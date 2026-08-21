Comment obtenir des billets pour Aston Villa - Nottingham Forest : prix de Premier League 2026/27, informations sur le match, heure du coup d’envoi et plus encore

Villa Park sera en ébullition quand Aston Villa affrontera son voisin des Midlands, Nottingham Forest, lors d’un match de Premier League alléchant le samedi 12 septembre, et vous pourriez y être en réservant vos billets dès aujourd’hui.

Bon nombre des héros d’Aston Villa en Ligue Europa sont peut-être partis vers de nouveaux horizons, mais les supporters vêtus de bordeaux et bleu ciel gardent une confiance totale en Unai Emery, qui a surmonté avec brio les obstacles rencontrés par le passé. La saison dernière, Villa n’avait remporté aucun de ses cinq premiers matches de Premier League, avant d’enchaîner 12 victoires lors de ses 13 rencontres suivantes.

Forest se rend à Birmingham en cherchant encore à trouver de la régularité après l’arrivée estivale d’Oliver Glasner. Sans distraction européenne cette fois, les Tricky Trees seront pleinement concentrés sur l’objectif de remonter au classement de Premier League cette saison.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Aston Villa - Nottingham Forest, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match de Premier League Aston Villa - Nottingham Forest ?

Aston Villa - Nottingham Forest se jouera à Villa Park (Birmingham), le samedi 12 septembre, avec un coup d’envoi prévu à 15 heures BST.

Premier League - Journée 4 12 sept. 2026 - 10:00 Villa Park

Comment acheter des billets pour Aston Villa - Nottingham Forest en Premier League

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison en passant par les offres hospitalité, gérées via le portail officiel de chaque club ou ses partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés de saison et debentures : Les abonnés existants conservent leur place ou remettent les matches auxquels ils ne peuvent pas assister au club.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les traditionnelles files d’attente en ligne selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses d’échange officielles de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets remis en vente à leur valeur faciale via la plateforme officielle Ticket Exchange du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont pratiquement inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour ceux qui cherchent des billets de dernière minute, les supporters peuvent aussi en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Aston Villa - Nottingham Forest ?

Le coût d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par catégories pour les adultes, juniors (généralement U18 ou U21), étudiants et seniors, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby entrent dans la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales sur les côtés du terrain et en tribune basse sont proposées à des tarifs premium, tandis que les sièges en tribune haute derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, la quasi-totalité des clubs de Premier League exige que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active afin de pouvoir participer aux tirages au sort ou accéder aux plateformes de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, et l’a confirmé au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et généralement vendus exclusivement aux abonnés de plus haut niveau ayant le maximum de points de fidélité ; ils n’arrivent quasiment jamais en vente générale ni dans les tirages réservés aux adhésions de base.

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