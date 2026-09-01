Les supporters d’Arsenal espéreront assister à une nouvelle prestation du même acabit lorsque leur équipe retrouvera son stade le dimanche 6 septembre pour son premier derby londonien de la saison, face à Chelsea.

Les fans ont quitté l’Emirates dans une excellente humeur après avoir vu les champions en titre de Premier League s’imposer 3-0 lors de leur match d’ouverture de la saison contre le Coventry City de Frank Lampard.

Le rapport de force a nettement basculé en faveur des hommes de Mikel Arteta ces dernières saisons, et il faut remonter à août 2021, il y a 12 matches, pour retrouver la dernière fois où Chelsea a pris le dessus sur Arsenal.

Chelsea espérera pouvoir poser un ou deux problèmes aux champions de l’EPL cette fois-ci, surtout après l’arrivée de ses recrues phares de l’été, parmi lesquelles Maxence Lacroix, Marco Palestra, Geovany Quenda et Morgan Rogers.

Quand a lieu la rencontre de Premier League entre Arsenal et Chelsea ?

Arsenal contre Chelsea est programmé à 16 h 30 BST à l’Emirates Stadium, dans le nord de Londres, le dimanche 6 septembre.

Premier League - Journée 3 6 sept. 2026 - 11:30 Emirates Stadium

Comment acheter des billets pour Arsenal contre Chelsea en Premier League

Plusieurs options de billetterie existent pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements, en passant par les offres hospitality, gérées via le portail officiel de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés et debentures : Les abonnés existants conservent leur siège ou remettent au club les rencontres auxquelles ils ne peuvent pas assister.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d’attente traditionnelles en ligne, selon le principe du premier arrivé, premier servi, ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires réservés aux membres payants du club, par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership. Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses officielles d’échange de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres non retenus lors du tirage au sort peuvent acheter des billets remis en vente à leur valeur faciale via la bourse officielle du club, la Ticket Exchange.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont pratiquement inexistantes pour les matches de Premier League.

Plateformes secondaires de billetterie : Pour chercher des billets à la dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme LiveFootballTickets .

Combien coûtent les billets de Premier League pour Arsenal contre Chelsea ?

Le coût d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement en fonction du club hôte, de l’emplacement du siège et de la catégorie de la rencontre :

Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par paliers pour les catégories adulte, junior, généralement U18 ou U21, étudiant et senior, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux, par exemple catégorie A, B ou C. Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby entrent dans la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales le long de la ligne de touche et celles des tribunes basses affichent des tarifs premium, tandis que les sièges en tribune haute derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle nécessaire : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active afin de participer aux tirages au sort ou aux bourses de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, et l’a confirmé au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux abonnés les mieux classés, avec le maximum de points de fidélité. Ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages au sort pour les adhésions de base.

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