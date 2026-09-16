Augsbourg affronte le Bayern Munich le samedi 10 octobre 2026 à la WWK Arena d’Augsbourg.

Le FC Bayern Munich a historiquement dominé le derby bavarois, avec 27 victoires en 35 matches officiels contre le FC Augsbourg. Malgré l’avantage global de longue date du Bayern, Augsbourg a prouvé au fil des années qu’il était capable de créer des surprises mémorables à domicile. Lors de leur confrontation la plus récente, le 24 janvier 2026, Augsbourg a décroché une palpitante victoire 2-1 contre le Bayern Munich à l’Allianz Arena.

Laissez GOAL vous donner tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Augsbourg vs Bayern Munich, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi d’Augsbourg vs Bayern Munich en Bundesliga ?

Augsbourg vs Bayern Munich débute à la WWK Arena d’Augsbourg le samedi 10 octobre 2026.

Bundesliga - Journée 5 10 oct. 2026 - 09:30 WWK Arena

Comment acheter des billets Augsburg vs Bayern Munich en Bundesliga ?

Pour acheter des billets pour le match Augsbourg vs Bayern Munich à la WWK Arena, plusieurs options s’offrent à vous selon les disponibilités et vos préférences :

1. Boutique officielle en ligne du FC Augsbourg

Les membres officiels du club bénéficient souvent d’un accès prioritaire avant que les billets restants ne soient mis en vente pour le grand public. Comme Bayern Munich est une affiche très demandée, les billets du marché primaire partent souvent très vite pendant la prévente réservée aux membres.

2. Bourse officielle aux billets du FC Augsbourg

Si les billets classiques sont épuisés, consultez le marché officiel de revente du club (Ticketbörse) sur le portail du FC Augsbourg. Les abonnés ou les supporters qui ne peuvent pas assister au match y revendent leurs billets à leur valeur faciale vérifiée.

3. Parcage visiteurs via le FC Bayern Munich

Si vous préférez être assis avec les supporters du Bayern Munich, des billets sont attribués via le portail officiel de billetterie du FC Bayern. Les membres du FC Bayern peuvent demander des billets pour les matches à l’extérieur à l’avance via un système de tirage au sort ou un achat direct sur le site du centre de billetterie du Bayern.

Combien coûtent les billets Augsburg vs Bayern Munich en Bundesliga ?

Les prix des billets pour FC Augsbourg vs FC Bayern Munich à la WWK Arena varient sensiblement selon que vous achetiez des billets à leur valeur faciale directement auprès du FC Augsbourg ou des billets revendus sur le marché secondaire.

Prix des billets sur le marché primaire (mise en vente officielle du FC Augsbourg)

Les billets officiels à l’unité à leur valeur faciale pour les affiches de premier rang (Pot A) à la WWK Arena suivent la grille tarifaire officielle du FC Augsbourg :

Places debout (blocs K, L, M, N, O) : 18 € (tarif réduit : 16 €)

Catégorie 3 (blocs A, Y, Z) : 49 € (tarif réduit : 46 € | enfants de moins de 14 ans : 25 €)

Catégorie 2 (blocs B, C, P, Q) : 58 € (tarif réduit : 54 € | enfants/adolescents : 29 €)

Catégorie 1b (blocs D, H, R, V) : 66 € (tarif réduit : 62 €)

Catégorie 1a (blocs S, T, U) : 75 € (tarif réduit : 71 €)

Bloc famille (blocs I, J) :58 € (tarif réduit : 54 € | enfants de moins de 14 ans : 29 €)

Augsburg vs Bayern Munich en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

Forme d’Augsbourg et du Bayern Munich

Augsbourg a remporté quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, ne s’inclinant qu’une seule fois lors d’un match amical de pré-saison contre Leeds United. Son résultat le plus récent est une victoire 4-1 contre l’Eintracht Francfort en Bundesliga, et le club s’est également imposé 3-0 face à Schalke lors de la journée d’ouverture. Sur ses cinq dernières rencontres, Augsbourg a inscrit 20 buts et n’en a encaissé que six, dont une victoire 2-0 contre l’Energie Cottbus en DFB-Pokal.

Le Bayern Munich a remporté trois de ses cinq derniers matches, avec un nul et aucune défaite en compétition officielle. Sa rencontre la plus récente s’est soldée par un match nul 0-0 sur la pelouse de Schalke en Bundesliga, mettant fin à une série de 47 matches avec au moins un but marqué dans le championnat. Avant cela, le Bayern avait battu le VfB Stuttgart 5-1 lors de la journée d’ouverture de Bundesliga et dominé le Borussia Dortmund 2-1 en Supercoupe. Il s’est aussi imposé 4-1 à Osnabrück en DFB-Pokal.

Augsbourg vs Bayern Munich : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre les deux équipes a eu lieu le 24 janvier 2026, lorsque le Bayern Munich s’est imposé 2-1 à domicile en Bundesliga. Sur les cinq dernières confrontations directes en championnat, le Bayern s’est imposé à quatre reprises contre une victoire d’Augsbourg, l’unique succès des Fuggerstädter étant intervenu lors de ce même match de janvier 2026. Le Bayern a inscrit 14 buts sur ces cinq rencontres et en a encaissé sept.