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Qu'est-ce que le derby de Madrid ?

L'Atletico Madrid reçoit le Real Madrid au Riyadh Air Metropolitano pour le premier derby madrilène de la saison 2026/27 de Liga, l'une des affiches les plus disputées du football mondial.

L'Atletico aborde ce choc après une campagne réellement solide sous Diego Simeone, avec une place en demi-finales de la Ligue des champions et en finale de la Coupe du Roi la saison dernière, tandis que le Real Madrid se présente avec un nouvel entraîneur principal, Jose Mourinho, de retour dans la capitale espagnole pour un deuxième passage alors que le club cherche à rebondir après une année sans trophée.

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À quelle heure a lieu le coup d'envoi de Atletico Madrid vs Real Madrid en Liga ?

LaLiga - Journée 7 20 sept. 2026 - 10:15 Riyadh Air Metropolitano

Comment acheter des billets Atletico Madrid vs Real Madrid en Liga ?

Les billets officiels sont généralement disponibles sur la billetterie du club de l'Atletico Madrid, même si, pour une affiche de cette ampleur, le derby madrilène fait systématiquement partie des deux billets les plus difficiles à obtenir de la saison par les canaux officiels, avec le Clasico. La demande des deux camps de supporters, ainsi que celle de fans neutres qui veulent voir Mbappe et ses coéquipiers de près, signifie que les quotas ont tendance à disparaître extrêmement vite une fois mis en vente.

Compte tenu de la qualité en présence, du Real Madrid de Mourinho en reconstruction à une équipe de l'Atletico qui est allée loin en Europe la saison dernière, réserver tôt sur le marché secondaire est fortement recommandé pour les supporters qui veulent garantir leur place plutôt que risquer de passer à côté.

Combien coûtent les billets Atletico Madrid vs Real Madrid en Liga ?

Les billets de l'Atletico Madrid figurent généralement parmi les options les plus abordables pour un grand club européen, mais les prix pour le derby madrilène se situent bien au-dessus de la fourchette habituelle compte tenu de la demande.

Pour un match typique de Liga, l'entrée générale au Riyadh Air Metropolitano peut commencer autour de 30 euros, avec des places premium et en tribunes latérales qui grimpent bien au-delà selon la catégorie. Pour une affiche de cette stature, cependant, attendez-vous à des prix nettement plus élevés au départ, les billets les moins chers offrant le meilleur point d'entrée pour les supporters qui cherchent simplement à être dans le stade au coup d'envoi.

Sur le marché secondaire, les prix du derby madrilène augmentent généralement fortement dans les jours précédant le coup d'envoi à mesure que la disponibilité se réduit, donc réserver tôt via StubHub est le meilleur moyen d'obtenir le prix disponible le plus bas et le plus large choix de places. Les prix des abonnements à l'Atletico Madrid vont d'environ 290 euros pour les moins chers à bien plus de 2 000 euros pour les emplacements les plus exclusifs, ce qui donne une idée de l'ampleur de la demande pour les plus grandes affiches à domicile du club.

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