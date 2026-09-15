Aston Villa affronte Brentford le samedi 10 octobre 2026 à Villa Park, à Birmingham.

Brentford aborde cette rencontre après avoir remporté le précédent affrontement de championnat 1-0 contre Aston Villa à Villa Park en février 2026. Les statistiques historiques des confrontations directes montrent un duel serré entre les deux clubs, avec 8 matches nuls en 18 rencontres au total.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Aston Villa contre Brentford, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d'envoi de Aston Villa - Brentford en Premier League ?

Aston Villa contre Brentford se joue à Villa Park, à Birmingham.

Premier League - Journée 6 10 oct. 2026 - 10:00 Villa Park

Comment acheter des billets pour Aston Villa - Brentford en Premier League ?

Pour acheter des billets pour le match de Premier League Aston Villa-Brentford à Villa Park, voici les principales options d'achat :

Site officiel du club (Aston Villa FC) : achetez directement sur le portail officiel de billetterie d'Aston Villa. Les billets sont mis en vente par phases : la priorité va d'abord aux membres officiels Claret Members, puis aux détenteurs d'abonnements de saison, qui peuvent acheter des billets supplémentaires pour des invités, puis à une phase de vente générale pour le stock restant. Tous les billets à domicile sont délivrés au format numérique via l'application officielle Aston Villa App sur les portefeuilles Apple ou Google.

Billets pour les supporters visiteurs (Brentford FC) : si vous soutenez Brentford, les billets du contingent visiteurs doivent être achetés directement sur le site officiel de billetterie de Brentford par des membres officiels enregistrés.

Hospitalité et places premium : l'hospitalité de match, les forfaits VIP et les options General Admission Plus (GA+) peuvent être réservés directement auprès de la division hospitalité officielle d'Aston Villa. Ces billets ne nécessitent généralement pas d'antécédents de membre.

Places de marché secondaires pour les billets : si les billets officiels en admission générale sont épuisés, des billets sont souvent disponibles sur des plateformes secondaires d'agrégation de billets comme StubHub. Gardez à l'esprit que les prix sur les plateformes secondaires peuvent fluctuer en fonction de la demande du marché.

Combien coûtent les billets pour Aston Villa - Brentford en Premier League ?

Pour le match de Premier League Aston Villa-Brentford à Villa Park, les prix faciaux des billets officiels en admission générale achetés directement auprès du club se situent approximativement dans les fourchettes suivantes :

Tarifs standard adultes

Zone 1 (vues centrales sur la longueur du terrain) : 62,00 £ à 86,50 £

Zone 2 : 56,00 £ à 81,00 £

Zone 3 : 51,50 £ à 75,00 £

Zone 4 (étages supérieurs / corners) : 49,50 £ à 61,00 £

Tarifs réduits et juniors

Seniors (plus de 66 ans) et jeunes adultes (moins de 21 ans) : 33,00 £ à 65,00 £

Juniors (moins de 18 ans / moins de 14 ans) : 14,50 £ à 61,50 £

Options d'hospitalité

Hospitalité de match et forfaits VIP : les options General Admission Plus (GA+) et les forfaits premium avec salon commencent à 130 £ et montent jusqu'à 350 £+ par personne.

Aston Villa - Brentford en Premier League : tout ce qu'il faut savoir

La forme de Aston Villa et Brentford

Aston Villa a perdu ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, avec un bilan de zéro victoire, zéro nul et cinq défaites. Sa dernière sortie s'est soldée par une défaite 1-0 à domicile contre Arsenal en Premier League le 31 août, et l'équipe s'est inclinée 4-0 contre Brighton lors de son précédent match de championnat. Villa a également subi des défaites contre le Borussia Moenchengladbach et le Bayern Munich en pré-saison, avant de s'incliner face au Paris Saint-Germain en Supercoupe de l'UEFA. Sur ces cinq matches, Villa a marqué trois buts et en a encaissé dix.

Brentford est en grande forme, avec quatre victoires et un nul sur ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est un nul 1-1 sur le terrain de Leeds United le 30 août, mais auparavant l'équipe a battu Tottenham Hotspur 3-0 en Premier League et écrasé l'Eintracht Francfort 7-0 lors d'un match amical de pré-saison. Les Bees se sont aussi imposés 6-1 sur le terrain de Birmingham City en Carabao Cup. Sur ses cinq derniers matches, Brentford a marqué 15 buts et en a encaissé deux.

Aston Villa - Brentford : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces clubs s'est conclue par une victoire 0-1 de Brentford à Villa Park en Premier League le 1er février 2026. Sur les cinq dernières confrontations directes, Brentford en a remporté trois, Aston Villa une, et un match s'est terminé sur un nul, un 1-1 en Carabao Cup en septembre 2025. L'unique victoire de Villa dans cette série est intervenue lors d'un succès 1-0 à l'extérieur sur le terrain de Brentford en mars 2025.