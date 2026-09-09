Comment obtenir des billets pour Autriche-Israël : prix de la Ligue des nations B de l’UEFA, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

L'Autriche lance sa campagne 2026/27 de Ligue des nations de l'UEFA à domicile contre Israël, à la Raiffeisen Arena de Linz, le jeudi 24 septembre, en ouverture d'un programme du groupe B3 de la Ligue B qui comprend également la République d'Irlande et le Kosovo. Les deux équipes se retrouveront lors du match retour en novembre, ce qui offrira aux supporters deux occasions de suivre cette affiche au cours de la campagne.

GOAL a tout ce qu'il faut savoir pour obtenir vos billets pour Autriche-Israël dès maintenant, notamment les prix, les disponibilités et les meilleurs endroits où acheter.

À quelle heure a lieu le coup d'envoi de Autriche-Israël en Ligue des nations B de l'UEFA ?

Autriche-Israël débute à la Raiffeisen Arena de Linz, avec l'horaire local exact du coup d'envoi confirmé dans les détails du match ci-dessus.

UEFA Nations League B - Journée 1 24 sept. 2026 - 14:45 Raiffeisen Arena

Où acheter des billets pour Autriche-Israël ?

Les billets pour le match à Linz sont d'abord mis à disposition via les canaux de billetterie officiels de la Fédération autrichienne de football (OFB), la priorité étant généralement donnée aux membres avant qu'un éventuel contingent restant ne soit mis en vente au grand public. Les canaux officiels de la Fédération israélienne de football (IFA) constituent l'équivalent pour le match de Debrecen, où les rencontres à domicile d'Israël se jouent actuellement.

StubHub est la solution à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées. La plateforme propose un large éventail d'options de places pour le match d'ouverture à la Raiffeisen Arena de Linz, ainsi que des annonces pour le match retour à Debrecen.

Voici quelques éléments utiles à connaître avant d'acheter des billets pour cette affiche :

Vente générale officielle : elle ouvre après la fin des fenêtres de priorité réservées aux membres, généralement à l'approche de chaque jour de match

Terrain neutre : les matches à domicile d'Israël se jouent loin de chez eux, donc le match retour a lieu à Debrecen, en Hongrie, et non en Israël

Transferts garantis : chaque achat sur StubHub est couvert par le programme FanProtect de la plateforme, ce qui donne aux acheteurs la garantie que les billets sont valides et arriveront à temps pour le match

Marché secondaire : StubHub est la solution à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées

Compte tenu de la nature compétitive du groupe, il est recommandé de réserver tôt pour les deux matches de cette confrontation.

Combien coûtent les billets pour Autriche-Israël ?

Les prix officiels pour le match à Linz sont fixés via les canaux de billetterie de l'OFB, avec toute la gamme, des places standard aux sièges premium, proposée au prix facial dans la limite des disponibilités. Les tarifs officiels de l'IFA s'appliquent de la même manière pour le match de Debrecen.

StubHub est la solution à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées, et voici un aperçu approximatif de ce à quoi vous pouvez vous attendre sur la plateforme :

Places les moins chères (Linz) : à partir d'environ 38 €, généralement dans les tribunes supérieures derrière les buts à la Raiffeisen Arena, l'un des niveaux de prix les plus accessibles du groupe

Places intermédiaires (Linz) : places centrales le long de la ligne médiane, à un tarif sensiblement plus élevé

Match retour à Debrecen : les offres commencent autour de 50 €, avec des prix généralement plus abordables qu'une grande affiche dans une enceinte plus importante

Comme pour toute rencontre internationale dans un groupe compétitif, les prix peuvent évoluer à mesure que le jour du match approche. Il est donc généralement plus prudent de réserver votre place le plus tôt possible si vous avez un budget précis.

Autriche-Israël en Ligue des nations B de l'UEFA : tout ce qu'il faut savoir

La forme de l'Autriche et d'Israël

L'Autriche aborde ce match avec un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq dernières rencontres. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une défaite 3-0 contre l'Espagne à la Coupe du monde, le 2 juillet, et elle a également perdu 2-0 contre l'Argentine plus tôt dans le tournoi. Un nul 3-3 contre l'Algérie et une victoire 3-1 face à la Jordanie ont offert des moments contrastés lors de la phase de groupes, tandis qu'un succès 1-0 en amical contre la Tunisie en juin complète cette série de cinq matches. L'Autriche a inscrit 10 buts sur ces cinq rencontres et en a concédé six.

Les cinq derniers résultats d'Israël font état de deux victoires, deux nuls et une défaite. Son match le plus récent s'est conclu par une victoire 1-0 contre l'Albanie lors d'un amical en juin, et Israël a également battu la Moldavie 4-1 en qualifications pour la Coupe du monde en novembre 2025. Un nul 2-2 contre la Géorgie et un 0-0 face à la Lituanie figurent aussi dans cette série, aux côtés d'une défaite 3-0 contre l'Italie. Israël a marqué sept buts et en a encaissé six sur ces cinq matches.

Autriche-Israël : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte à novembre 2021, quand l'Autriche a battu Israël 4-2 à domicile en qualifications pour la Coupe du monde. Cela faisait suite à une victoire 5-2 d'Israël lors du match inverse en septembre 2021, également en qualifications pour la Coupe du monde. Sur les cinq confrontations directes recensées, qui comprennent aussi deux rencontres de qualifications pour le Championnat d'Europe en 2019 et un match de qualification pour la Coupe du monde en 2001, l'Autriche compte deux victoires, Israël en compte deux, et un match s'est terminé sur un nul. Ces cinq rencontres ont produit 22 buts au total.

Classement d'Autriche-Israël

Dans le groupe 3 de la Ligue B de la Ligue des nations de l'UEFA, l'Autriche occupe actuellement la première place tandis qu'Israël est troisième.