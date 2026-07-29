Un rendez-vous majeur vous attend le lundi 31 août, puisque Aston Villa déroule le tapis rouge au champion en titre de Premier League, Arsenal. Rien ne vaut un match en semaine sous les projecteurs à Villa Park, et vous pourriez en être en réservant vos places dès aujourd’hui.

Si certains supporters auraient peut-être souhaité une première réception plus abordable, ils ne doivent pas oublier que sous les magnifiques 3+ années de règne d’Unai Emery, Villa a battu Arsenal, candidat au titre, à deux reprises à Villa Park et a réalisé le fameux doublé contre Arsenal durant la saison 2023/24.

La victoire 2-1 contre Arsenal à Villa Park la saison dernière a été l’un des succès les plus mémorables de la campagne, avec le but d’Emiliano Buendia à la 95e minute qui a rendu les supporters du Holte End euphoriques.

Se dirige-t-on vers un nouveau classique à Villa Park ? GOAL vous donne tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Aston Villa contre Arsenal, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand se joue le match de Premier League Aston Villa-Arsenal ?

Aston Villa-Arsenal est programmé à 20 h BST le lundi 31 août, à Villa Park, à Birmingham.

Premier League - Journée 2 31 août 2026 - 15:00 Villa Park

Comment acheter des billets de Premier League pour Aston Villa-Arsenal

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison en passant par les offres hospitality, gérées via le portail officiel de billetterie de chaque club ou ses partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illégale et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés et détenteurs de debentures : Les abonnés existants conservent leur siège ou remettent au club les matches qu’ils n’utilisent pas.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d’attente en ligne traditionnelles selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une fenêtre définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses officielles de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter les billets retournés à leur valeur faciale via la Ticket Exchange officielle du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont pratiquement inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour trouver des billets de dernière minute, les supporters peuvent également en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Aston Villa-Arsenal ?

Le coût d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par paliers pour les adultes, les juniors (généralement U18 ou U21), les étudiants et les seniors, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres en catégories (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales le long de la touche et celles des niveaux inférieurs sont vendues à des tarifs premium, tandis que les sièges en hauteur derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active afin de participer aux tirages au sort ou aux bourses de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, avec confirmation au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et généralement vendus exclusivement aux abonnés de plus haut niveau disposant du maximum de points de fidélité, et n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages au sort destinés aux adhésions de base.

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