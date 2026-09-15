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Arsenal affronte Leeds United en Premier League. Voici comment réserver vos billets

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Premier League - Journée 6
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Arsenal affronte Leeds United le samedi 10 octobre 2026 à l'Emirates Stadium de Londres.

Arsenal aborde cette rencontre avec l'objectif de préserver son bilan largement favorable face à Leeds, après avoir remporté neuf de ses dix derniers duels toutes compétitions confondues. Leur dernière confrontation en championnat, en janvier 2026, s'était soldée par une nette victoire 4-0 d'Arsenal à l'extérieur, à Elland Road.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Arsenal-Leeds United, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d'envoi d'Arsenal vs Leeds United en Premier League ?

Arsenal vs Leeds United débute à l'Emirates Stadium de Londres le 10 octobre à 12 h 30, heure locale.

Comment acheter des billets pour Arsenal vs Leeds United en Premier League ?

Pour acheter des billets pour Arsenal vs Leeds United à l'Emirates Stadium, vous pouvez suivre ces étapes officielles standard :

  1. Adhérez au programme officiel de membership d'Arsenal : Arsenal utilise un système de billetterie par tirage au sort dans lequel les membres payants (niveau Red ou Silver) bénéficient d'un accès exclusif pour faire une demande de billets pour les matches à domicile.
  2. Participez au tirage au sort des billets du match : Une fois les billets pour la rencontre contre Leeds United ouverts aux demandes, généralement 4 à 6 semaines avant le jour du match, connectez-vous au portail officiel de billetterie d'Arsenal et inscrivez-vous au tirage pendant la période prévue à cet effet.
  3. Consultez les résultats du tirage au sort et la Ticket Exchange : Si votre demande est retenue, votre paiement sera traité automatiquement et votre billet numérique attribué ; si elle ne l'est pas, vous pouvez consulter l'Arsenal Ticket Exchange officiel, où les abonnés revendent leurs places à d'autres membres.
  4. Explorez les offres officielles d'hospitalité : Si vous n'êtes pas membre ou si vous souhaitez une entrée garantie, les billets d'hospitalité offrent des places premium accompagnées d'options de restauration et de boissons directement via le club.
  5. Plateformes de billetterie secondaires : Des plateformes secondaires de billetterie et de revente comme StubHub ou des partenaires de voyage officiels proposent également des billets, même si les prix sont souvent fixés par les vendeurs au-dessus de la valeur faciale et soumis aux politiques de garantie pour les acheteurs.

Combien coûtent les billets pour Arsenal vs Leeds United en Premier League ?

Pour les matches de Premier League Arsenal vs Leeds United à l'Emirates Stadium, les prix officiels des billets dépendent généralement de la catégorie du match et du niveau de placement :

  • Rencontres de catégorie B / C (matches de championnat standard) : les billets adultes vont généralement de 30 £ à 80 £ pour des places standard.
  • Rencontres de catégorie A (grandes affiches) : les matches de championnat premium peuvent coûter entre 70 £ et 100 £+ par billet adulte.
  • Club Level et hospitalité : les offres premium d'hospitalité et les places en Club Level commencent généralement autour de 250 £ à 500 £+ par billet selon la restauration incluse et l'accès aux salons.

Arsenal vs Leeds United en Premier League : tout ce qu'il faut savoir

La forme d'Arsenal et de Leeds United

Arsenal aborde ce match après avoir remporté ses cinq dernières sorties recensées toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est une victoire 1-0 sur la pelouse d'Aston Villa en Premier League, et le club a également battu Coventry City 3-0 tout en remportant le Community Shield grâce à un succès 3-0 contre Manchester City. Sur ces cinq matches, Arsenal a marqué dix buts et en a encaissé cinq, ses deux résultats en amical représentant la majorité des buts concédés.

Leeds reste sur une série récente mitigée mais globalement positive. Ses cinq derniers matches ont produit trois victoires, un nul et une défaite. La sortie la plus récente s'est soldée par un nul 1-1 contre Brentford en Premier League, puis l'équipe a enchaîné avec une victoire 2-0 en Carabao Cup sur le terrain de Nottingham Forest avant de signer un succès 1-0 en Premier League face au même adversaire. Leeds a inscrit huit buts sur ces cinq matches et en a concédé trois, sa seule défaite étant survenue lors d'un match amical de pré-saison contre Manchester United.

ARS

ARS - Forme

AVL
V0-1
CHE
V2-1
NAP
V0-1
SUN
V0-2
IPS
V2-4
But marqué (encaissé)
10/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
LEE

LEE - Forme

NFO
V0-2
BRE
N1-1
BHA
N1-1
CHE
D6-3
NEW
V4-1
But marqué (encaissé)
11/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Arsenal vs Leeds United : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte à janvier 2026, quand Arsenal s'était imposé 4-0 à Elland Road en Premier League. Avant cela, Arsenal avait battu Leeds 5-0 à l'Emirates en août 2025. Sur les cinq confrontations les plus récentes du jeu de données, Arsenal s'est imposé à quatre reprises contre une victoire de Leeds, avec 12 buts marqués et deux encaissés.

Face à face

ArsenalNulLeeds
5
0
0
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
FDM
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
5
Leeds badge
Leeds
LEE
0
FDM
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
Leeds badge
Leeds
LEE
1
FDM
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FDM
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Leeds badge
Leeds
LEE
1
FDM
16Buts marqués2
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué2/5

Classement d'Arsenal et de Leeds United

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
ArsenalArsenalARS
440081+712
V
V
V
V
2
Manchester CityManchester CityMCI
440082+612
V
V
V
V
3
LeedsLeedsLEE
422073+48
V
N
N
V
4
HullHullHUL
422052+38
N
N
V
V
5
BrightonBrightonBHA
4211135+87
V
N
D
V
6
ChelseaChelseaCHE
4211109+17
N
D
V
V
7
BrentfordBrentfordBRE
413074+36
N
N
N
V
8
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
N
V
N
N
9
EvertonEvertonEVE
413053+26
N
N
N
V
10
IpswichIpswichIPS
4202710-36
V
D
D
V
11
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
41214405
V
N
N
D
12
NewcastleNewcastleNEW
412178-15
D
N
V
N
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
41127704
D
N
V
D
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
D
N
V
D
15
BournemouthBournemouthBOU
403167-13
N
N
N
D
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
D
V
D
D
17
TottenhamTottenhamTOT
402205-52
N
N
D
D
18
FulhamFulhamFUL
401347-31
N
D
D
D
19
Aston VillaAston VillaAVL
401317-61
D
N
D
D
20
CoventryCoventryCOV
4004010-100
D
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

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