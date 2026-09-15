Comment obtenir des billets pour Angleterre - Tchéquie : prix de la Ligue des nations A de l’UEFA, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

L’Angleterre reçoit la Tchéquie à Wembley, le mardi 6 octobre, alors que l’équipe de Thomas Tuchel poursuit sa campagne 2026/27 de Ligue des nations de l’UEFA en Ligue A, groupe A3, aux côtés de l’Espagne et de la Croatie. Cette rencontre vient conclure un bloc d’ouverture chargé, qui comprend également des matches contre l’Espagne ainsi qu’un déplacement à Prague plus tôt durant cette fenêtre.

GOAL a tout ce qu’il faut savoir pour obtenir vos billets pour Angleterre-Tchéquie dès maintenant, notamment les prix, les disponibilités et les meilleurs endroits où acheter.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Angleterre-Tchéquie en Ligue des nations A de l’UEFA ?

Le match Angleterre-Tchéquie débute à Wembley, à Londres, et les informations officielles de diffusion ne sont pas disponibles pour le moment.

UEFA Nations League A - Journée 4 6 oct. 2026 - 14:45 Wembley

Où acheter des billets pour Angleterre-Tchéquie ?

Les billets pour cette rencontre sont d’abord mis en vente via le portail officiel de billetterie England Football, avec une priorité accordée aux membres de l’England Supporters Travel Club (ESTC) et aux membres de la prévente My England Football avant l’ouverture de la vente générale au grand public.

Quelques éléments à connaître avant d’acheter des billets pour cette rencontre :

Accès exclusif ESTC – fenêtre prioritaire pour les membres de l’England Supporters Travel Club avant la vente générale

Prévente My England Football – une deuxième fenêtre prioritaire pour les membres inscrits avant que les billets ne soient totalement ouverts au public

Tarifs réduits – réductions disponibles pour les plus de 65 ans, les étudiants et les moins de 16 ans, ainsi qu’un espace familles dédié

Marché secondaire – StubHub est l’option à privilégier si les offres du site officiel sont épuisées

Compte tenu de l’attrait d’un Wembley plein pour cette affiche, il est recommandé de réserver tôt une fois la vente générale ouverte.

Combien coûtent les billets pour Angleterre-Tchéquie ?

Les tarifs officiels via England Football commencent à partir de 35 £, avec des billets adultes standard proposés à 35 £, 45 £, 65 £ et 80 £ selon l’emplacement, ainsi qu’un nombre limité de places de niveau 2 au prix de 95 £ et 120 £. L’espace familles est proposé à 25 £ pour les adultes et 12,50 £ pour les enfants, avec un tarif réservé aux membres de 25 £ accessible aux membres ESTC durant leur fenêtre de vente exclusive.

StubHub est l’option à privilégier si les offres du site officiel sont épuisées, avec des annonces sur le marché secondaire actuellement disponibles à partir d’environ 40 £.

Comme pour toute grande affiche internationale très demandée, les prix peuvent évoluer à l’approche du match. Il est donc généralement plus sûr de réserver sa place le plus tôt possible si vous avez un budget précis.

Angleterre-Tchéquie en Ligue des nations A de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme de l’Angleterre et de la Tchéquie

L’Angleterre a remporté quatre de ses cinq derniers matches et en a perdu un, avec 14 buts marqués et sept encaissés sur cette série. Sa sortie la plus récente a été une victoire 4-6 contre la France en quarts de finale de la Coupe du monde. La seule défaite est survenue contre l’Argentine en demi-finales, sur le score de 2-1, mettant fin à son tournoi. L’Angleterre a également battu la Norvège, le Mexique et la RD Congo durant cette séquence.

Lors de ses cinq derniers matches, la Tchéquie a enregistré deux victoires, un nul et deux défaites. Elle a perdu sa rencontre la plus récente 0-3 contre le Mexique en phase de groupes de la Coupe du monde, et a également subi une défaite 2-1 contre la Corée du Sud. Un match nul 1-1 face à l’Afrique du Sud et des victoires contre le Guatemala et le Kosovo complètent cette série, avec six buts marqués et sept encaissés sur ces cinq rencontres.

Angleterre-Tchéquie : les précédentes confrontations

La rencontre la plus récente entre ces deux sélections remonte à l’Euro 2020, où l’Angleterre s’était imposée 1-0. Avant cela, la Tchéquie avait battu l’Angleterre 2-1 lors d’un match de qualification pour le Championnat d’Europe 2019, tandis que l’Angleterre avait remporté la rencontre retour 5-0 plus tôt la même année. Les quatre confrontations recensées comprennent également un nul 2-2 lors d’un match amical en 2008, ce qui donne à l’Angleterre le meilleur bilan global dans ces données.



