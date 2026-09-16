Comment obtenir des billets pour Allemagne - Serbie : prix de la Ligue des nations de l’UEFA A, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

L’Allemagne accueille la Serbie dans une affiche passionnante de phase de groupes de l’UEFA Nations League à l’Allianz Arena de Munich, le 1er octobre 2026. Ce duel promet du très haut niveau international, avec deux grandes nations du football européen qui s’affrontent dans une rencontre compétitive importante.

GOAL vous livre toutes les informations essentielles pour décrocher votre place à l’occasion de ce choc. Découvrez où acheter vos billets, les détails des prix et comment réserver dès maintenant.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Allemagne - Serbie en Ligue des nations A de l’UEFA ?

Le match Allemagne - Serbie débutera le jeudi 1er octobre 2026 à l’Allianz Arena de Munich, et les informations officielles de diffusion ne sont pas disponibles à l’heure actuelle pour cette rencontre.

UEFA Nations League A - Journée 3 1 oct. 2026 - 14:45 Allianz Arena

Où acheter des billets pour Allemagne - Serbie ?

Les billets peuvent être achetés directement via le portail officiel de billetterie de la DFB, qui fait office de distributeur principal pour les matches à domicile de l’équipe nationale d’Allemagne. Le site officiel est votre premier point de passage pour obtenir des billets au prix facial pendant les phases de prévente et de vente générale.

Si les offres sur le site officiel sont épuisées, des plateformes secondaires comme StubHub constituent votre meilleure option.

Combien coûtent les billets pour Allemagne - Serbie ?

Les prix standards des billets sur le portail officiel de la DFB commencent à 35 € pour une place en admission générale dans la catégorie 4, puis augmentent selon la vue et la catégorie choisies dans l’ensemble de l’Allianz Arena.

Sur les places de marché secondaires comme StubHub, les prix des billets sur le marché secondaire commencent actuellement à 132 € par place, selon la disponibilité, l’emplacement du siège et la demande en temps réel.

Allemagne - Serbie en Ligue des nations A de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

Forme de l’Allemagne et de la Serbie

L’Allemagne a remporté deux de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues et en a perdu trois. Sa sortie la plus récente s’est soldée par un match nul 1-1 contre le Paraguay à la Coupe du monde le 29 juin, un résultat qui a entraîné son élimination du tournoi. Elle a toutefois enregistré une victoire 7-1 contre Curaçao et un succès 2-1 face à la Côte d’Ivoire sur cette même série, avec 13 buts marqués au total et sept encaissés.

La Serbie a elle aussi remporté deux de ses cinq derniers matches et en a perdu trois. Son match le plus récent s’est terminé par une défaite 5-1 contre le Mexique, et elle s’est également inclinée 3-0 contre le Cap-Vert et l’Espagne. Ses victoires sont intervenues contre l’Arabie saoudite et la Lettonie, à chaque fois sur le score de 2-1. La Serbie a marqué huit buts et en a concédé 14 sur ces cinq matches.

Allemagne - Serbie : historique des confrontations récentes

La rencontre la plus récente entre ces deux sélections remonte à mars 2019, lorsque l’Allemagne et la Serbie ont fait match nul 1-1 en amical. Sur les quatre confrontations directes répertoriées, l’Allemagne en a remporté deux, la Serbie une, et un match s’est terminé sur un nul. La seule victoire de la Serbie dans ces données remonte à la Coupe du monde 2010, un succès 1-0 le 18 juin en phase de groupes.



