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Qu’est-ce que le derby de Madrid ?

L’Atletico Madrid reçoit le Real Madrid au Riyadh Air Metropolitano pour le premier derby de Madrid de la saison 2026/27 de Liga, l’une des affiches les plus disputées du football mondial.

L’Atletico aborde ce choc après une campagne franchement solide sous Diego Simeone, avec une demi-finale de Ligue des champions et une finale de Coupe du Roi la saison dernière, tandis que le Real Madrid se présente avec son nouvel entraîneur principal Jose Mourinho, de retour dans la capitale espagnole pour un deuxième passage alors que le club cherche à rebondir après une année sans trophée.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de l’Atletico Madrid vs Real Madrid en Liga ?

LaLiga - Journée 7 20 sept. 2026 - 10:15 Riyadh Air Metropolitano

Comment acheter des billets pour Atletico Madrid vs Real Madrid en Liga ?

Les billets officiels sont généralement disponibles via la billetterie du club de l’Atletico Madrid, même si, pour une affiche de cette ampleur, le derby de Madrid fait systématiquement partie des deux matches les plus difficiles de la saison pour trouver des places via les canaux officiels, avec El Clasico. La demande des supporters des deux camps, à laquelle s’ajoutent les fans neutres voulant voir Mbappe et ses coéquipiers de près, fait que les contingents disparaissent en général extrêmement vite une fois mis en vente.

Compte tenu de la qualité affichée, entre un Real Madrid en reconstruction sous Mourinho et une équipe de l’Atletico qui a été loin en Europe la saison dernière, réserver tôt sur le marché secondaire est fortement recommandé pour les fans qui veulent garantir leur place plutôt que risquer de passer à côté.

Combien coûtent les billets pour Atletico Madrid vs Real Madrid en Liga ?

Les billets de l’Atletico Madrid font généralement partie des options les plus abordables pour un grand club européen, mais les prix du derby de Madrid se situent bien au-dessus de la fourchette habituelle compte tenu de la demande.

Pour un match de Liga classique, les billets grand public au Riyadh Air Metropolitano peuvent démarrer aux alentours de 30 euros, les places premium et en tribune latérale grimpant bien au-delà selon la catégorie. Pour une affiche de ce standing, toutefois, attendez-vous à des prix de départ nettement plus élevés, les billets les moins chers représentant le meilleur point d’entrée pour les fans qui cherchent simplement à être dans le stade au coup d’envoi.

Sur le marché secondaire, les prix pour le derby de Madrid augmentent généralement fortement dans les jours précédant le coup d’envoi à mesure que les disponibilités se réduisent. Réserver tôt via StubHub est donc la meilleure façon d’obtenir le prix disponible le plus bas et le plus large choix de places. Les abonnements de l’Atletico Madrid vont d’environ 290 euros pour les moins chers à bien plus de 2 000 euros pour les emplacements les plus exclusifs, ce qui donne une idée de l’ampleur de la demande pour les plus grandes affiches à domicile du club.

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