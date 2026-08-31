Les fidèles d’Arsenal espéreront une prestation du même acabit lorsqu’ils retrouveront leur stade le dimanche 6 septembre pour leur premier derby londonien de la saison, face à Chelsea.

Les supporters ont quitté l’Emirates avec le sourire après avoir vu les champions en titre de Premier League s’imposer 3-0 lors de leur match d’ouverture de la saison contre le Coventry City de Frank Lampard.

Le rapport de force a nettement basculé en faveur des hommes de Mikel Arteta ces dernières saisons, et il faut remonter à août 2021, il y a 12 matches, pour retrouver la dernière victoire de Chelsea contre Arsenal.

Chelsea espérera pouvoir poser un ou deux problèmes aux champions de l’EPL cette fois-ci, surtout avec l’arrivée de ses recrues phares de l’été, dont Maxence Lacroix, Marco Palestra, Geovany Quenda et Morgan Rogers.

Quand a lieu le match de Premier League Arsenal-Chelsea ?

Arsenal-Chelsea est programmé à 16 h 30 BST à l’Emirates Stadium, dans le nord de Londres, le dimanche 6 septembre.

Premier League - Journée 3 6 sept. 2026 - 11:30 Emirates Stadium

Comment acheter des billets pour le match de Premier League Arsenal-Chelsea

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison et aux offres hospitality, gérées via le portail de billetterie officiel de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illégale et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés et debentures : Les détenteurs d’un abonnement conservent leur place ou remettent au club les matches auxquels ils ne peuvent pas assister.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d’attente en ligne traditionnelles selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses officielles de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres malheureux lors du tirage au sort peuvent acheter les billets remis en vente à leur valeur faciale via la Ticket Exchange officielle du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont quasiment inexistantes pour les matches de Premier League.

Plateformes de billetterie secondaires : Pour tenter d’obtenir des billets de dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme LiveFootballTickets .

Combien coûtent les billets de Premier League pour Arsenal-Chelsea ?

Le coût d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie de la rencontre :

Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par paliers entre les catégories Adulte, Junior (généralement U18 ou U21), Étudiant et Senior, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par catégories (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales le long de la ligne de touche et celles des étages inférieurs sont proposées à des tarifs premium, tandis que les places des étages supérieurs derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active afin de participer aux tirages au sort ou aux bourses de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, et a confirmé cette mesure au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils font partie des plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et généralement vendus exclusivement aux abonnés de plus haut rang disposant du maximum de points de fidélité ; ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages réservés aux adhésions de base.

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