne est réputée pour ses pistes cyclables plates et sûres. Si le temps est agréable, c’est le moyen le plus relaxant d’arriver.

En voiture : se rendre directement au stade les jours d’événement est très difficile. La route principale (Meiereistraße) est généralement barrée par la police, et les embouteillages sont importants. Si vous devez absolument venir en voiture, n’essayez pas de vous garer au stade. Utilisez plutôt un parking Park & Ride (P+R) plus éloigné, puis prenez la ligne de métro U2.

Autriche-Kosovo en UEFA Nations League : tout ce qu’il faut savoir

Autriche-Kosovo : forme récente

Classement FIFA : Autriche (23e) vs Kosovo (78e)

Les deux équipes ont affiché des résultats mitigés lors de leurs cinq derniers matches, même si l’Autriche a affronté des adversaires d’un tout autre calibre en raison de son parcours estival à la Coupe du monde de la FIFA 2026.

L’Autriche a atteint les seizièmes de finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026 avant d’être éliminée par l’Espagne (3-0). Elle n’a gardé sa cage inviolée dans aucun de ses matches en Amérique du Nord.

Le Kosovo est passé tout près d’une qualification pour la Coupe du monde, s’inclinant 1-0 contre la Turkiye en finale des barrages en mars. On l’a vu pour la dernière fois en action lors d’une victoire 3-0 contre l’Andorre en match amical en juin.

Autriche-Kosovo : historique des confrontations récentes

L’Autriche et le Kosovo ne se sont jamais affrontés en football international masculin senior. Après leur toute première rencontre à l’Ernst-Happel-Stadion de Vienne le 27 septembre, ils se retrouveront ensuite au Prishtina City Stadium, dans la capitale du Kosovo, le 4 octobre.

Grp. 3 Forme # P V N D BP A +/- Pts Forme 1 Autriche AUT 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Irlande IRL 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Israël ISR 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Kosovo KOS 0 0 0 0 0 0 0 0 Promotion Barrage Promotion Barrage Relégation Relégation



