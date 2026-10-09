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Arsenal vs Lille en Ligue des champions : tout ce qu'il faut savoir

Forme d'Arsenal et de Lille

Arsenal a remporté chacun de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, avec neuf buts marqués et un seul encaissé sur cette série. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une victoire 2-0 en Premier League sur le terrain de Sunderland, et le club a également décroché un succès 1-0 en Ligue des champions à Naples. Plus tôt dans cette série, Arsenal a battu Chelsea 2-1 et Aston Villa 1-0 en Premier League, et s'est imposé 3-0 contre Coventry City. Arsenal a signé plusieurs clean sheets lors de ces cinq rencontres.

Lille a gagné trois de ses cinq derniers matches, pour un nul et une défaite, toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est une victoire 2-0 contre Troyes en Ligue 1, après une défaite 3-2 contre le Real Betis en Ligue des champions. Le club a également fait match nul 2-2 contre le Paris Saint-Germain et s'est imposé 1-0 sur le terrain de Toulouse durant cette période.

ARS

ARS - Forme

CHE
V2-1
NAP
V0-1
SUN
V0-2
IPS
V2-4
BHA
D3-0
But marqué (encaissé)
9/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
LIL

LIL - Forme

TFC
V0-1
BET
D2-3
TRO
V2-0
NCE
D2-1
ZUL
V2-1
But marqué (encaissé)
8/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Arsenal vs Lille : historique récent des confrontations directes

Classement d'Arsenal et de Lille

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
V
3
FC BarceloneFC BarceloneBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Bétis SévilleBétis SévilleBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthenesAEK AthenesAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
N
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
N
19
PSVPSVPSV
10101101
N
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
N
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
D
22
Slavia PragueSlavia PragueSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
InterInterINT
100112-10
D
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
SSC NaplesSSC NaplesNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
D
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
D
Qualification pour les quarts de finale

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