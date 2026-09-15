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À quelle heure a lieu le coup d'envoi de Atletico Madrid vs Manchester United en Ligue des champions ?

Atletico Madrid affronte Manchester United au Riyadh Air Metropolitano de Madrid, avec un coup d'envoi programmé à 15 h 00 ET.

Ligue des Champions - Journée 2 13 oct. 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

Atletico Madrid vs Manchester United en Ligue des champions : tout ce qu'il faut savoir

Forme de Atletico Madrid vs Manchester United

Atletico Madrid a enregistré deux victoires, un match nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une victoire 3-0 contre la Real Sociedad en Liga, mais elle faisait suite à deux défaites consécutives contre Liverpool en Ligue des champions et l'Athletic Bilbao en championnat. Atletico a marqué neuf buts et en a encaissé huit sur cette série de cinq matches, ce qui reflète une équipe capable d'être productive offensivement mais présentant des vulnérabilités défensives ces dernières semaines.

Manchester United a remporté deux matches, fait un nul et perdu deux de ses cinq dernières rencontres. Son résultat le plus récent a été une défaite 1-0 contre Manchester City dans le derby de Premier League, un match entouré d'une importante controverse liée à la VAR. La meilleure performance récente de United est venue lors d'une victoire 5-2 contre Ipswich Town, et le club a aussi enregistré un succès 4-0 contre Sabah FK en Ligue des champions. L'équipe a marqué 11 buts et en a concédé cinq sur cette période, même si son irrégularité à travers les compétitions est une tendance claire.

Atletico Madrid vs Manchester United : confrontations récentes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs a été un match amical de pré-saison en août 2026, que Manchester United a remporté 2-1. Dans les rencontres officielles, Atletico Madrid a eu l'avantage, en remportant les deux manches de leur huitième de finale de Ligue des champions 2021-2022, qui comprenait un match nul 1-1 au Metropolitano et une victoire 1-0 à Old Trafford. Sur les quatre dernières confrontations recensées, Atletico compte trois victoires contre une pour United, les deux équipes ayant marqué cinq buts au total.