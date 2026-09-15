Arsenal affronte Leeds United le samedi 10 octobre 2026 à l'Emirates Stadium de Londres.

Arsenal aborde cette rencontre avec l'objectif de maintenir son bilan dominant face à Leeds, après avoir remporté neuf de ses dix derniers affrontements toutes compétitions confondues. Leur dernier duel en championnat, en janvier 2026, a vu Arsenal s'imposer avec autorité 4-0 à l'extérieur, à Elland Road.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Arsenal contre Leeds United, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d'envoi d'Arsenal - Leeds United en Premier League ?

Arsenal - Leeds United débute à l'Emirates Stadium de Londres.

Premier League - Journée 6 10 oct. 2026 - 07:30 Emirates Stadium

Comment acheter des billets pour Arsenal - Leeds United en Premier League ?

Pour acheter des billets pour Arsenal - Leeds United à l'Emirates Stadium, vous pouvez suivre ces étapes officielles standard :

Adhérez au programme officiel de membership d'Arsenal : Arsenal fonctionne avec un système de billetterie par tirage au sort, dans lequel les membres payants (niveaux Red ou Silver) bénéficient d'un accès exclusif pour faire une demande de billets pour les matches à domicile. Participez au tirage au sort pour les billets du match : Une fois que les billets pour la rencontre face à Leeds United sont ouverts aux demandes, généralement 4 à 6 semaines avant le jour du match, connectez-vous au portail officiel de billetterie d'Arsenal et participez au tirage au sort pendant la période prévue. Consultez les résultats du tirage au sort et le Ticket Exchange : Si votre demande via le tirage au sort est acceptée, votre paiement sera traité automatiquement et votre billet numérique attribué ; si elle ne l'est pas, vous pouvez consulter l'Arsenal Ticket Exchange officiel, où les abonnés revendent leurs places à d'autres membres. Découvrez les offres officielles d'hospitalité : Si vous n'êtes pas membre ou si vous souhaitez une entrée garantie, les billets hospitalité offrent des places premium accompagnées d'options de restauration et de boissons directement via le club. Plateformes de billetterie secondaires : Les plateformes secondaires de billetterie et de revente telles que StubHub ou les partenaires de voyage officiels proposent également des billets, même si les prix sont souvent fixés par les vendeurs au-dessus de la valeur faciale et soumis à des politiques de garantie pour l'acheteur.

Combien coûtent les billets pour Arsenal - Leeds United en Premier League ?

Pour les matches de Premier League entre Arsenal et Leeds United à l'Emirates Stadium, les prix officiels des billets dépendent généralement de la catégorie du match et du niveau de placement :

Rencontres de catégorie B / C (matches de championnat standard) : les billets adultes vont généralement de 30 £ à 80 £ pour des places standard.

Rencontres de catégorie A (grandes affiches) : les rencontres de championnat premium peuvent coûter entre 70 £ et 100 £+ par billet adulte.

Club Level & hospitalité : les offres premium d'hospitalité et les places en Club Level commencent généralement autour de 250 £ à 500 £+ par billet selon la restauration incluse et l'accès au salon.

Arsenal - Leeds United en Premier League : tout ce qu'il faut savoir

La forme d'Arsenal et de Leeds United

Arsenal aborde ce match après avoir remporté ses cinq dernières sorties recensées toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est une victoire 1-0 sur la pelouse d'Aston Villa en Premier League, et le club a également battu Coventry City 3-0 et remporté le Community Shield avec un succès 3-0 contre Manchester City. Sur ces cinq matches, Arsenal a marqué dix buts et en a encaissé cinq, ses deux résultats en amical représentant la majorité des buts concédés.

Leeds a affiché une série récente mitigée mais globalement positive. Ses cinq derniers matches ont produit trois victoires, un nul et une défaite. Sa sortie la plus récente a été un match nul 1-1 contre Brentford en Premier League, avant une victoire 2-0 à Nottingham Forest en Carabao Cup puis un succès 1-0 en Premier League face au même adversaire. Leeds a inscrit huit buts sur ces cinq matches et en a concédé trois, sa seule défaite étant survenue lors d'un match amical de pré-saison contre Manchester United.

Arsenal - Leeds United : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte à janvier 2026, quand Arsenal s'est imposé 4-0 à Elland Road en Premier League. Avant cela, Arsenal avait battu Leeds 5-0 à l'Emirates en août 2025. Sur les cinq confrontations les plus récentes du jeu de données, Arsenal s'est imposé à quatre reprises pour une victoire de Leeds, avec 12 buts marqués et deux encaissés.