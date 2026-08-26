L’Athletic Bilbao affronte Elche le dimanche 13 septembre 2026 à San Mamés, à Bilbao.

L’Athletic Bilbao a pris le dessus lors de sa précédente confrontation dans l’élite, en battant Elche 2-1 à domicile en février 2026 grâce à un doublé de l’attaquant Gorka Guruzeta. Les premiers face-à-face tournent à l’avantage de l’Athletic Bilbao, qui compte 5 victoires contre 3 pour Elche sur l’ensemble de leur histoire en Liga.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Athletic Bilbao vs Elche, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Athletic Bilbao vs Elche en Liga ?

Athletic Bilbao vs Elche se déroule à San Mamés, à Bilbao, avec un horaire de coup d’envoi qui reste à confirmer dans les listings officiels pour cette rencontre de Liga.

LaLiga - Journée 5 13 sept. 2026 - 09:00 San Mames

Comment acheter des billets pour Athletic Bilbao vs Elche en Liga ?

Pour acheter des billets pour un match Athletic Bilbao vs Elche au stade San Mamés, suivez ces étapes pour obtenir des places officielles :

1. Canal de vente officiel du club

Billets officiels de l’Athletic Club : les billets pour le grand public sont mis en vente directement sur la plateforme officielle de billetterie du club 2 à 4 semaines avant la rencontre.

Prévente Club Athletic : les membres inscrits au programme Club Athletic bénéficient d’un accès anticipé aux places avant l’ouverture de la vente au grand public.

Guichets de San Mamés (Taquillas) : situés au stade, les billets invendus restants sont mis en vente physiquement 1 à 2 jours avant le match ainsi que le jour du coup d’envoi.

2. Revendeurs secondaires et offres hospitality

Hospitalité VIP officielle : les packs espace VIP, comprenant des places premium, l’accès à un salon privé et le service de restauration, peuvent être réservés bien à l’avance via le site des Billets officiels de l’Athletic Club.

Places de marché secondaires : si les places en admission générale sont épuisées, des billets sont souvent proposés sur des plateformes secondaires comme StubHub.

Combien coûtent les billets pour Athletic Bilbao vs Elche en Liga ?

Les prix des billets pour un match Athletic Bilbao vs Elche à San Mamés varient selon les canaux d’achat, l’emplacement des sièges et la demande :

Prix standard des billets (vente officielle du club)

Virages (Fondo Norte / Fondo Sur) : ~30 € à 50 €

Tribune latérale anneau supérieur (Preferencial / Lateral High) : ~55 € à 90 €

Tribune principale latérale (Tribuna Principal / Central) : ~85 € à 140 £

Prix des revendeurs et places de marché secondaires

Si les billets standard sont épuisés via les canaux officiels, sur les plateformes secondaires d’échange de billets, comme StubHub, ou auprès de revendeurs de voyage autorisés, la fourchette de prix habituelle est la suivante :

Entrée de gamme / derrière le but : ~60 € à 80 €

Vue latérale / tribune principale : ~80 € à 140 €

Packs VIP et hospitalité (comprennent des places premium et l’accès au salon / service de restauration) : ~250 € à 450 €+ par billet

Athletic Bilbao vs Elche en Liga : tout ce qu’il faut savoir

Forme de l’Athletic Bilbao et d’Elche

L’Athletic Bilbao a perdu quatre de ses cinq derniers matches, sa seule victoire étant intervenue lors d’un match amical de pré-saison contre Burgos CF, remporté 3-0. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 1-3 à domicile contre Séville en Liga le 22 août, et le club s’est aussi incliné 3-1 contre le Real Zaragoza et 1-0 contre l’Atalanta en matches amicaux. Sur ces cinq matches, Bilbao a marqué six buts et en a encaissé huit.

Elche n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches, avec un match nul en Liga et trois nuls en pré-saison amicale. Son résultat le plus récent a été une défaite 0-5 contre Barcelone le 23 août, après un nul 1-1 avec Deportivo de A Coruna lors de son match d’ouverture en Liga. Elche a fait match nul 2-2 avec Cordoba, 2-2 avec Al-Ain, et 0-0 avec Johor Darul Ta'zim dans la préparation de la saison. Sur ces cinq matches, Elche a marqué cinq buts et en a encaissé neuf.

Athletic Bilbao vs Elche : confrontations récentes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte au 20 février 2026, lorsque l’Athletic Bilbao s’est imposé 2-1 à domicile en Liga. Avant cela, les deux équipes avaient fait match nul 0-0 à Elche en octobre 2025. Sur les cinq dernières confrontations directes en Liga, l’Athletic Bilbao s’est imposé à trois reprises et Elche une fois, avec également un match nul au compteur, Bilbao ayant marqué dix buts au total et en ayant encaissé cinq.

Classement de Athletic Bilbao vs Elche

Au début du classement de la Liga 2026/27, l’Athletic Bilbao occupe la 18e place et Elche est 15e.