Réservez vos billets pour Arsenal vs Lille :

🎟️ Billets Arsenal vs Lille : RÉSERVER DES BILLETS

🎟️ Billets Arsenal : RÉSERVER DES BILLETS

🎟️ Billets Lille : RÉSERVER DES BILLETS

🎟️ Billets de Ligue des champions : RÉSERVER DES BILLETS

🎟️ Billets à moins de 150 € : RÉSERVER DES BILLETS

🎟️ Packages hospitalité et billets : RÉSERVER DES BILLETS

🎟️ Billets en zone famille : RÉSERVER DES BILLETS

🎟️ Billets en parcage visiteurs : RÉSERVER DES BILLETS

🎟️ Billets pour l'Emirates Stadium : RÉSERVER DES BILLETS

À quelle heure a lieu le coup d'envoi de Arsenal vs Lille en Ligue des champions ?

Arsenal vs Lille débute à l'Emirates Stadium de Londres.

Ligue des Champions - Journée 2 13 oct. 2026 - 15:00 Emirates Stadium

Arsenal vs Lille en Ligue des champions : tout ce qu'il faut savoir

La forme de Arsenal et Lille

Arsenal a remporté chacun de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, avec neuf buts marqués et un seul encaissé sur cette série. Sa sortie la plus récente a été une victoire 2-0 en Premier League sur le terrain de Sunderland, et le club a également décroché un succès 1-0 en Ligue des champions à Naples. Plus tôt dans cette série, Arsenal a battu Chelsea 2-1 et Aston Villa 1-0 en Premier League, et s'est imposé 3-0 contre Coventry City. Arsenal a signé plusieurs clean sheets lors de ces cinq rencontres.

Lille a gagné trois de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, pour un nul et une défaite. Son résultat le plus récent est une victoire 2-0 en Ligue 1 contre Troyes, après une défaite 3-2 en Ligue des champions face au Real Betis. Le club a également fait match nul 2-2 avec le Paris Saint-Germain et gagné 1-0 à l'extérieur contre Toulouse durant cette période.

Arsenal vs Lille : historique récent des confrontations directes