Un énorme rendez-vous attend les supporters le lundi 31 août, lorsque Aston Villa déroulera le tapis rouge au champion en titre de Premier League, Arsenal. Rien ne vaut un match en semaine sous les projecteurs à Villa Park, et vous pourriez en être en réservant vos places dès aujourd’hui.

Si certains supporters auraient peut-être préféré une première à domicile plus abordable, ils ne doivent pas oublier que sous le magnifique règne de plus de trois ans d’Unai Emery, Villa a battu Arsenal, candidat au titre, à deux reprises à Villa Park et a notamment réalisé le doublé face à Arsenal lors de la saison 2023/24.

La victoire 2-1 contre Arsenal à Villa Park la saison dernière a été l’un des succès les plus mémorables de la campagne, avec le but d’Emiliano Buendia à la 95e minute qui a plongé les supporters du Holte End dans le délire.

Villa Park va-t-il encore offrir un classique ? GOAL vous donne tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Aston Villa-Arsenal, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match de Premier League Aston Villa-Arsenal ?

Aston Villa-Arsenal est programmé à 20 heures BST le lundi 31 août, à Villa Park, à Birmingham.

Premier League - Journée 2 31 août 2026 - 15:00 Villa Park

Comment acheter des billets pour Aston Villa-Arsenal en Premier League

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison et aux offres hospitality, gérées via le portail officiel de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et des tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Détenteurs d’abonnements de saison et de debentures : Les détenteurs actuels d’abonnements de saison conservent leurs places ou rétrocèdent au club les matches auxquels ils ne peuvent pas assister.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d’attente en ligne traditionnelles selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants des clubs (par exemple : Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses officielles de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres non retenus lors du tirage peuvent acheter des billets remis en vente à leur valeur faciale via la Ticket Exchange officielle du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont quasiment inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour trouver des billets de dernière minute, les supporters peuvent aussi en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Aston Villa-Arsenal ?

Le prix d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement en fonction du club hôte, de l’emplacement du siège et de la catégorie du match :

Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par catégories entre Adultes, Juniors (généralement U18 ou U21), Étudiants et Seniors, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par catégories (par exemple, catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby entrent en catégorie A et affichent les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement des sièges : Les sièges centraux sur les côtés et ceux du niveau inférieur sont proposés à des tarifs premium, tandis que les places des niveaux supérieurs derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante et active afin de participer aux tirages au sort ou aux bourses de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27 incluse, et l’a confirmé au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils font partie des plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux détenteurs d’abonnements de saison les mieux classés, avec le maximum de points de fidélité. Ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages réservés aux adhésions de base.

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