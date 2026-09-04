L’Angleterre affronte l’Espagne en Ligue des nations A de l’UEFA. Voici comment obtenir vos billets

Un choc international de premier plan fait son retour à Wembley, où l’Angleterre de Thomas Tuchel affrontera l’Espagne, championne d’Europe, dans une alléchante rencontre de Ligue des nations de l’UEFA.

Les fidèles supporters de l’Angleterre rempliront l’emblématique stade national le samedi 26 septembre 2026, impatients de voir l’Angleterre se mesurer à l’une des sélections les plus douées techniquement du football mondial.

Les supporters transformeront Wembley en un mur blanc et rouge, prêts à créer une atmosphère électrique pour l’une des affiches phares de la trêve internationale.

GOAL vous donne toutes les informations nécessaires pour acheter des billets pour Angleterre-Espagne, notamment les prix de la Ligue des nations 2026/27, les informations sur la rencontre à Wembley, les heures de coup d’envoi et les détails officiels de réservation.

Quand a lieu le coup d’envoi d’Angleterre-Espagne en Ligue des nations A de l’UEFA ?

Le coup d’envoi d’Angleterre-Espagne sera donné à 19 h 45, heure locale, le samedi 26 septembre 2026, au stade de Wembley à Londres.

UEFA Nations League A - Journée 1 26 sept. 2026 - 14:45 Wembley

Comment acheter des billets pour Angleterre-Espagne en Ligue des nations de l’UEFA

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Ligue des nations de l’UEFA, allant des places en admission générale aux offres d’hospitalité premium, gérées via les portails officiels des fédérations ou des plateformes secondaires de billetterie vérifiées.

En raison de l’énorme demande pour les rencontres internationales dans le Wembley Stadium, qui peut accueillir 90 000 spectateurs, la vente des billets suit des phases structurées :

Membres My England Football : Un accès prioritaire aux billets en admission générale est accordé aux membres enregistrés de My England Football et aux membres de l’ England Supporters Travel Club (ESTC) pendant des fenêtres de prévente dédiées.

Vente au grand public : Les places restantes en admission générale sont mises en vente pour le public via le portail officiel de billetterie de la FA. Cependant, les affiches de prestige contre l’Espagne affichent régulièrement complet dès les premières phases réservées aux membres.

Plateformes secondaires de billetterie : Pour chercher des sections déjà complètes ou des places de dernière minute le jour du match, les supporters peuvent acheter des billets vérifiés via des plateformes secondaires de billetterie comme StubHub .

Combien coûtent les billets pour Angleterre-Espagne en Ligue des nations de l’UEFA ?

Les prix faciaux des billets pour les matches de Ligue des nations de l’UEFA à Wembley varient selon la catégorie de siège, la perspective de vue et la tranche d’âge :

Catégories : Les billets en admission générale à Wembley sont classés de la catégorie 1 (sièges latéraux niveaux 1 et 2) à la catégorie 4 (niveau supérieur en angle/derrière les buts), avec des prix adultes en valeur faciale généralement compris entre 35 £ et 110 £+ .

Réductions : Des billets à tarif réduit sont disponibles pour les juniors (moins de 16 ans), les jeunes adultes et les seniors dans certaines sections en admission générale.

Emplacement des sièges : Les tribunes centrales latérales ( Bobby Moore Stand / Main Longside Tiers ) sont proposées à des tarifs plus élevés pour leurs vues premium, tandis que les niveaux supérieurs offrent des prix d’entrée de gamme.

Billets mobiles numériques : L’entrée au Wembley Stadium est strictement numérique. Les spectateurs reçoivent leurs billets mobiles directement sur leur smartphone via des portefeuilles numériques officiels ou des applications de billetterie du match.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

Pour les matches de Ligue des nations de l’UEFA à Wembley, les supporters espagnols en déplacement se voient attribuer des places dans le secteur visiteurs désigné (East Stand Upper / Lower Tier Corner - Blocks 113 to 115).

Les prix faciaux des billets du secteur visiteurs pour les rencontres de Ligue des nations de l’UEFA sont encadrés par les directives de l’UEFA et se situent généralement entre 35 € et 60 €.

Pour acheter des billets dans le quota officiel visiteurs, les supporters en déplacement doivent être membres enregistrés du club officiel de supporters de la Fédération royale espagnole de football (Selección Española / RFEF). Les places du secteur visiteurs sont distribuées via les canaux officiels de billetterie de la RFEF et s’écoulent régulièrement via des loteries internes réservées aux membres.

Angleterre-Espagne en Ligue des nations A de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Angleterre-Espagne

L’Angleterre aborde cette rencontre avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matches, tous disputés à la Coupe du monde. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une victoire 6-4 contre la France en quart de finale le 18 juillet, un résultat qui a souligné sa menace offensive. Elle a également battu la Norvège 2-1 et le Mexique 3-2 pendant le tournoi, même si une défaite 2-1 contre l’Argentine en demi-finale a mis fin à sa Coupe du monde. Sur ces cinq matches, l’Angleterre a marqué 11 buts et en a encaissé huit.

La forme récente de l’Espagne est exceptionnelle. L’équipe de De la Fuente a remporté ses cinq matches de Coupe du monde, en marquant sept buts et en n’en encaissant que deux. Son résultat le plus récent est une victoire 1-0 contre l’Argentine en finale le 19 juillet, et elle a aussi battu la France 2-0 en demi-finale. Cette série de cinq victoires consécutives comprend trois clean sheets sur cinq matches.

Angleterre-Espagne : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s’est terminée par une victoire 2-1 de l’Espagne en finale de l’Euro 2024, le 14 juillet 2024. Sur les cinq dernières confrontations directes, l’Espagne a l’avantage avec trois victoires contre une pour l’Angleterre, pour un match nul. L’unique victoire de l’Angleterre dans cette série est intervenue en Ligue des nations de l’UEFA 2018, lorsqu’elle s’est imposée 3-2 à Séville.

Classement d’Angleterre-Espagne

Dans le groupe 3 de la Ligue des nations de l’UEFA, l’Angleterre occupe actuellement la troisième place et l’Espagne la quatrième au moment où la compétition débute.