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Arsenal affronte Lille en Ligue des champions. Voici comment obtenir vos billets

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À quelle heure a lieu le coup d'envoi de Arsenal vs Lille en Ligue des champions ?

Arsenal vs Lille débute à l'Emirates Stadium de Londres.

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Arsenal vs Lille en Ligue des champions : tout ce qu'il faut savoir

La forme de Arsenal et Lille

Arsenal a remporté chacun de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, avec neuf buts marqués et un seul encaissé sur cette série. Sa sortie la plus récente a été une victoire 2-0 en Premier League sur le terrain de Sunderland, et le club a également décroché un succès 1-0 en Ligue des champions à Naples. Plus tôt dans cette série, Arsenal a battu Chelsea 2-1 et Aston Villa 1-0 en Premier League, et s'est imposé 3-0 contre Coventry City. Arsenal a signé plusieurs clean sheets lors de ces cinq rencontres.

Lille a gagné trois de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, pour un nul et une défaite. Son résultat le plus récent est une victoire 2-0 en Ligue 1 contre Troyes, après une défaite 3-2 en Ligue des champions face au Real Betis. Le club a également fait match nul 2-2 avec le Paris Saint-Germain et gagné 1-0 à l'extérieur contre Toulouse durant cette période.

ARS

ARS - Forme

COV
V3-0
AVL
V0-1
CHE
V2-1
NAP
V0-1
SUN
V0-2
But marqué (encaissé)
9/1
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
LIL

LIL - Forme

SCO
V0-2
PSG
N2-2
TFC
V0-1
BET
D2-3
TRO
V2-0
But marqué (encaissé)
9/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Arsenal vs Lille : historique récent des confrontations directes

Classement de Arsenal et Lille

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
V
3
FC BarceloneFC BarceloneBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Bétis SévilleBétis SévilleBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthenesAEK AthenesAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
N
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
N
19
PSVPSVPSV
10101101
N
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
N
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
D
22
Slavia PragueSlavia PragueSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
InterInterINT
100112-10
D
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
SSC NaplesSSC NaplesNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
D
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
D
Qualification pour les quarts de finale

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