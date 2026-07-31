La saison 2026/27 de Premier League démarre en fanfare à l’Emirates, le vendredi 21 août, avec le champion en titre, Arsenal, qui affronte le promu Coventry City.

Après avoir enfin franchi la ligne après trois campagnes consécutives terminées à la deuxième place, Arsenal cherche désormais à entretenir son élan en tentant de défendre avec succès son titre pour la première fois depuis 1935.

Arsenal a inscrit 10 buts lors de ses deux précédentes confrontations avec Coventry, et les fidèles des Reds espéreront que les hommes d’Arteta démarrent pied au plancher à domicile. Vous pouvez être présent pour assister au match d’ouverture de la saison en réservant vos billets dès aujourd’hui.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Arsenal-Coventry City, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match de Premier League Arsenal-Coventry City ?

Arsenal reçoit Coventry City à l’Emirates Stadium, dans le nord de Londres, avec un coup d’envoi programmé à 20 heures (BST).

Premier League - Journée 1 21 août 2026 - 15:00 Emirates Stadium

Comment acheter des billets pour Arsenal-Coventry City en Premier League

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison et aux offres hospitality, gérées via le portail officiel de billetterie de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Détenteurs d’abonnements de saison et debentures : les détenteurs actuels d’abonnements conservent leur place ou remettent les rencontres qu’ils n’utilisent pas au club.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : les traditionnelles files d’attente en ligne selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des loteries à tirage aléatoire pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Échanges officiels de billets (revente) : si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets remis en vente à leur valeur faciale via le Ticket Exchange officiel du club.

Vente générale : les ventes ouvertes au grand public non membre sont pratiquement inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour trouver des billets de dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Arsenal-Coventry City ?

Le coût d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

Catégories d’âge et tarifs réduits : la plupart des clubs proposent une tarification par paliers entre adultes, juniors (généralement U18 ou U21), étudiants et seniors, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige face aux rivaux du top 6 ou aux adversaires de derby entrent dans la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : les places centrales le long de la touche et celles du niveau inférieur sont proposées à des tarifs premium, tandis que les places du niveau supérieur derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, la quasi-totalité des clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active au club afin de participer aux tirages au sort ou aux bourses de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, et l’a confirmé au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux détenteurs d’abonnements de saison les mieux classés, avec le maximum de points de fidélité. Ils n’arrivent quasiment jamais en vente générale ni dans les tirages de base réservés aux membres.

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