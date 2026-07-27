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Comment obtenir des billets pour Arsenal-Coventry City : prix pour la Premier League 2026-2027, informations sur le match, heure du coup d’envoi et plus encore

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Tout ce qu’il faut savoir pour réserver des billets pour le match d’ouverture de la saison de Premier League

La saison 2026/27 de Premier League démarre en fanfare à l’Emirates le vendredi 21 août, avec le champion en titre, Arsenal, qui affronte le promu Coventry City.

Après avoir enfin franchi la ligne d’arrivée à l’issue de trois campagnes consécutives terminées à la deuxième place, Arsenal cherche désormais à entretenir sa dynamique en tentant de défendre son titre avec succès pour la première fois depuis 1935.

Arsenal a inscrit 10 buts lors de ses deux précédentes confrontations avec Coventry, et les fidèles des Reds espéreront que les hommes d’Arteta démarrent fort à domicile. Vous pouvez assister au match d’ouverture de la saison en réservant vos billets dès aujourd’hui.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Arsenal-Coventry City, y compris où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match de Premier League Arsenal-Coventry City ?

Arsenal reçoit Coventry City à l’Emirates Stadium, dans le nord de Londres, avec un coup d’envoi programmé à 20 heures (BST).

crest
Premier League - Journée 1
Emirates Stadium

Comment acheter des billets pour Arsenal-Coventry City en Premier League

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison en passant par les offres hospitality, gérées via le portail billetterie officiel de chaque club ou des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

  • Abonnés de saison et détenteurs de debentures : Les abonnés de saison existants conservent leur siège ou rétrocèdent au club les matches qu’ils n’utilisent pas.
  • Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d’attente en ligne traditionnelles selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par ex. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.
  • Bourses officielles aux billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres non retenus lors du tirage peuvent acheter des billets retournés à leur valeur faciale via la Ticket Exchange officielle du club.
  • Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont quasiment inexistantes pour les matches de Premier League.

Si vous cherchez à obtenir des billets à la dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Arsenal-Coventry City ?

Le prix d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement en fonction du club qui reçoit, de l’emplacement du siège et de la catégorie du match :

  • Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par paliers pour les catégories Adulte, Junior (généralement U18 ou U21), Étudiant et Senior, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.
  • Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par catégories (par ex. catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la catégorie A, avec les prix en valeur faciale les plus élevés.
  • Emplacement du siège : Les places centrales le long du terrain et celles du niveau inférieur affichent des tarifs premium, tandis que les sièges situés dans les étages supérieurs derrière les buts offrent des options plus abordables.
  • Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active au club afin de participer aux tirages au sort ou aux bourses de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27 incluse, et l’a confirmé au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et généralement vendus exclusivement aux abonnés de saison les mieux classés, avec le maximum de points de fidélité. Ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages au sort réservés aux adhésions de base.

Forme

ARS

ARS - Forme

ATM
V1-0
WHU
V0-1
BUR
V1-0
CRY
V1-2
PSG
D1-1
But marqué (encaissé)
6/2
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
COV

COV - Forme

BLB
N1-1
POR
V5-1
WRE
V3-1
WAT
V0-4
NOR
N0-0
But marqué (encaissé)
13/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Historique récent des confrontations directes

Face à face

ArsenalNulCoventry
5
0
0
FA Cup
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
Coventry badge
Coventry
COV
0
FDM
Carabao Cup
Arsenal badge
Arsenal
ARS
6
Coventry badge
Coventry
COV
1
FDM
Premier League
Coventry badge
Coventry
COV
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FDM
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Coventry badge
Coventry
COV
1
FDM
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
Coventry badge
Coventry
COV
0
FDM
16Buts marqués2
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué2/5

Infos d’équipe et effectifs

Arsenal vs Coventry Équipes probables

Arsenal crest
Arsenal
ARS
Formation
Coventry crest
Coventry
COV
Coventry crest
Coventry
COV

Entraineur

  • M. Arteta

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
BrightonBrightonBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
CoventryCoventryCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
HullHullHUL
00000000
12
IpswichIpswichIPS
00000000
13
LeedsLeedsLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
NewcastleNewcastleNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
TottenhamTottenhamTOT
00000000
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

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