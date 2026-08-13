Comment obtenir des billets pour Atlético de Madrid - Real Madrid : prix en Liga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

L'Atletico Madrid reçoit le Real Madrid au Riyadh Air Metropolitano pour le premier derby madrilène de la saison 2026/27 de Liga, l'une des affiches les plus disputées du football mondial. L'Atletico aborde ce choc après une campagne vraiment solide sous les ordres de Diego Simeone, avec une demi-finale de Ligue des champions et une finale de Coupe du Roi atteintes la saison dernière, tandis que le Real Madrid se présente avec un nouvel entraîneur principal, Jose Mourinho, de retour dans la capitale espagnole pour un deuxième passage alors que le club cherche à rebondir après une année sans trophée.

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Quand a lieu le coup d'envoi de Atletico Madrid vs Real Madrid en Liga ?

LaLiga - Journée 7 20 sept. 2026 - 09:00 Riyadh Air Metropolitano

Comment acheter des billets Atletico Madrid vs Real Madrid en Liga ?

Le moyen le plus pratique d'obtenir des billets pour cette rencontre est de passer par StubHub, qui propose des places vérifiées pour Atletico Madrid vs Real Madrid avec réservation immédiate en ligne et paiement sécurisé. Acheter en ligne vous permet de consulter les catégories disponibles et de réserver votre siège sans avoir à vous plier aux conditions d'adhésion officielle du club ni à attendre l'ouverture d'une vente générale.

Des billets officiels sont également généralement disponibles sur la billetterie du club de l'Atletico Madrid, même si, pour une affiche de cette ampleur, le derby madrilène fait systématiquement partie des deux matches les plus difficiles de la saison pour obtenir des places par les canaux officiels, avec El Clasico. La demande des supporters des deux camps, à laquelle s'ajoutent les fans neutres désireux de voir Mbappe et ses coéquipiers de près, fait que les contingents disponibles disparaissent en général extrêmement vite une fois mis en vente.

Compte tenu de la qualité attendue, entre le Real Madrid de Mourinho en reconstruction et un Atletico qui est allé loin en Europe la saison dernière, il est fortement recommandé aux supporters qui veulent garantir leur place plutôt que risquer de passer à côté de réserver tôt sur le marché secondaire.

Combien coûtent les billets Atletico Madrid vs Real Madrid en Liga ?

Les billets de l'Atletico Madrid figurent généralement parmi les options les plus abordables pour un grand club européen, mais les prix pour le derby madrilène se situent nettement au-dessus de la fourchette habituelle compte tenu de la demande.

Pour un match typique de Liga, une place en admission générale au Riyadh Air Metropolitano peut démarrer autour de 30 euros, avec des sièges premium et en tribunes latérales qui grimpent bien au-delà selon la catégorie. Pour une affiche de cette envergure, toutefois, attendez-vous à des prix nettement plus élevés dès le départ, les billets les moins chers constituant le meilleur point d'entrée pour les supporters qui cherchent simplement à être dans le stade au coup d'envoi.

Sur le marché secondaire, les prix du derby madrilène augmentent généralement fortement dans les jours précédant le coup d'envoi à mesure que la disponibilité se réduit. Réserver tôt via StubHub est donc le meilleur moyen d'obtenir le prix disponible le plus bas et le plus large choix de places. Les abonnements de saison à l'Atletico Madrid vont d'environ 290 euros pour les moins chers à bien plus de 2 000 euros pour les emplacements les plus exclusifs, ce qui donne une idée de l'ampleur de la demande pour les plus grandes affiches à domicile du club.

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