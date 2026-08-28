L'Atlético de Madrid affronte Osasuna le mercredi 16 septembre 2026 au Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

Historiquement, l'Atlético de Madrid détient un net avantage dans cette affiche, avec 20 victoires lors de ses précédentes confrontations directes contre Osasuna. Leur rencontre la plus récente, en mai 2026, s'est soldée par une victoire 2-1 de l'Atlético de Madrid, arrachée de haute lutte, au stade El Sadar.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Atlético de Madrid-Osasuna, y compris où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d'envoi de Atlético de Madrid-Osasuna en Liga ?

Atlético de Madrid-Osasuna se joue au Riyadh Air Metropolitano de Madrid, avec les détails de l'horaire officiel du coup d'envoi indiqués ci-dessus.

LaLiga - Journée 6 16 sept. 2026 - 09:00 Riyadh Air Metropolitano

Comment acheter des billets pour Atlético de Madrid-Osasuna en Liga ?

Vous pouvez acheter des billets pour le match de Liga entre l'Atlético de Madrid et Osasuna au Riyadh Air Metropolitano via plusieurs options :

Site officiel du club : L'option principale et la plus sûre est le site officiel de l'Atlético de Madrid. Les billets sont généralement mis en vente pour les non-membres après une période de priorité réservée aux socios.

Places de marché secondaires et agrégateurs : Des plateformes comme StubHub regroupent des billets revendus par des vendeurs.

Agences de voyage autorisées : Des entreprises comme P1 Travel proposent des billets officiels pour le jour du match ainsi que des offres hospitality.

Billetterie du stade : Le jour du match, sous réserve de disponibilité, les billets restants peuvent être achetés directement aux guichets situés au Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

Combien coûtent les billets pour Atlético de Madrid-Osasuna en Liga ?

Les prix des billets pour le match de Liga entre l'Atlético de Madrid et Osasuna au Riyadh Air Metropolitano varient selon la catégorie de place et la plateforme d'achat :

Places d'entrée de gamme / tribune supérieure : Les billets standard grand public commencent à environ 30 € à 45 € .

Catégorie intermédiaire / angles et derrière les buts : Les places de catégorie moyenne coûtent généralement entre 50 € et 85 € .

Places premium et tribune principale : Les sièges en bord de terrain sur les longueurs et les emplacements avec vue premium vont de 90 € à 160 €+ .

Packages VIP et hospitality : L'accès officiel hospitality pour le jour du match commence généralement aux alentours de 220 €+ par billet.

Places de marché secondaires et agrégateurs

Principales plateformes de revente secondaire comme StubHub. Les prix de revente dépendent de la demande du marché. Pour les affiches à forte demande, les tarifs sur ces plateformes peuvent être nettement supérieurs à la valeur faciale, même si les matches standards hors derby proposent généralement des premières options autour de 35 € à 50 €.

Atlético de Madrid-Osasuna en Liga : tout ce qu'il faut savoir

Forme de l'Atlético de Madrid et d'Osasuna

L'Atlético de Madrid a enregistré une victoire, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, dont deux résultats obtenus en amicaux de pré-saison. Sa sortie la plus récente a été un nul 2-2 en Liga contre Villarreal le 23 août, tandis que son résultat précédent en championnat était une victoire 2-0 contre Malaga le 19 août. L'Atlético a battu Marseille 2-1 en amical mais a perdu 3-1 contre Manchester City et 2-1 contre Manchester United durant la pré-saison. Sur ces cinq matches, l'équipe a marqué huit buts et en a encaissé sept.

Osasuna compte deux victoires et deux défaites sur ses cinq derniers matches, avec un nul. Son résultat le plus récent a été un nul 0-0 en Liga contre Levante le 24 août. Le club a perdu 0-2 contre Al-Ain et 2-1 contre le SSC Napoli en amicaux, mais a enchaîné deux victoires contre Norwich City et Ipswich Town pendant sa préparation de pré-saison. Osasuna a marqué trois buts et en a encaissé quatre sur ces cinq matches.

Atlético de Madrid-Osasuna : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu en Liga le 12 mai 2026, lorsque Osasuna recevait l'Atlético de Madrid et s'est incliné 1-2. Avant cela, l'Atlético s'était imposé 1-0 à domicile contre Osasuna en octobre 2025. Lors des cinq dernières confrontations en Liga, l'Atlético de Madrid s'est imposé à trois reprises, Osasuna signant une victoire, avec un autre succès également pour Osasuna en mai 2025 lorsque le club a battu l'Atlético 2-0 à domicile. La plus lourde défaite de l'Atlético sur cette série est survenue en mai 2024, quand Osasuna l'a battu 4-1 au Metropolitano.