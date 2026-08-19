La saison 2026/27 de Premier League démarre en fanfare à l’Emirates le vendredi 21 août, avec le champion en titre, Arsenal, qui affronte le promu Coventry City.

Après avoir enfin franchi le cap en terminant deuxième lors de trois campagnes consécutives, Arsenal cherche désormais à entretenir sa dynamique, en tentant de défendre avec succès son titre pour la première fois depuis 1935.

Arsenal a inscrit 10 buts lors de ses deux précédentes confrontations avec Coventry, et les fidèles des Reds espéreront que les hommes d’Arteta démarreront fort à domicile. Vous pourriez assister au match d’ouverture de la saison en réservant vos billets dès aujourd’hui.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Arsenal contre Coventry City, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le match de Premier League Arsenal - Coventry City ?

Arsenal reçoit Coventry City à l’Emirates Stadium, dans le nord de Londres, avec un coup d’envoi prévu à 20 h (BST) le vendredi 21 août.

Premier League - Journée 1 21 août 2026 - 15:00 Emirates Stadium

Comment acheter des billets pour Arsenal - Coventry City en Premier League

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements en passant par les offres hospitalité, le tout géré via le portail officiel de billetterie de chaque club ou ses partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés & debentures : Les détenteurs actuels d’un abonnement conservent leur place ou remettent les matches non utilisés au club.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les traditionnelles files d’attente en ligne selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses officielles de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets retournés à leur valeur faciale via la Ticket Exchange officielle du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont pratiquement inexistantes pour les matches de Premier League.

Si vous cherchez à obtenir des billets de dernière minute, les supporters peuvent également acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Arsenal - Coventry City ?

Le coût d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

Tranches d’âge & tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par paliers pour les catégories adulte, junior (généralement moins de 18 ou moins de 21 ans), étudiant et senior, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les sièges centraux le long de la touche et ceux du niveau inférieur affichent des prix premium, tandis que les places en tribune haute derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, la quasi-totalité des clubs de Premier League exige que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active au club pour participer aux tirages au sort ou aux bourses de revente.

Tarification et disponibilité des billets à l’extérieur

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets à l’extérieur jusqu’à la saison 2026/27, avec une confirmation au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets à l’extérieur sont plafonnés à 30 £, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et généralement vendus exclusivement aux abonnés les mieux classés disposant du maximum de points de fidélité. Ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages pour les adhésions de base.

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