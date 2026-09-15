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Comment obtenir des billets pour Atletico Madrid vs Manchester United : prix de la Ligue des champions, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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L’Atlético de Madrid affronte Manchester United en Ligue des champions. Voici comment vous pouvez obtenir vos billets

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À quelle heure a lieu le coup d'envoi de Atletico Madrid vs Manchester United en Ligue des champions ?

Atletico Madrid affronte Manchester United au Riyadh Air Metropolitano de Madrid, avec un coup d'envoi programmé à 15 h 00 ET.

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Ligue des Champions - Journée 2
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Atletico Madrid vs Manchester United en Ligue des champions : tout ce qu'il faut savoir

Forme de Atletico Madrid vs Manchester United

Atletico Madrid a enregistré deux victoires, un match nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une victoire 3-0 contre la Real Sociedad en Liga, mais elle faisait suite à deux défaites consécutives contre Liverpool en Ligue des champions et l'Athletic Bilbao en championnat. Atletico a marqué neuf buts et en a encaissé huit sur cette série de cinq matches, ce qui reflète une équipe capable d'être productive offensivement mais présentant des vulnérabilités défensives ces dernières semaines.

Manchester United a remporté deux matches, fait un nul et perdu deux de ses cinq dernières rencontres. Son résultat le plus récent a été une défaite 1-0 contre Manchester City dans le derby de Premier League, un match entouré d'une importante controverse liée à la VAR. La meilleure performance récente de United est venue lors d'une victoire 5-2 contre Ipswich Town, et le club a aussi enregistré un succès 4-0 contre Sabah FK en Ligue des champions. L'équipe a marqué 11 buts et en a concédé cinq sur cette période, même si son irrégularité à travers les compétitions est une tendance claire.

ATM

ATM - Forme

VIL
N2-2
SEV
V1-3
ATH
D3-0
LIV
D2-1
RSO
V0-3
But marqué (encaissé)
9/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
MUN

MUN - Forme

HUL
D2-0
IPS
V5-2
EVE
N2-2
SAB
V4-0
MCI
D0-1
But marqué (encaissé)
11/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Atletico Madrid vs Manchester United : confrontations récentes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs a été un match amical de pré-saison en août 2026, que Manchester United a remporté 2-1. Dans les rencontres officielles, Atletico Madrid a eu l'avantage, en remportant les deux manches de leur huitième de finale de Ligue des champions 2021-2022, qui comprenait un match nul 1-1 au Metropolitano et une victoire 1-0 à Old Trafford. Sur les quatre dernières confrontations recensées, Atletico compte trois victoires contre une pour United, les deux équipes ayant marqué cinq buts au total.

Face à face

Atlético MadridNulManchester United
2
1
1
Jeux d'amitié des clubs
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
FDM
Jeux d'amitié des clubs
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
FDM
Ligue des Champions
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
FDM
Ligue des Champions
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FDM
4Buts marqués3
Matchs au-delà des 2.5 buts1/4
Les deux équipes ont marqué2/4

Classement de Atletico Madrid vs Manchester United

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
V
3
FC BarceloneFC BarceloneBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Bétis SévilleBétis SévilleBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthenesAEK AthenesAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
N
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
N
19
PSVPSVPSV
10101101
N
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
N
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
D
22
Slavia PragueSlavia PragueSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
InterInterINT
100112-10
D
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
SSC NaplesSSC NaplesNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
D
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
D
Qualification pour les quarts de finale

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