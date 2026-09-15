L’Angleterre conclura ses matches à domicile de 2026 en recevant la Croatie à Wembley, le jeudi 12 novembre, dans le cadre d’un match du groupe A3 de la Ligue A, où figurent également l’Espagne et la Tchéquie. Ce sera la première rencontre entre les deux équipes depuis la victoire 4-2 de l’Angleterre contre la Croatie lors de la Coupe du monde 2026 à Dallas.

Il s’agit du dernier match à domicile d’un automne chargé pour l’équipe de Thomas Tuchel, après l’ouverture déjà à guichets fermés contre l’Espagne et la réception de la Tchéquie en octobre. Alors que l’Angleterre cherche à bien terminer la phase de groupes, la demande pour un stade plein contre la Croatie devrait être forte.

GOAL a tout ce qu’il faut savoir pour réserver vos billets pour Angleterre-Croatie dès maintenant, notamment les prix, la disponibilité et les meilleurs endroits où acheter.

À quand le coup d’envoi de Angleterre-Croatie en Ligue des nations A de l’UEFA ?

Angleterre-Croatie débutera au stade de Wembley, à Londres, et les informations officielles de diffusion ne sont pas disponibles pour le moment pour cette rencontre.

UEFA Nations League A - Journée 5 12 nov. 2026 - 14:45 Wembley

Où acheter des billets pour Angleterre-Croatie ?

Les billets pour cette rencontre sont d’abord mis en vente sur le portail officiel de billetterie England Football, avec une priorité accordée aux membres de l’England Supporters Travel Club (ESTC) et aux membres England+ pendant des fenêtres de prévente dédiées, avant l’ouverture de la vente générale au grand public.

Voici quelques points utiles à connaître pour acheter des billets pour cette rencontre :

Prévente ESTC – fenêtre prioritaire pour les membres de l’England Supporters Travel Club avant la vente générale

Prévente England+ – une deuxième fenêtre prioritaire pour les membres inscrits avant la mise en vente ouverte à tous

Tarifs réduits – réductions disponibles pour les plus de 65 ans, les étudiants et les moins de 16 ans, ainsi qu’un Family Enclosure dédié

Marché secondaire – StubHub est la solution à privilégier si les annonces sur le site officiel sont épuisées

Étant donné que le match d’ouverture de l’Angleterre contre l’Espagne est déjà complet, il est vivement recommandé de réserver tôt une fois que la vente générale ouvrira également pour celui-ci.

Combien coûtent les billets pour Angleterre-Croatie ?

Les prix officiels via England Football débutent à 35 £, avec des billets adultes standard proposés à 35 £, 45 £, 65 £ et 80 £ selon l’emplacement du siège, ainsi qu’un nombre limité de places de niveau 2 au prix de 95 £ et 120 £. Le Family Enclosure est proposé à 25 £ pour les adultes et 12,50 £ pour les enfants, avec une réduction de 10 £ pour les plus de 65 ans, les étudiants et les moins de 16 ans dans le reste du stade.

StubHub est la solution à privilégier si les annonces sur le site officiel sont épuisées, avec des offres sur le marché secondaire pour cette rencontre qui commencent actuellement aux alentours de 75 £.

Comme pour toute rencontre internationale très demandée, les prix peuvent évoluer à l’approche du match. Réserver votre place le plus tôt possible est donc généralement l’option la plus sûre si vous disposez d’un budget précis.

Angleterre-Croatie en Ligue des nations A de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

Forme de l’Angleterre et de la Croatie

L’Angleterre a remporté quatre de ses cinq derniers matches et en a perdu un, avec 14 buts marqués et sept encaissés sur cette série. Sa sortie la plus récente a été une victoire 4-6 contre la France en quarts de finale de la Coupe du monde, un résultat qui souligne à la fois son efficacité offensive et les fragilités défensives qu’elle a montrées par moments. La seule défaite dans cette séquence est intervenue contre l’Argentine, qui a mis fin au parcours de l’Angleterre en Coupe du monde en demi-finales avec une victoire 2-1.

La Croatie a remporté trois de ses cinq derniers matches et en a perdu deux, avec sept buts marqués et neuf encaissés. Son match le plus récent a été une défaite 2-1 contre le Portugal en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Plus tôt dans cette série, elle a battu le Ghana 2-1 et le Panama 1-0, mais la défaite 4-2 contre l’Angleterre en phase de groupes a été la plus lourde sur l’ensemble des cinq rencontres.

Angleterre-Croatie : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu lors de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, où l’Angleterre s’est imposée 4-2 en juin. Avant cela, l’Angleterre avait battu la Croatie 1-0 à l’Euro 2020. Sur les cinq dernières confrontations directes, l’Angleterre présente le meilleur bilan avec trois victoires contre une pour la Croatie, l’unique succès croate étant intervenu en demi-finales de la Coupe du monde 2018 sur le score de 2-1. Ces cinq matches comprennent également une victoire 2-1 de l’Angleterre et un match nul 0-0, tous deux lors de la Ligue des nations de l’UEFA 2018-19.



