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Comment obtenir des billets pour Atlético de Madrid - Real Madrid : prix en Liga, informations sur le derby madrilène, ventes de dernière minute et plus encore

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Si vous cherchez à acheter des billets pour Atletico Madrid vs Real Madrid pour la saison 2026/27, vous pouvez utiliser les liens ci-dessous pour réserver des billets et des offres.

Qu'est-ce que le derby de Madrid ?

L'Atletico Madrid reçoit le Real Madrid au Riyadh Air Metropolitano pour le premier derby madrilène de la saison 2026/27 de Liga, l'une des affiches les plus disputées du football mondial.

L'Atletico aborde ce choc après une campagne réellement solide sous Diego Simeone, avec une place en demi-finales de la Ligue des champions et en finale de la Coupe du Roi la saison dernière, tandis que le Real Madrid se présente avec un nouvel entraîneur principal, Jose Mourinho, de retour dans la capitale espagnole pour un deuxième passage alors que le club cherche à rebondir après une année sans trophée.

GOAL a toutes les informations dont vous avez besoin pour réserver dès maintenant des billets Atletico Madrid vs Real Madrid, y compris les détails du coup d'envoi, les prix des billets et les meilleurs endroits où acheter en ligne.

À quelle heure a lieu le coup d'envoi de Atletico Madrid vs Real Madrid en Liga ?

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LaLiga - Journée 7
Riyadh Air Metropolitano

Comment acheter des billets Atletico Madrid vs Real Madrid en Liga ?

Les billets officiels sont généralement disponibles sur la billetterie du club de l'Atletico Madrid, même si, pour une affiche de cette ampleur, le derby madrilène fait systématiquement partie des deux billets les plus difficiles à obtenir de la saison par les canaux officiels, avec le Clasico. La demande des deux camps de supporters, ainsi que celle de fans neutres qui veulent voir Mbappe et ses coéquipiers de près, signifie que les quotas ont tendance à disparaître extrêmement vite une fois mis en vente.

Compte tenu de la qualité en présence, du Real Madrid de Mourinho en reconstruction à une équipe de l'Atletico qui est allée loin en Europe la saison dernière, réserver tôt sur le marché secondaire est fortement recommandé pour les supporters qui veulent garantir leur place plutôt que risquer de passer à côté.

Combien coûtent les billets Atletico Madrid vs Real Madrid en Liga ?

Les billets de l'Atletico Madrid figurent généralement parmi les options les plus abordables pour un grand club européen, mais les prix pour le derby madrilène se situent bien au-dessus de la fourchette habituelle compte tenu de la demande.

Pour un match typique de Liga, l'entrée générale au Riyadh Air Metropolitano peut commencer autour de 30 euros, avec des places premium et en tribunes latérales qui grimpent bien au-delà selon la catégorie. Pour une affiche de cette stature, cependant, attendez-vous à des prix nettement plus élevés au départ, les billets les moins chers offrant le meilleur point d'entrée pour les supporters qui cherchent simplement à être dans le stade au coup d'envoi.

Sur le marché secondaire, les prix du derby madrilène augmentent généralement fortement dans les jours précédant le coup d'envoi à mesure que la disponibilité se réduit, donc réserver tôt via StubHub est le meilleur moyen d'obtenir le prix disponible le plus bas et le plus large choix de places. Les prix des abonnements à l'Atletico Madrid vont d'environ 290 euros pour les moins chers à bien plus de 2 000 euros pour les emplacements les plus exclusifs, ce qui donne une idée de l'ampleur de la demande pour les plus grandes affiches à domicile du club.

Atletico Madrid vs Real Madrid en Liga : tout ce qu'il faut savoir

Atletico Madrid vs Real Madrid : forme du moment

ATM

ATM - Forme

MCI
D3-1
OM
V1-2
MAL
V2-0
VIL
N2-2
SEV
V1-3
But marqué (encaissé)
10/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
RMA

RMA - Forme

COR
V0-1
S04
V0-3
ESP
V1-2
RSO
V4-1
MAL
V4-0
But marqué (encaissé)
14/2
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Atletico Madrid vs Real Madrid : derniers face-à-face

Face à face

Atlético MadridNulReal Madrid
1
0
4
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
2
FDM
Super Coupe
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FDM
LaLiga
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
5
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FDM
Ligue des Champions
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
FDM
Ligue des Champions
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
FDM
9Buts marqués9
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué4/5

Atletico Madrid vs Real Madrid : classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
3300122+109
V
V
V
2
Real MadridReal MadridRMA
3300102+89
V
V
V
3
Atlético MadridAtlético MadridATM
321073+47
V
N
V
4
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
321051+47
V
N
V
5
OsasunaOsasunaOSA
321031+27
V
V
N
6
FC SévilleFC SévilleSEV
320165+16
D
V
V
7
Bétis SévilleBétis SévilleBET
320145-16
D
V
V
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
312053+25
V
N
N
9
LevanteLevanteLEV
31115504
V
N
D
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
31115504
V
D
N
11
Real SociedadReal SociedadRSO
411236-34
N
V
D
D
12
Espanyol BarceloneEspanyol BarceloneESP
310254+13
D
D
V
13
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
310235-23
V
D
D
14
GetafeGetafeGET
310214-33
D
V
D
15
VillarrealVillarrealVIL
302145-12
D
N
N
16
Celta VigoCelta VigoCEL
402214-32
N
D
D
N
17
FC ValenceFC ValenceVAL
301214-31
D
D
N
18
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
301248-41
D
N
D
19
ElcheElcheELC
301239-61
D
D
N
20
MalagaMalagaMAL
301217-61
D
N
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation


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