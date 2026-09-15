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À quelle heure a lieu le coup d'envoi de Arsenal vs Lille en Ligue des champions ?
Arsenal vs Lille débute à l'Emirates Stadium de Londres.
Arsenal vs Lille en Ligue des champions : tout ce qu'il faut savoir
La forme de Arsenal et Lille
Arsenal a remporté chacun de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, avec neuf buts marqués et un seul encaissé sur cette série. Sa sortie la plus récente a été une victoire 2-0 en Premier League sur le terrain de Sunderland, et le club a également décroché un succès 1-0 en Ligue des champions à Naples. Plus tôt dans cette série, Arsenal a battu Chelsea 2-1 et Aston Villa 1-0 en Premier League, et s'est imposé 3-0 contre Coventry City. Arsenal a signé plusieurs clean sheets lors de ces cinq rencontres.
Lille a gagné trois de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, pour un nul et une défaite. Son résultat le plus récent est une victoire 2-0 en Ligue 1 contre Troyes, après une défaite 3-2 en Ligue des champions face au Real Betis. Le club a également fait match nul 2-2 avec le Paris Saint-Germain et gagné 1-0 à l'extérieur contre Toulouse durant cette période.
Arsenal vs Lille : historique récent des confrontations directes
Classement de Arsenal et Lille
|#
|P
|V
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|D
|BP
|A
|+/-
|Pts
|Forme
|1
|1
|1
|0
|0
|6
|1
|+5
|3
V
|2
|1
|1
|0
|0
|5
|0
|+5
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|1
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|0
|5
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|+4
|3
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|3
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|0
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|+1
|3
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|1
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|0
|0
|2
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|+1
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V
|15
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|1
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|0
|1
|0
|+1
|3
V
|16
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|0
|0
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|0
|+1
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V
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|0
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|0
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|1
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|0
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D
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|1
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|25
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|0
|0
|1
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|2
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|27
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
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|27
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|0
|0
|1
|0
|1
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|0
D
|29
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
D
|29
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
D
|31
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
D
|32
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
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D
|33
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
D
|34
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
|0
D
|35
|1
|0
|0
|1
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|6
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D
|36
|1
|0
|0
|1
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|5
|-5
|0
D