Réserver des billets pour Arsenal vs Lille :

🎟️ Billets Arsenal vs Lille : RÉSERVER DES BILLETS

🎟️ Billets Arsenal : RÉSERVER DES BILLETS

🎟️ Billets Lille : RÉSERVER DES BILLETS

🎟️ Billets de Ligue des champions : RÉSERVER DES BILLETS

🎟️ Billets à moins de 150 € : RÉSERVER DES BILLETS

🎟️ Packages hospitalité & billets : RÉSERVER DES BILLETS

🎟️ Billets en tribune familiale : RÉSERVER DES BILLETS

🎟️ Billets pour le parcage visiteurs : RÉSERVER DES BILLETS

🎟️ Billets pour l'Emirates Stadium : RÉSERVER DES BILLETS





À quelle heure a lieu le coup d'envoi d'Arsenal vs Lille en Ligue des champions ?

Arsenal vs Lille débute à l'Emirates Stadium de Londres.

Arsenal vs Lille en Ligue des champions : tout ce qu'il faut savoir

Forme d'Arsenal et de Lille

Arsenal a remporté chacun de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, avec neuf buts marqués et un seul encaissé sur cette série. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une victoire 2-0 en Premier League sur le terrain de Sunderland, et le club a également décroché un succès 1-0 en Ligue des champions à Naples. Plus tôt dans cette série, Arsenal a battu Chelsea 2-1 et Aston Villa 1-0 en Premier League, et s'est imposé 3-0 contre Coventry City. Arsenal a signé plusieurs clean sheets lors de ces cinq rencontres.

Lille a gagné trois de ses cinq derniers matches, pour un nul et une défaite, toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est une victoire 2-0 contre Troyes en Ligue 1, après une défaite 3-2 contre le Real Betis en Ligue des champions. Le club a également fait match nul 2-2 contre le Paris Saint-Germain et s'est imposé 1-0 sur le terrain de Toulouse durant cette période.

Arsenal vs Lille : historique récent des confrontations directes