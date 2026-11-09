L’Angleterre conclura ses matches à domicile de 2026 en accueillant la Croatie au stade de Wembley le jeudi 12 novembre, pour une rencontre du groupe A3 de la Ligue A qui comprend également l’Espagne et la Tchéquie. Ce sera la première confrontation entre les deux équipes depuis la victoire de l’Angleterre face à la Croatie (4-2) lors de la Coupe du monde 2026 à Dallas.

GOAL vous présente tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Angleterre-Croatie dès maintenant, notamment les tarifs, les disponibilités et les meilleures adresses pour les acheter.

Quand aura lieu le coup d’envoi d’Angleterre-Croatie en Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA ?

La rencontre Angleterre-Croatie se déroulera au stade de Wembley, à Londres. Les informations officielles concernant la diffusion de ce match ne sont pas encore disponibles.

UEFA Nations League A - Journée 5 12 nov. 2026 - 14:45 Wembley

Où acheter des billets pour Angleterre-Croatie ?

Les billets pour ce match sont d’abord mis en vente sur le portail officiel de billetterie d’England Football. Les membres de l’England Supporters Travel Club (ESTC) et les membres England+ bénéficient d’une priorité lors de périodes de prévente réservées, avant l’ouverture de la vente au grand public.

Voici quelques points à connaître avant d’acheter des billets pour ce match :

Prévente ESTC : une période réservée aux membres de l’England Supporters Travel Club avant la vente au grand public

: une période réservée aux membres de l’England Supporters Travel Club avant la vente au grand public Prévente England+ : une seconde période réservée aux membres inscrits avant l’ouverture de la vente au grand public

: une seconde période réservée aux membres inscrits avant l’ouverture de la vente au grand public Tarifs réduits : des remises pour les plus de 65 ans, les étudiants et les moins de 16 ans, ainsi qu’un espace réservé aux familles

: des remises pour les plus de 65 ans, les étudiants et les moins de 16 ans, ainsi qu’un espace réservé aux familles Marché de la revente : StubHub est une option si les billets proposés sur le site officiel sont épuisés

Les billets pour le premier match de l’Angleterre contre l’Espagne étant déjà épuisés, il est vivement conseillé d’acheter ceux de cette rencontre dès l’ouverture de la vente au grand public.

Combien coûtent les billets pour Angleterre-Croatie ?

Les tarifs officiels d’England Football démarrent à 35 £. Les billets adultes standards coûtent 35 £, 45 £, 65 £ ou 80 £ selon l’emplacement, et un nombre limité de places au niveau 2 sont proposées à 95 £ et 120 £. Dans l’espace réservé aux familles, les tarifs sont de 25 £ pour les adultes et de 12,50 £ pour les enfants. Ailleurs dans le stade, les plus de 65 ans, les étudiants et les moins de 16 ans bénéficient d’une remise de 10 £.

StubHub est une option si les billets proposés sur le site officiel sont épuisés. Les offres sur le marché de la revente pour ce match démarrent actuellement autour de 75 £.

Comme pour toute rencontre internationale très demandée, les prix peuvent évoluer à l’approche du match. Si vous disposez d’un budget précis, il est généralement plus prudent d’acheter votre billet rapidement.

Angleterre-Croatie en Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA : ce qu’il faut savoir

Forme de l’Angleterre et de la Croatie

L’Angleterre a remporté quatre de ses cinq dernières rencontres et perdu une fois, avec 14 buts marqués et sept encaissés. Lors de son dernier match, elle s’est imposée 4-6 face à la France en quarts de finale de la Coupe du monde. Ce résultat illustre à la fois son efficacité offensive et les difficultés défensives qu’elle a parfois montrées. Sa seule défaite sur cette période est survenue face à l’Argentine, qui a mis fin à son parcours en Coupe du monde en s’imposant 2-1 en demi-finale.

La Croatie a remporté trois de ses cinq derniers matches et perdu deux fois, avec sept buts marqués et neuf encaissés. Elle s’est inclinée 2-1 face au Portugal lors de son dernier match, en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Plus tôt, elle avait battu le Ghana 2-1 et le Panama 1-0, mais la défaite 4-2 contre l’Angleterre lors de la phase de groupes a été sa plus lourde sur cette période.

Angleterre-Croatie : les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, lorsque l’Angleterre s’est imposée 4-2 en juin. Auparavant, l’Angleterre avait battu la Croatie 1-0 à l’Euro 2020. Sur les cinq dernières confrontations, l’Angleterre compte trois victoires contre une pour la Croatie. La seule victoire croate remonte à la demi-finale de la Coupe du monde 2018, remportée 2-1. Ces cinq rencontres comprennent également une victoire de l’Angleterre sur le score de 2-1 et un match nul 0-0, tous deux disputés lors de la Ligue des nations de l’UEFA 2018-19.