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Comment obtenir des billets pour Atlético de Madrid - Real Madrid : prix en Liga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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L’Atlético de Madrid affronte le Real Madrid en Liga. Voici comment vous pouvez obtenir vos billets

L'Atletico Madrid reçoit le Real Madrid au Riyadh Air Metropolitano pour le premier derby madrilène de la saison 2026/27 de Liga, l'une des affiches les plus disputées du football mondial. L'Atletico aborde ce choc après une campagne vraiment solide sous les ordres de Diego Simeone, avec une demi-finale de Ligue des champions et une finale de Coupe du Roi atteintes la saison dernière, tandis que le Real Madrid se présente avec un nouvel entraîneur principal, Jose Mourinho, de retour dans la capitale espagnole pour un deuxième passage alors que le club cherche à rebondir après une année sans trophée.

GOAL a toutes les informations dont vous avez besoin pour obtenir dès maintenant vos billets pour Atletico Madrid vs Real Madrid, notamment les détails du coup d'envoi, les prix des billets et les meilleurs endroits pour acheter en ligne.

Quand a lieu le coup d'envoi de Atletico Madrid vs Real Madrid en Liga ?

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LaLiga - Journée 7
Riyadh Air Metropolitano

Comment acheter des billets Atletico Madrid vs Real Madrid en Liga ?

Le moyen le plus pratique d'obtenir des billets pour cette rencontre est de passer par StubHub, qui propose des places vérifiées pour Atletico Madrid vs Real Madrid avec réservation immédiate en ligne et paiement sécurisé. Acheter en ligne vous permet de consulter les catégories disponibles et de réserver votre siège sans avoir à vous plier aux conditions d'adhésion officielle du club ni à attendre l'ouverture d'une vente générale.

Des billets officiels sont également généralement disponibles sur la billetterie du club de l'Atletico Madrid, même si, pour une affiche de cette ampleur, le derby madrilène fait systématiquement partie des deux matches les plus difficiles de la saison pour obtenir des places par les canaux officiels, avec El Clasico. La demande des supporters des deux camps, à laquelle s'ajoutent les fans neutres désireux de voir Mbappe et ses coéquipiers de près, fait que les contingents disponibles disparaissent en général extrêmement vite une fois mis en vente.

Compte tenu de la qualité attendue, entre le Real Madrid de Mourinho en reconstruction et un Atletico qui est allé loin en Europe la saison dernière, il est fortement recommandé aux supporters qui veulent garantir leur place plutôt que risquer de passer à côté de réserver tôt sur le marché secondaire.

Combien coûtent les billets Atletico Madrid vs Real Madrid en Liga ?

Les billets de l'Atletico Madrid figurent généralement parmi les options les plus abordables pour un grand club européen, mais les prix pour le derby madrilène se situent nettement au-dessus de la fourchette habituelle compte tenu de la demande.

Pour un match typique de Liga, une place en admission générale au Riyadh Air Metropolitano peut démarrer autour de 30 euros, avec des sièges premium et en tribunes latérales qui grimpent bien au-delà selon la catégorie. Pour une affiche de cette envergure, toutefois, attendez-vous à des prix nettement plus élevés dès le départ, les billets les moins chers constituant le meilleur point d'entrée pour les supporters qui cherchent simplement à être dans le stade au coup d'envoi.

Sur le marché secondaire, les prix du derby madrilène augmentent généralement fortement dans les jours précédant le coup d'envoi à mesure que la disponibilité se réduit. Réserver tôt via StubHub est donc le meilleur moyen d'obtenir le prix disponible le plus bas et le plus large choix de places. Les abonnements de saison à l'Atletico Madrid vont d'environ 290 euros pour les moins chers à bien plus de 2 000 euros pour les emplacements les plus exclusifs, ce qui donne une idée de l'ampleur de la demande pour les plus grandes affiches à domicile du club.

Atletico Madrid vs Real Madrid en Liga : tout ce que vous devez savoir

Atletico Madrid vs Real Madrid : la forme des deux équipes

ATM

ATM - Forme

GIR
V1-0
VIL
D5-1
GET
V4-1
MUN
D2-1
MCI
D3-1
But marqué (encaissé)
8/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
RMA

RMA - Forme

ATH
V4-2
LEG
V4-1
FIO
N2-2
FTC
V1-2
COR
V0-1
But marqué (encaissé)
13/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Atletico Madrid vs Real Madrid : les confrontations récentes

Face à face

Atlético MadridNulReal Madrid
1
0
4
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
2
FDM
Super Coupe
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FDM
LaLiga
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
5
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FDM
Ligue des Champions
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
FDM
Ligue des Champions
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
FDM
9Buts marqués9
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué4/5

Atletico Madrid vs Real Madrid : classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
00000000
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
3
FC BarceloneFC BarceloneBAR
00000000
4
Celta VigoCelta VigoCEL
00000000
5
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
00000000
6
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
00000000
7
ElcheElcheELC
00000000
8
Espanyol BarceloneEspanyol BarceloneESP
00000000
9
GetafeGetafeGET
00000000
10
LevanteLevanteLEV
00000000
11
MalagaMalagaMAL
00000000
12
OsasunaOsasunaOSA
00000000
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
00000000
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
00000000
15
Bétis SévilleBétis SévilleBET
00000000
16
Real MadridReal MadridRMA
00000000
17
Real SociedadReal SociedadRSO
00000000
18
FC SévilleFC SévilleSEV
00000000
19
FC ValenceFC ValenceVAL
00000000
20
VillarrealVillarrealVIL
00000000
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation


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