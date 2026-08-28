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Comment obtenir des billets pour Athletic Bilbao - Deportivo Alavés : prix en Liga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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L’Athletic Bilbao affronte le Deportivo Alavés en Liga. Voici comment réserver vos billets

L'Athletic Bilbao affronte le Deportivo Alavés le mercredi 20 septembre 2026 à San Mamés, à Bilbao.

Lors de leur dernier affrontement officiel, en mai 2026, l'Athletic Bilbao s'est imposé 4-2 sur la pelouse du Deportivo Alavés. Les deux clubs basques abordent ce match avec l'objectif de lancer rapidement leur dynamique en ce début de saison 2026-2027 de Liga.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Athletic Bilbao vs Deportivo Alaves, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d'envoi de Athletic Bilbao vs Deportivo Alaves en Liga ?

Athletic Bilbao vs Deportivo Alaves se joue à San Mamés, à Bilbao. L'heure officielle du coup d'envoi et la confirmation de la diffusion ne sont pas encore disponibles pour cette rencontre de Liga.

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Comment acheter des billets pour Athletic Bilbao vs Deportivo Alaves en Liga ?

Vous pouvez acheter des billets pour le match Athletic Bilbao vs Deportivo Alavés par plusieurs canaux classiques :

Billetterie officielle du club

  • Portail officiel de l'Athletic Bilbao : Comme le match se joue à San Mamés, à Bilbao, la principale source pour les billets grand public et VIP est le portail officiel de billetterie en ligne de l'Athletic Club. Les billets sont généralement mis en vente pour le grand public 2 à 3 semaines avant le jour du match.
  • Guichets de San Mamés : Des billets physiques peuvent être achetés directement au guichet du stade de San Mamés, qui ouvre généralement la veille et le jour du match, sous réserve de disponibilité des places.

Section visiteurs

  • Canaux officiels du Deportivo Alavés : Si vous soutenez Alavés et souhaitez vous asseoir dans la zone réservée aux supporters visiteurs, les billets sont distribués directement par le Deportivo Alavés à ses membres officiels et abonnés.

Plateformes de billetterie secondaires

  • Si les billets grand public officiels sont épuisés via les canaux du club, des plateformes de revente comme StubHub proposent également des billets revendus pour les matches de Liga.

Combien coûtent les billets pour Athletic Bilbao vs Deportivo Alaves en Liga ?

Pour le match de Liga Athletic Bilbao vs. Deportivo Alavés à San Mamés, les prix des billets standards varient généralement de 30 € à 150 €+ par billet via les ventes officielles et générales, selon la catégorie et le siège choisi.   

  • Billets standard grand public (mise en vente officielle) : de 35 € à 80 € pour les places dans l'anneau supérieur, derrière les buts ou en tribune latérale lors des matches de championnat habituels.
  • Places premium et en niveau inférieur : de 85 € à 150 € pour la tribune principale basse ou les sièges centraux latéraux avec grande visibilité.
  • Billets VIP et hospitalité : de 180 € à 350 €+, avec des places premium, l'accès aux salons et une restauration d'avant-match.
  • Marché secondaire / plateformes de revente : Sur des plateformes de billetterie secondaires comme StubHub, selon la demande et les disponibilités à l'approche du match, les prix des billets revendus commencent généralement autour de 68 € à 79 € pour les places d'entrée de gamme et peuvent atteindre en moyenne 120 € à 140 €+ pour des places de catégorie supérieure.   

Athletic Bilbao vs Deportivo Alaves en Liga : tout ce que vous devez savoir

Forme de Athletic Bilbao vs Deportivo Alaves

L'Athletic Bilbao n'a remporté qu'un seul de ses cinq derniers matches, cette unique victoire étant venue lors d'un match amical de pré-saison contre Burgos CF, remporté 3-0. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une défaite 1-3 à domicile contre Séville lors de son ouverture de la saison de Liga, le 22 août. Le club a également perdu 3-1 contre le Real Saragosse et 1-0 contre l'Atalanta en amical, et a été battu 3-1 par Marseille plus tôt dans la pré-saison. Sur ces cinq matches, Bilbao a marqué six buts et en a encaissé huit.

Le Deportivo Alaves arrive dans une bien meilleure forme, avec quatre victoires sur ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Son résultat officiel le plus récent est un match nul 1-1 sur la pelouse du Rayo Vallecano le 20 août, après une victoire 3-0 contre Getafe en Liga lors du week-end d'ouverture de la saison. Alaves a également enregistré des succès 3-0 contre Castellon et 1-0 à l'extérieur contre Girona en pré-saison. L'équipe a marqué huit buts et en a concédé deux sur cette série de cinq matches, avec deux clean sheets.

ATH

ATH - Forme

OM
D3-1
ATA
D1-0
RZA
D3-1
SEV
D1-3
BAR
D2-0
But marqué (encaissé)
3/12
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
ALA

ALA - Forme

GIR
V0-1
CAS
V3-0
SAN
V1-1
GET
V3-0
RAY
N1-1
But marqué (encaissé)
9/2
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Athletic Bilbao vs Deportivo Alaves : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu le 2 mai 2026, lorsque l'Athletic Bilbao a gagné 4-2 sur le terrain du Deportivo Alaves en Liga. Avant cela, Alaves s'était imposé 1-0 à San Mamés lors du match retour en septembre 2025. Sur les cinq derniers affrontements recensés, les résultats sont partagés, les deux clubs ayant remporté des matches de Liga, tandis qu'un match amical de pré-saison figure également dans les données.

Face à face

Athletic BilbaoNulDeportivo Alaves
2
1
2
LaLiga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
2
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
4
FDM
LaLiga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
FDM
Jeux d'amitié des clubs
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
FDM
LaLiga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
1
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
0
FDM
LaLiga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
1
FDM
6Buts marqués5
Matchs au-delà des 2.5 buts1/5
Les deux équipes ont marqué2/5

Classement de Athletic Bilbao vs Deportivo Alaves

#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
220070+76
V
V
2
Real MadridReal MadridRMA
220062+46
V
V
3
FC SévilleFC SévilleSEV
220052+36
V
V
4
Bétis SévilleBétis SévilleBET
220020+26
V
V
5
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
N
V
6
Racing SantanderRacing SantanderSAN
311153+24
V
D
N
7
Atlético MadridAtlético MadridATM
211042+24
N
V
8
OsasunaOsasunaOSA
211021+14
V
N
9
Espanyol BarceloneEspanyol BarceloneESP
210142+23
D
V
10
GetafeGetafeGET
210113-23
V
D
11
VillarrealVillarrealVIL
20204402
N
N
12
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
N
N
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
N
D
14
Celta VigoCelta VigoCEL
201112-11
D
N
15
FC ValenceFC ValenceVAL
201101-11
D
N
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
N
D
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
N
D
18
ElcheElcheELC
301219-81
D
D
N
19
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
200215-40
D
D
20
Real SociedadReal SociedadRSO
200215-40
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

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