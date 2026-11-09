L’Allemagne reçoit la Serbie à l’Allianz Arena de Munich le jeudi 1er octobre, alors que Jurgen Klopp poursuit ses premiers pas à la tête de l’équipe d’Allemagne dans la Ligue des nations de l’UEFA 2026/27. Les deux équipes se retrouveront en novembre au stade Rajko Mitić de Belgrade pour le match retour. Ces deux rencontres figurent au programme du groupe A2 de la Ligue A, qui comprend également les Pays-Bas et la Grèce.

GOAL vous dit tout ce qu’il faut savoir pour obtenir dès maintenant vos billets pour Allemagne-Serbie, notamment les prix, les disponibilités et les meilleurs endroits où les acheter.

À quelle heure débute Allemagne-Serbie en Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA ?

Allemagne-Serbie se jouera à l’Allianz Arena de Munich. Les informations officielles concernant la diffusion de cette rencontre ne sont pas encore disponibles.

UEFA Nations League A - Journée 3 1 oct. 2026 - 14:45 Allianz Arena

Où acheter des billets pour Allemagne-Serbie ?

Les billets pour le match à Munich sont d’abord proposés sur les canaux de billetterie officiels de la DFB. Les membres bénéficient généralement d’une priorité avant que les places restantes ne soient mises en vente auprès du grand public. Pour le match retour à Belgrade, les canaux officiels de la Fédération serbe de football constituent le premier point de vente équivalent.

Voici quelques points à connaître avant d’acheter des billets pour ces rencontres :

Vente officielle au grand public : elle débute après la fin des périodes de priorité réservées aux membres, généralement à l’approche de chaque match

: elle débute après la fin des périodes de priorité réservées aux membres, généralement à l’approche de chaque match Tarifs réduits : la DFB propose des réductions pouvant atteindre 50 % pour les enfants, les seniors et les spectateurs en situation de handicap, ainsi qu’une petite réduction pour les membres du Bayern Munich

: la DFB propose des réductions pouvant atteindre 50 % pour les enfants, les seniors et les spectateurs en situation de handicap, ainsi qu’une petite réduction pour les membres du Bayern Munich Transferts garantis : chaque achat sur StubHub bénéficie du programme FanProtect de la plateforme, qui garantit aux acheteurs la validité des billets et leur réception à temps pour le match

: chaque achat sur StubHub bénéficie du programme FanProtect de la plateforme, qui garantit aux acheteurs la validité des billets et leur réception à temps pour le match Marché secondaire : StubHub est une option si les billets proposés sur le site officiel sont épuisés

Le projet de reconstruction de Klopp suscitant un vif intérêt, il est recommandé de réserver tôt pour les deux rencontres.

Combien coûtent les billets pour Allemagne-Serbie ?

Pour le match à Munich, les tarifs officiels de la DFB commencent aux alentours de 65 €. Les billets sont répartis en cinq catégories dans l’Allianz Arena, jusqu’aux places centrales les mieux situées, et sont disponibles à leur prix initial dans la limite des stocks. Les tarifs officiels de la Fédération serbe de football s’appliquent de la même manière au match à Belgrade.

Si les billets proposés sur le site officiel sont épuisés, StubHub est une option. Voici une idée des prix auxquels vous attendre sur la plateforme :

Places les moins chères (Munich) : les offres sur le marché secondaire commencent à 27 € seulement, mais les prix varient considérablement selon la catégorie de la place et le vendeur

les offres sur le marché secondaire commencent à 27 € seulement, mais les prix varient considérablement selon la catégorie de la place et le vendeur Places de catégorie intermédiaire (Munich) : des places centrales à hauteur de la ligne médiane, à un prix sensiblement plus élevé

des places centrales à hauteur de la ligne médiane, à un prix sensiblement plus élevé Match retour à Belgrade : les places sont généralement plus abordables à leur prix initial que pour une soirée à l’Allianz Arena, même si elles peuvent se raréfier à l’approche de la rencontre

Comme pour toute rencontre internationale très demandée, les prix peuvent évoluer à l’approche du match. Si vous avez un budget précis, réserver votre place tôt est généralement l’option la plus sûre.

StubHub est une option si les billets proposés sur le site officiel sont épuisés. La plateforme propose un large choix de places pour le premier match à l’Allianz Arena de Munich, ainsi que des billets pour le match retour à Belgrade.

Allemagne-Serbie en Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme de l’Allemagne et de la Serbie

L’Allemagne a remporté deux de ses cinq derniers matches et en a perdu trois. Son résultat le plus récent est un nul 1-1 contre le Paraguay à la Coupe du monde, le 29 juin, qui a entraîné son élimination. Elle avait également perdu 2-1 contre l’Équateur plus tôt dans le tournoi, même si elle a montré ses qualités offensives en battant Curaçao 7-1 et la Côte d’Ivoire 2-1. Sur ces cinq matches, l’Allemagne a marqué 13 buts et en a encaissé sept.

La Serbie a remporté deux de ses cinq derniers matches et en a perdu trois. Son dernier match s’est soldé par une défaite 5-1 contre le Mexique. Elle s’est également inclinée 3-0 face au Cap-Vert et à l’Espagne. Ses deux victoires, contre l’Arabie saoudite et la Lettonie, se sont toutes deux achevées sur le score de 2-1. Sur ces cinq matches, la Serbie a marqué huit buts et en a encaissé 14.

Allemagne-Serbie : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre ces deux équipes remonte à mars 2019, lorsque l’Allemagne et la Serbie avaient fait match nul 1-1 en amical. Sur les quatre confrontations recensées, l’Allemagne en a remporté deux, la Serbie une, et la dernière s’est terminée par un nul. La seule victoire serbe remonte à la Coupe du monde 2010 : un succès 1-0 le 18 juin, en phase de groupes.