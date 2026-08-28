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Comment obtenir des billets pour Augsburg contre le Bayer Leverkusen : prix en Bundesliga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Augsbourg affronte le Bayer Leverkusen en Bundesliga. Voici comment vous pouvez obtenir vos billets

Augsbourg affronte le Bayer Leverkusen le samedi 12 septembre 2026 à la WWK Arena, à Augsbourg.

Augsbourg cherchera à reproduire ses récents succès contre Leverkusen, après avoir remporté ses deux confrontations directes en Bundesliga lors de la campagne 2025-2026.  De son côté, le Bayer Leverkusen visera à faire valoir sa qualité à l’extérieur et à prendre trois points cruciaux loin de ses bases tôt dans la saison de championnat.  

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Augsbourg vs Bayer Leverkusen, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Augsbourg vs Bayer Leverkusen en Bundesliga ?

Augsbourg vs Bayer Leverkusen se déroule à la WWK Arena, à Augsbourg, avec un horaire de coup d’envoi qui sera confirmé à l’approche de la date de la rencontre.

crest
Bundesliga - Journée 3
WWK Arena

Comment acheter des billets de Bundesliga pour Augsbourg vs Bayer Leverkusen ?

Les billets du FC Augsbourg et du Bayer 04 Leverkusen peuvent être achetés directement via les portails officiels de billetterie des clubs et des partenaires autorisés :

  • Boutique officielle de billetterie du FC Augsbourg : Disponible sur le site officiel du FC Augsbourg (fcaugsburg.de) dans sa section billetterie, qui constitue le vendeur principal et le plus fiable pour les matches organisés à la WWK Arena.
  • Portail des billets visiteurs du Bayer 04 Leverkusen : Accessible via le site officiel du Bayer 04 Leverkusen (bayer04.de), spécifiquement pour les membres vérifiés du club de Leverkusen et les supporters du parcage visiteurs.
  • Guichets de la WWK Arena : Guichets sur place au stade d’Augsbourg, sous réserve de disponibilité le jour du match si la rencontre n’est pas complètement à guichets fermés.
  • Plateformes de revente secondaires : Des places de marché secondaires comme StubHub, qui regroupent des billets de vendeurs tiers si le contingent officiel est épuisé.

Combien coûtent les billets de Bundesliga pour Augsbourg vs Bayer Leverkusen ?

Les prix des billets pour le match de Bundesliga entre le FC Augsbourg et le Bayer Leverkusen varient selon la catégorie et le canal d’achat :

Prix officiels des clubs (valeur faciale)

  • Places debout (Ultras / supporters locaux) : Environ 12 £ à 15 £ (15 € à 17 €)
  • Tribune sud / derrière le but : Environ 21 £ à 38 £ (25 € à 45 €)
  • Catégories 2 et 3 (tribunes latérales / virages) : Environ 27 £ à 44 £ (32 € à 52 €)
  • Catégorie 1 (Gegengerade / tribune centrale latérale) : Environ 38 £ à 58 £ (45 € à 69 €)

Prix sur le marché secondaire de la revente

  • Prix de départ : Disponibles à partir de 30 £ sur des places de marché de revente secondaire comme StubHub.
  • Prix moyen en revente : Se situe entre 45 £ et 110 £ selon la proximité du siège, l’emplacement du bloc et la demande tardive.

Augsbourg vs Bayer Leverkusen en Bundesliga : tout ce que vous devez savoir

Forme de Augsbourg vs Bayer Leverkusen

Augsbourg aborde cette rencontre avec un bilan de trois victoires et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente a été une victoire 2-0 en DFB-Pokal sur le terrain d’Energie Cottbus le 22 août, après une lourde défaite 4-0 contre Leeds United en match amical de pré-saison. Plus tôt durant l’été, Augsbourg a battu Sassuolo 3-2 et écrasé l’équipe de division inférieure du SC Schwaz 15-0, même si une défaite 5-2 contre Bournemouth figure également au bilan. Sur ces cinq matches, Augsbourg a marqué 20 buts et en a concédé 11.

Les cinq derniers matches de Leverkusen ont produit quatre victoires et une défaite. Le plus récent a été un net succès 4-0 en DFB-Pokal sur le terrain de Wehen Wiesbaden le 22 août. Leverkusen a également battu Newcastle United 2-1 et Séville 2-1 en pré-saison, tandis que sa seule défaite est survenue contre Nottingham Forest, vainqueur 2-1 le 12 août. Leverkusen a marqué neuf buts sur ces cinq matches et en a concédé quatre, dont deux clean sheets.

FCA

FCA - Forme

BOU
D2-5
SCH
V0-15
SAS
V3-2
LEE
D4-0
COT
V0-2
But marqué (encaissé)
22/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
B04

B04 - Forme

ESN
V3-0
SEV
V2-1
NFO
D2-1
NEW
V1-2
SVW
V0-4
But marqué (encaissé)
12/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Augsbourg vs Bayer Leverkusen : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs a eu lieu le 18 avril 2026, quand Augsbourg s’est imposé 2-1 sur le terrain de Leverkusen dans un match de Bundesliga. Avant cela, Augsbourg avait également remporté le match retour en décembre 2025, en battant Leverkusen 2-0 à la WWK Arena. Lors des cinq dernières confrontations de Bundesliga, Augsbourg en a gagné deux, Leverkusen en a gagné deux, et un match s’est terminé par une victoire 2-0 de Leverkusen à domicile en avril 2025. Le bilan des confrontations sur ces cinq matches est équilibré, les deux équipes ayant montré qu’elles pouvaient gagner sur le terrain de l’autre.

Face à face

AugsbourgNulBayer Leverkusen
2
0
3
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
1
Augsbourg badge
Augsbourg
FCA
2
FDM
Bundesliga
Augsbourg badge
Augsbourg
FCA
2
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
0
FDM
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
Augsbourg badge
Augsbourg
FCA
0
FDM
Bundesliga
Augsbourg badge
Augsbourg
FCA
0
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
FDM
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
Augsbourg badge
Augsbourg
FCA
1
FDM
5Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué2/5

Classement de Augsbourg vs Bayer Leverkusen

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
AugsbourgAugsbourgFCA
00000000
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
3
Bayern MunichBayern MunichFCB
00000000
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
5
M'GladbachM'GladbachBMG
00000000
6
Eintracht FrancfortEintracht FrancfortSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
CologneCologneKOE
00000000
9
FribourgFribourgSCF
00000000
10
HambourgHambourgHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
MayenceMayenceM05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
15
Schalke 04Schalke 04S04
00000000
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
00000000
17
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
18
Werder BrêmeWerder BrêmeSVW
00000000
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

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